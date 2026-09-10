El Como de Cesc Fàbregas debuta en la Liga de Campeones con una gran goleada al Leipzig

El Como dirigido por Cesc Fàbregas no falló en su histórico estreno en la Liga de Campeones. El conjunto italiano no se dejó intimidar por la magnitud del escenario continental y doblegó al Leipzig por un contundente 4-1, certificando así la primera victoria europea de un equipo que amenaza con dar más de una sorpresa en esta edición del torneo.

Fue un espléndido debut en la máxima competición continental para los transalpinos, que lograron trasladar sus virtudes al terreno de juego. Lejos de pesarles la cita, volvieron a demostrar una identidad innegociable y un estilo de juego atractivo que no deja de maravillar a los aficionados. Gran parte del mérito recae sobre la figura del exjugador internacional español, que ejerce de brillante director de orquesta desde el banquillo.

El estadio Giuseppe Sinigaglia, que cuenta con una estampa inmejorable a orillas del emblemático lago, tuvo que realizar obras de urgencia para cumplir con la estricta normativa establecida por la UEFA. De este modo, se aumentó el aforo, se desmontó la antigua curva y se construyó en tiempo récord una nueva grada rectangular de hormigón que se vistió con un espectacular tifo para dar la bienvenida a Europa.

Quince minutos tardó el conjunto transalpino en sellar el primer gol de su historia en la competición. El encargado de inscribir su nombre en los libros de oro del club fue el croata Martin Baturina, que aprovechó un rebote en el área, recortó a tres defensores rivales tras un resbalón y definió con maestría al fondo de la red para desatar la euforia en la grada.

Se trató de un premio merecido para el extremo, que llegó en el mercado veraniego procedente del Dinamo de Zagreb para convertirse en el motor creativo del equipo. Baturina completa una auténtica plantilla de talentos donde también destacan nombres como Nico Paz, Luis Milla o Lucas Da Cunha, piezas clave en el esquema del preparador catalán.

El cuadro local logró neutralizar desde el pitido inicial al Leipzig, entrenado en esta campaña por el argentino Martín Demichelis. Los de Fàbregas tomaron la iniciativa y movieron el balón a placer, mostrando una gran superioridad. El técnico había pedido a sus hombres que afrontaran el partido sin presión y, a tenor de lo visto sobre el césped, el mensaje fue acatado a la perfección.

El dominio se materializó en el segundo tanto antes del descanso. Baturina, erigido en protagonista absoluto, filtró un balón al espacio para Douvikas, quien definió de forma impecable al segundo palo. Ya en la reanudación, la superioridad local continuó siendo evidente y el tercer gol subió al marcador en el minuto 54, tras una gran asistencia de Nico Paz que Assane Diao remató a la red.

Aunque el combinado alemán logró recortar distancias por mediación de Maksimovic pocos minutos después y gozó de una fase de cierto peligro, la zaga italiana aguantó los envites sin mayores apuros. Finalmente, en el tiempo de descuento, otra genialidad en forma de asistencia de Nico Paz permitió a Maximo Perrone cerrar la goleada, poniendo el broche final a una noche que el club lombardo jamás olvidará.