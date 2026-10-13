¿Dónde ver el Galatasaray - Barcelona?

Este martes 13 de octubre el Barça afronta su segundo compromiso de la Champions League frente al Galatasaray. El equipo de Hansi Flick viaja a Estambul con el objetivo de prolongar su buen inicio de temporada y sumar tres puntos importantes antes de afrontar una exigente serie de partidos lejos de casa.

Recordemos que el conjunto azulgrana llega a la cita después de golear al Feyenoord por 5-1 en su estreno europeo y de superar al Getafe por 3-0 en Liga. El Barça quiere mantener su dinámica ganadora en uno de los desplazamientos más complicados de la competición, con el ambiente de RAMS Park como uno de los principales obstáculos.

El Galatasaray, por su parte, necesita reaccionar después de caer por 3-1 ante el Sporting de Portugal en la primera jornada. El equipo turco buscará aprovechar el apoyo de su afición para poner en dificultades a un Barcelona que tendrá que mostrar su mejor versión para llevarse la victoria.

Un examen exigente para el Barça de Flick

El Barcelona afronta una salida de máxima exigencia en un momento importante de la temporada. Tras el encuentro en Turquía, los azulgranas tendrán que visitar al París Saint-Germain en la siguiente jornada europea, además de afrontar compromisos ligueros de máxima dificultad.

Esto hará que Flick tenga que gestionar la plantilla para mantener el nivel competitivo de su equipo en un calendario que no concede demasiado margen para el descanso. La ausencia de Raphinha es uno de los principales contratiempos para el técnico alemán, que deberá buscar alternativas para mantener la profundidad y la capacidad ofensiva del conjunto azulgrana.

Lamine Yamal volverá a ser uno de los grandes focos de atención. El joven extremo está llamado a marcar diferencias en un partido en el que el Barça necesitará precisión con el balón y eficacia en los metros finales.

Enfrente estará un Galatasaray con argumentos ofensivos para hacer daño. Victor Osimhen, Leroy Sané y Rafael Leão figuran entre los nombres más peligrosos del conjunto turco, que tratará de aprovechar cualquier pérdida del Barcelona para atacar los espacios a la espalda de la defensa.

¿A qué hora y dónde ver el Galatasaray - Barcelona?

El partido correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League se disputa este martes 13 de octubre en el RAMS Park de Estambul a las 21:00. Los espectadores podrán seguirlo a través de M+Liga de Campeones, M+Liga de Campeones 2 y M+Liga de Campeones 4 de Movistar Plus.