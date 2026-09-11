Olise, tan brillante con el balón como cortante ante los micrófonos

Nadie niega que Michael Olise es un gran futbolista, pero no menos cierto es que el francés no es precisamente la simpatía en persona cuando se coloca delante de un micrófono. El extremo del Bayern de Múnich volvió a demostrarlo este jueves, después de la goleada al Bodø/Glimt en el Allianz Arena, en una entrevista que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales.

Olise fue uno de los grandes protagonistas de la noche europea del Bayern. El conjunto de Vincent Kompany se impuso por un contundente 5-0 al equipo noruego en su estreno en la Champions y el internacional francés puso la guinda al festival con un doblete en los últimos minutos.

Dos golazos y muy pocas palabras

El galo, que ya venía destacando en este inicio de temporada, volvió a dejar constancia de su extraordinaria calidad. Su primer tanto llegó en el minuto 83 con un espectacular disparo con la zurda y el segundo, ya en el descuento, sirvió para cerrar la manita del conjunto bávaro.

Sobre el césped, todo facilidad. Con el balón en los pies, Olise parece tener siempre una respuesta. Frente a los periodistas, sin embargo, la historia cambia considerablemente.

🎙️ Reporter: "How does it (the goal) happen? Is it just from the inside or do you think about it?" 🗣️ Olise: "I shoot. It goes in, or it doesn't go in." pic.twitter.com/gjFHFx2hkC — Kalshi Footy (@KalshiFooty) September 11, 2026

La entrevista posterior al encuentro dejó al reportero prácticamente sin recursos. Pregunta tras pregunta, el jugador respondía con la mínima expresión, obligando al periodista a tirar de imaginación para intentar sacar algo más de su interlocutor. Una escena, de 42 segundos de duración, que no tardó en circular por las redes.

Cuando el periodista tiene que tirar del carro

No es que Olise sea especialmente aficionado a regalar titulares. Más bien todo lo contrario. Su estilo ante los medios es directo, lacónico y, en ocasiones, desesperantemente escueto. Tanto que da la sensación de que cada palabra adicional requiere casi el mismo esfuerzo que uno de sus cambios de ritmo sobre el césped.

El propio Olise llegó a reconocer en otra entrevista posterior que las preguntas sobre el partido podían ser complicadas, aunque en esta ocasión volvió a dejar claro que la locuacidad no figura entre sus principales virtudes.

Y eso que argumentos tenía de sobra. El Bayern había pasado por encima del Bodø/Glimt después de una primera parte mucho más complicada de lo que terminó reflejando el marcador. Musiala abrió el camino nada más comenzar la segunda mitad, Harry Kane y Alphonso Davies ampliaron la ventaja y Olise se encargó de poner los dos últimos clavos en el ataúd noruego.

Un futbolista que habla mejor con los pies

A sus 24 años, Olise parece haber encontrado en Múnich el escenario perfecto para explotar definitivamente su talento. Su actuación ante el conjunto noruego no hizo sino reforzar la sensación de que el Bayern tiene en sus filas a uno de esos jugadores capaces de decidir un partido con una acción aislada.

🇫🇷😐 La emoción de Michael Olise al recibir el MVP de la goleada del Bayern en UCL. pic.twitter.com/BQI3Op4bVj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 10, 2026

Lo que está claro es que el francés no necesita demasiadas palabras para hacerse notar. Con el balón, habla con una claridad meridiana. Sin él y delante de un periodista, prefiere ahorrar saliva.

Quizá sea simplemente su manera de ser. O quizá haya descubierto que, cuando uno marca dos golazos y participa en una goleada de Champions, tampoco hace falta añadir mucho más.