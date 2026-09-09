La pitada del Bernabéu a Vinicius y la defensa a ultranza de José Mourinho

El nuevo Real Madrid de José Mourinho se estrenaba en Champions en el Bernabéu ante el Inter. Un partido loco donde ambos equipos generaron muchísimas ocasiones de gol y que se terminó llevando el conjunto merengue por 2-1.

El Madrid, que se puso 2-0, gozó de hasta 15 ocasiones claras de gol pero fue incapaz de sentenciar y terminó sufriendo en la recta final. Un partido loco, en el que la ausencia de centrocampistas —no estaban Güler, ni Bernardo Silva y Tchouaméni volvía tras semanas lesionado por lo que solo pudo jugar en la recta final— hizo que Trent tuviera que ocupar la sala de máquinas y el inglés, con las medias bajadas, fue un auténtico desastre —en defensa tapa menos que un tanga—. El propio Mourinho después del partido no dudó en afirmar que no le gustó nada el correcalles en el que se convirtió el encuentro y destacar a Courtois como MVP.

Mourinho: "El que le ha dado el MVP a Fede Valverde y no a Thibaut Courtois estaba durmiendo durante el partido". https://t.co/tjzmyqVhPF pic.twitter.com/gxNSZsk9B3 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 8, 2026

Son muchas las mejoras colectivas que aún debe introducir el bueno de Mou, pero hubo brotes verdes. Uno de los más llamativos y que supone una gran noticia para el Madrid fue el buen trabajo en defensa tanto de Mbappé como sobre todo de un Vinícius que sigue sin estar fino en este arranque de temporada con balón, pero que ayer firmó su mejor actuación en fase defensiva en un partido de Champions desde que viste la camiseta del Real Madrid.

Pitos del Bernabéu a Vinícius

No le sale nada en ataque al brasileño que llegó a escuchar pitos de parte del Bernabéu cuando fue sustituido en la recta final del partido.

Pitada del Bernabéu a Vinicius, pese a que Mourinho le aplaude.@realfrance_fr pic.twitter.com/CwpjbbnYZm — Damián (@damiancasol) September 8, 2026

José Mourinho le dio cariño al brasileño…

🫂 𝐂𝐚𝐫𝐢𝐧̃𝐨 de Mou a Vini. El gesto del míster con Vinicius durante el cambio del brasileño en el Bernabéu.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/FTL2lhUull — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 8, 2026

… y dio la cara por él tras el partido, poniendo en valor su gran desgaste en defensa.

🔥 La defensa de MOURINHO a VINICIUS pic.twitter.com/MUfI4OUKXk — Madrid Sports (@MadridSports_) September 9, 2026

Los números no engañan

Vinícius recuperó nueve balones ante el Inter. Su número más alto en un partido de Champions League donde promedia 3 robos por partido. Y, ojo al dato, el brasileño firmó el encuentro con más recuperaciones de un delantero en el Real Madrid en la máxima competición continental en los últimos 18 años.



Los datos de la noche en la que Vinícius fue abucheado por el Santiago Bernabéu. RECUPERÓ NUEVE BALONES ante el Inter. Nunca había hecho tantas recuperaciones en un partido de Champions League donde promedia 3 robos por partido. Contando todas las competiciones oficiales,… pic.twitter.com/dz5iEHNLfV — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 9, 2026

El Madrid, cargado de ausencias importantes, ganó pero no convenció, pero hay brotes verdes que auguran un cambio radical en un equipo en el que ahora sí todos reman en la misma dirección. Con esta actitud es cuestión de tiempo que termine carburando como un gran equipo —las dos últimas temporadas los merengues jamás consiguieron ser un colectivo—.