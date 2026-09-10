Fue una noche destacada en lo deportico, el Barcelona sigue demostrando que a día de hoy es uno de los equipos más en forma de Europa -arrasó al Feyenoord por 5-1- y de bochorno institucional. Mientras Laporta se encarga de sacar pecho de la reforma del Camp Nou, la cruda realidad arquitectónica, combinada con una tromba de agua, ha dejado muy retratado al presidente culé.

Un fuerte diluvio azotó la Ciudad Condal en los prolegómenos y durante la primera mitad del choque ante el Feyenoord. El fuerte aguacero convirtió la flamante tribuna de prensa en una auténtica atracción acuática. Las filtraciones masivas provocaron goteras que, en palabras de los propios afectados en redes sociales, parecían más bien "las cataratas del Niágara".

El vídeo de la vergüenza que da la vuelta al mundo

La delegación de periodistas holandeses desplazada para cubrir el debut de su equipo no daba crédito a lo que estaba presenciando. Mikos Gouka, reputado cronista deportivo de los Países Bajos, decidió sacar su teléfono móvil y grabar las dantescas condiciones en las que pretendían que trabajara la prensa internacional.

El vídeo, que ya supera los 7,7 millones de reproducciones en menos de 24 horas, muestra riadas de agua cayendo directamente sobre los pupitres de madera, los cables de alta tensión expuestos y los monitores de televisión. La estampa obligó a numerosos informadores a recoger a toda prisa sus ordenadores y material de trabajo para salir huyendo de una zona que amenazaba con cortocircuitar en cualquier momento.

Las redes sociales no dejan de hablar de una reforma que sigue dejando muchas dudas y que pone en la picota a un Laporta al que han bautizado su zona de prensa como "las duchas de Joan".