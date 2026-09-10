Simeone y Koke dan la cara por Julián Álvarez y atacan a la prensa

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este miércoles, tras la derrota por 2-1 contra el Liverpool en la Liga de Campeones, que el partido de Julián Álvarez fue "muy bueno", remarcó que "se hizo cargo de la pelota todo el tiempo" y apuntó que decidió alinearlo de titular tras hablar con él.

"El partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo de la pelota todo el tiempo, desde el minuto 1 al minuto 90. Y eso la verdad que me pone contento", valoró en rueda de prensa en Anfield, antes de explicar por qué finalmente lo puso de titular, tras asegurar en la víspera que no lo veía para empezar de inicio en el encuentro de este miércoles.

"Levantarme a la mañana, hablar con él un rato, verlo muy bien y, por suerte, elegir que juegue, porque hizo un partido como el que esperaba que hiciera" fue el motivo que le hizo cambiar de idea sobre su presencia en el once, según expresó el entrenador argentino.

Koke también da la cara por La Araña

El capitán del Atlético ha salido en defensa de Julián Álvarez tras el partido de Champions League frente al Liverpool. El capitán del Atlético estalló ante los micrófonos de Movistar debido a la insistencia de la prensa con los rumores de traspaso y el rendimiento del argentino.

El mediocampista dejó clara la postura del vestuario con unas declaraciones contundentes: "Estamos muy cansados, sobre todo él", afirmó el capitán con visible molestia. Exigió tranquilidad para el delantero: "Al chico hay que dejarle que juegue, que disfrute y que haga su trabajo, que es jugar al fútbol" y señaló directamente a los medios: "Entre todos tenéis que dejarle un poquito en paz, porque lleváis un verano un poco… cansino".

Julián, que exigió en pleno Mundial salir del Atlético, intenta revertir una situación que ha quedado bastante enquistada con una afición a la que le costará perdonar la traición de su estrella argentina.