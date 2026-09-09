Ferran Torres se desata y el PSG manda un claro aviso

El PSG no está dispuesto a regalar ni un ápice de su trono europeo. El campeón de las dos últimas Champions inició la defensa de su doble corona con una contundente goleada al Slovan Bratislava (6-1), en una noche en la que Ferran Torres se convirtió en el gran protagonista con un hat-trick. Dembélé, con dos goles y dos asistencias, y Fabián Ruiz completaron el festín parisino.

Luis Enrique encontró en el conjunto eslovaco el rival perfecto para espantar los fantasmas de un inicio de temporada bastante menos brillante de lo esperado, con dos empates y una derrota en la Ligue 1. El PSG volvió a parecerse al equipo que lleva dos años mandando en Europa y dejó, además, un mensaje para sus grandes rivales: el hambre sigue intacta.

Dembélé abre el camino

El campeón tardó 17 minutos en abrir la lata. Nuno Mendes estampó un violento disparo contra el larguero y Dembélé estuvo donde debía para recoger el rechace y marcar el 1-0. El francés, Balón de Oro en 2025 y recientemente nominado de nuevo para el premio de 2026, no tardaría en volver a dejar su sello. En el minuto 23, un envío de Dro Fernández, que ocupó el puesto de João Neves, acabó rebotando en un defensor del Slovan y cayendo en la cabeza de Dembélé, que amplió la ventaja.

El partido empezaba a parecerse demasiado a un entrenamiento con público. Ocho minutos después apareció Ferran Torres. Dembélé recibió por la izquierda y puso un centro preciso que el valenciano remató de primeras para marcar el 3-0 y estrenar su cuenta goleadora en la Champions. Ferran, que se mueve como pez en el agua cuando encuentra espacios, empezaba a intuir la noche que le esperaba.

Ferran se queda con la pelota

El segundo tiempo fue todavía más cruel para el Slovan. En el minuto 47, Akliouche se marchó de varios rivales en un eslalon espectacular y terminó sirviendo el balón a Ferran. El español controló, se acomodó y cruzó el disparo hasta las redes. El 4-0 ya tenía firma española.

Y el hat-trick llegaría diez minutos después. Córner botado por Dembélé y remate de primeras de Ferran Torres. Tres goles en menos de media hora para el delantero, que se convirtió en la gran noticia de una goleada en la que el PSG apenas tuvo que despeinarse.

El Slovan encontró al menos un motivo para celebrar. Suleiman Camara recortó distancias en el 60' con una buena acción individual en la que Zabarnyi quedó señalado. Pero aquello fue poco más que una interrupción en la fiesta parisina.

El campeón ya mira a los grandes

Fabián Ruiz, otro campeón del mundo español, puso el broche en el minuto 88 con el sexto. Y Luis Enrique pudo empezar a pensar en lo que realmente le espera al PSG en esta Champions. Porque el Slovan sirve para recuperar confianza, pero no para medir hasta dónde puede llegar este equipo. En octubre llegarán las curvas de verdad: Manchester City a domicilio y Barcelona en el Parque de los Príncipes.

El objetivo no es otro que conquistar una tercera Champions consecutiva, una hazaña que sólo han conseguido antes Real Madrid, Ajax y Bayern Múnich. Para empezar, el PSG necesitaba recordar quién es. Y Ferran Torres se encargó de hacerlo a base de goles. Tres, concretamente.