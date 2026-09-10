El Atlético firma su peor inicio en defensa y Simeone enciende la alarma: "Son muchos goles en contra"

El Atlético de Madrid ha encajado ocho goles en sus cinco primeros partidos oficiales, un registro que convierte este arranque de temporada en el peor inicio defensivo de toda la era de Diego Simeone. El conjunto rojiblanco recibe 1,6 tantos por encuentro, una cifra inédita desde la llegada del técnico argentino al banquillo en diciembre de 2011.

Los dos goles recibidos este miércoles en Anfield, que terminaron con derrota ante el Liverpool en el estreno en Champions (2-1), se suman a los tres encajados frente al Athletic Club, uno contra el Sevilla y otros dos ante el Villarreal. Solo el Málaga, en el estreno liguero, no consiguió marcar al Atlético.

Una fragilidad desconocida con Simeone

"Son muchos goles en contra, evidentemente", reconoció Simeone después del partido ante el Liverpool. El entrenador argentino insistió en que el equipo necesita corregir su comportamiento defensivo después de un inicio en el que los errores individuales y los desajustes colectivos han quedado demasiado expuestos.

Hasta ahora, el peor registro del Atlético en sus cinco primeros encuentros con Simeone se había producido la pasada temporada, con siete goles encajados. En cursos anteriores, las cifras habían sido considerablemente mejores, llegando incluso a recibir solo uno en los cinco primeros partidos de las temporadas 2015-16 y 2016-17.

El dato refleja un cambio significativo en un equipo cuya identidad durante buena parte de la etapa de Simeone estuvo asociada a su fortaleza defensiva. Aunque el Atlético ha evolucionado hacia un fútbol más ofensivo y de mayor exposición en la retaguardia, la fragilidad mostrada en este comienzo preocupa especialmente al cuerpo técnico.

Simeone busca soluciones en la zaga

El entrenador ha utilizado distintas combinaciones en defensa durante estas primeras jornadas, alternando sistemas de cuatro y cinco futbolistas y dando minutos a varias de sus incorporaciones. En Anfield llegó el turno de Cristian 'Cuti' Romero como titular, junto a Marcos Llorente, Marc Pubill y David Hancko.

El argentino valoró positivamente el estreno de Romero, pese a su falta de contundencia en la acción del primer gol del Liverpool. "Me gustó su partido, correcto, fuerte, con jerarquía", señaló Simeone.

La prioridad para el Atlético pasa ahora por recuperar la seguridad atrás. Con una temporada todavía en sus primeros compases, el margen de reacción es amplio, pero el dato ya supone una primera señal de alarma: nunca antes el equipo de Simeone había comenzado un curso encajando ocho goles en sus cinco primeros partidos.