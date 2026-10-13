El Atlético brinda a Koke su primer triunfo en Champions

El Atlético de Madrid ha vencido al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano (2-0), en la segunda jornada de la fase liga de la Champions, gracias a los goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman. El cuadro rojiblanco firma así su primer triunfo en la máxima competición continental a costa de un United que acabó el partido con un jugador menos por la expulsión de Leny Yoro.

🥺 Simeone, con 𝐥𝐚́𝐠𝐫𝐢𝐦𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐨𝐣𝐨𝐬. El técnico se emocionó tras el gol de Pablo Barrios y el minuto de silencio por la madre de Koke.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/YuXHIx25XE — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

En un día marcado por la ausencia del capitán rojiblanco, Koke Resurrección, por la muerte de su madre, el Atlético de Madrid le brindó su primer triunfo europeo del curso. Ni un minuto había pasado desde que el árbitro pusiera fin al respetuoso minuto de silencio guardado por el público del Metropolitano cuando Pablo Barrios perforó la meta del United. No hubo mejor homenaje que el gol del canterano, heredero natural del capitán, que además dio una masterclass de cómo gobernar un partido en los 61 minutos que estuvo sobre el césped.

𝐏𝐨𝐫 𝐭𝐢, 𝐊𝐨𝐤𝐞. 💥 Pablo Barrios abre el marcador y hace estallar a la afición del Atlético en el primer minuto de partido.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/n4aCrvBzVs — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

Ya en el tramo final del partido, Lookman, que había entrado sustituyendo a un silbado y desacertado Julián Álvarez, haría el segundo y definitivo gol para los colchoneros. Unos minutos finales que el conjunto local disputó con un jugador más después de la expulsión por roja directa, VAR mediante, de Yoro. Así, el Atlético suma sus primeros tres puntos en la presente Champions y se sitúa en la zona media de la clasificación.

El arranque del partido sería inmejorable para el Atlético de Madrid. 52 segundos le bastaron a los de Diego Pablo Simeone para perforar la portería del United. Un balón profundo de Kang-In Lee hacia Baena dejó al internacional español en una posición franca para el remate. Pero el almeriense tuvo pausa, recortó y asistió para la llegada de segunda línea de Pablo Barrios, que remató con el interior de su pie derecho al fondo de la red.

El gol no conformaría a los locales, que siguieron llevando el peso del partido y asfixiando los intentos de salida de los ingleses con una altísima presión. Sin embargo, el United estaría a punto de lograr el empate en su primera llegada al área atlética. Tras una acción individual, Mbeumo se quedó con todo a favor en el interior del área, pero su remate fue ligeramente desviado de manera providencial por Marcos Llorente. Una ocasión a la que seguiría otra de Rashford.

Unos intentos de igualada que el Atlético sofocó a base de control de balón, a base, sobre todo, de un Pablo Barrios cargado de confianza y personalidad en el centro del campo. Aunque el United seguía penalizando los errores colchoneros y, de nuevo, Mbeumo estaría cerca del gol. Esta vez fue Oblak con una gran parada el que se lo negaría. Todo ello antes de que se cumpliera el minuto 25 de partido, justo antes de que Grimaldo estrellara en la cruceta una falta provocada por el '8' rojiblanco.

Y tras minutos de impás en el partido, los últimos instantes de la primera mitad trajeron un arreón ofensivo de los locales. Primero sería Julián Álvarez el que intentaría el segundo con un remate lejano que salió desviado. Y unos instantes después, Jonny Cardoso conseguiría mandar al fondo de la red con un disparo desde la frontal, asistido por Barrios, pero en la acción previa, un rebote en la mano había favorecido a Marcos Llorente. Así, el árbitro, tras consultar el VAR, anuló el gol.

¿Es mano de 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐬 𝐋𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞? 📺 El gol de Cardoso fue 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨 después de la revisión del VAR.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/tXV0TqejiW — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

Tras el paso por vestuarios, ni Simeone ni Carrick modificaron sus onces, pero la actitud del United era mucho más propositiva. De hecho, se asentó en campo rival durante los primeros minutos de la segunda mitad, ante una defensa colchonera en un marcado bloque bajo. Pero la primera clara sería para el Atlético. En una salida de balón depurada de Barrios, el propio centrocampista madrileño pondría un caramelo para la volea de Julián Álvarez, que estrelló su remate contra el palo.

Sería el primero de dos remates a la madera casi consecutivos, aunque el segundo tendría a los ingleses como protagonistas. Un balón a la espalda de la zaga colchonera dejó ante Oblak a Bruno Fernandes, que bombeó el balón por encima del meta esloveno, al que salvó el poste derecho de su portería. Y también lo probaría Baena con un remate desde la frontal que saldría muy cerca del palo izquierdo de la portería.

Una acción que dio paso a los primeros cambios del partido. Simeone dio entrada a Marc Pubill y Jonathan David en lugar de un ovacionado Pablo Barrios, que había sido el mejor sobre el césped, y Kang-In Lee. Reestructuraba el equipo el técnico argentino colocando a Llorente en la medular junto a Cardoso, mientras que David formaba dupla con Julián Álvarez. Y acto seguido, Carrick daría entrada a Zirkzee, Diallo y Mount de una tacada, en lugar de Rashford, Tielemans y Baleba.

Los cambios sentaron mejor al United, que volvía a gozar de la iniciativa en el juego. Y cerca estaría de hacer el empate uno de los recién incorporados, Mount, que estrelló en el larguero un derechazo. Simeone detectó el momento de dudas de su equipo y agotó las sustituciones con las entradas de Ademola Lookman y Morten Hjuldman, por Baena y Julián Álvarez. El argentino se marchaba del terreno de juego, en el 70' silbado por su afición después de un nuevo partido gris.

Y el efecto de los cambios sería casi inmediato. Un balón largo cayó en botas de David, que ganó la posición a Yoro. El francés, que era el último defensor 'red', trabó al canadiense y le hizo caer al suelo. La jugada seguiría con el propio delantero colchonero rehaciéndose y dejando en el mano a mano a Lookman, pero el nigeriano no acertó a batir a Lammens. Pero cuando se interrumpió el juego, la sala VOR alertó a Glenn Nyberg de una posible roja al central francés por falta. Y tras ver varias tomas, el árbitro sueco le mostró la roja.

🐁 Lookman, un 𝐫𝐚𝐭𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐚́𝐫𝐞𝐚. El delantero aprovechó el rechace del portero para colocar el segundo del 𝐀𝐭𝐥𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐨.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/gfM6mR03Av — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

Se quedaba con un jugador menos el Manchester United a falta de poco más de un cuarto de hora para el final, lo que allanaba el camino hacia la victoria al Atlético. Un triunfo que terminaría por certificar cuatro minutos después por mediación de Lookman. El nigeriano aprovechó un rechace de Lammens, a disparo de David, para hacer el segundo tanto colchonero y doblar la ventaja. Un 2-0 con el que el público colchonero viviría tranquilo el final del partido.