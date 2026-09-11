Surrealismo en Turquía: el entrenador del Fenerbahçe recibe un botellazo, dimite y el presidente le impide irse

Surrealista el momento vivido en el estadio Saracoğlu Spor Kompleksi en la vuelta del Fenerbahçe SK a la máxima competición europea. Tras empatar a 1 —marcó Bryan Cristante para el conjunto italiano y puso las tablas para los locales Archie Brown— llegó la sorpresa. En plena rueda de prensa posterior al partido, el técnico del conjunto turco, İsmail Kartal, presentó su dimisión irrevocable.

En el transcurso del partido, Kartal, de 65 años, vivió momentos de máxima tensión: un sector de la afición local lanzó objetos al campo, impactando una botella de agua directamente en la cabeza de İsmail, que además, fruto del estrés, padece problemas de presión arterial. Tras el partido, exhausto, dijo basta.

"He tomado esta decisión para allanar el camino a mi club. Renuncio con la intención de no volver jamás".

No le aceptan la dimisión

La respuesta institucional de la entidad de Estambul no se hizo esperar. El presidente del club, Aziz Yıldırım, compareció de urgencia ante los reporteros en la misma zona de prensa para desautorizar públicamente la decisión de su director técnico.

ÖZEL - İsmail Kartal'a su şişesi atan K.A. adlı şahıs 6222 sayılı kanundan gözaltına alındı! @aspor https://t.co/BBug8QvLo7 pic.twitter.com/wMOl0E1e0U — Erdem Akbaş (@erdemakbs) September 10, 2026

Yıldırım arremetió duramente contra los críticos y el comportamiento de los aficionados, asegurando que la renuncia se debió a un impulso de tristeza tras el botellazo recibido.

"No teníamos noticias de su dimisión. No hace falta que İsmail Kartal diga que seguirá. Yo soy su superior y le digo 'Seguirás' y se acabó. Entre familia pasan estas cosas. Hasta que yo no lo deje, İsmail Kartal no puede irse de aquí".

La sorpresa de Archie Brown en zona mixta

La plantilla del Fenerbahçe se enteró de la noticia prácticamente al mismo tiempo que la prensa. El delantero inglés Archie Brown, héroe de la noche por su gol salvador, no ocultó su incredulidad al ser cuestionado por los reporteros en la zona mixta.

Visiblemente desconcertado por la noticia, el atacante confesó que el vestuario no tenía la menor idea de las intenciones del técnico.

Lo que pasa en Turquía es completamente único. Finalmente, Kartal sigue al frente del Fenerbahçe mientras que el club ya ha confirmado la identificación y expulsión inmediata del estadio del aficionado que causó el incidente. Ver para creer.