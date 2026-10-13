Mourinho: "Me fío de todos los árbitros, sean de Liga o de Champions"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, dejó claro este martes que tiene plena confianza en "todos los árbitros, sean de Liga o de la Champions" y, tras evitar hablar nada del partido del pasado sábado contra el Villarreal CF, en el que decidió no comparecer posteriormente ante los medios, fue enigmático y pidió "solo ver el primer minuto" de ese encuentro para poder tener una opinión.

"No, me fío de todos los árbitros. Sea en la Liga o en la Champions, antes del partido tengo siempre las mejores sensaciones con los árbitros. Tengo confianza, espero que todo vaya bien y no tengo ningún sentimiento negativo", aseguró Mourinho en rueda de prensa previa al duelo de este miércoles contra la AS Roma en la Liga de Campeones.

De todos modos, "lo único" que le produce cierta extrañeza es que "cuando por norma sale el nombre del árbitro 24 horas antes de partido y al final se sabe con tres semanas de antelación". "Este es el único tipo de cosa que no me hace sentirme cómodo", señaló Mourinho en rueda de prensa en relación seguramente con que se anunciase la semana pasada que Alejandro Hernández Hernández sería el colegiado que va a pitar el Clásico ante el FC Barcelona del próximo 25 de octubre.

Preguntado por si sus jugadores juegan más cohibidos en LaLiga EA Sports que en la Champions, eludió responder y fue irónico con los medios. "Pienso que cuando tú me haces esta pregunta, sabes la respuesta, pero por algún motivo en vez de hacerme esa pregunta no lo quieres decir tú. Veo la gente de los medios de comunicación en España poco directa y pocas opiniones concretas sobre situaciones que no tiene espacio a la duda", apuntó.

El de Setúbal dejó claro que no tenía que "comentar nada de lo que pasó" ante el Villarreal CF y de su no comparecencia en la rueda de prensa porque el del miércoles es "partido de Champions", pero invitó a los medios "solo a ver el primer minuto del partido". "Basta con ver un minuto y después si quieres el sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe", zanjó.

"La Roma es de los más fuertes de Italia"

Del partido ante la Roma, advirtió que habrá que "jugar muy bien". "Nos ha tocado en los dos primeros partidos los dos equipos más fuertes de Italia. En el primero conseguimos sacar los tres puntos mismo con las dificultades de tres jugadores con suspensión de la temporada anterior y ahora nos toca un equipo fuerte y motivado seguramente por volver a jugar un partido de Champions en el Olímpico con un público que juega", indicó.

"Hay que jugar muy bien porque tenemos por delante un adversario importante. No es todavía el momento de la presión de la Champions y tenemos ocho partidos para hacer los puntos, pero la presión nos metemos nosotros mismos porque queremos ganar", añadió al respecto.

Además, no escondió que es un partido especial por su paso por el equipo giallorosso. "Me preparé y pienso que estoy bien, equilibrado. Sin duda alguna, durante el partido voy a darlo todo y quizás antes o después es algo que me va a tocar el corazón, pero durante el partido no hay espacio para dudas. Los romanistas quieren ganar y yo también, y en ese momento el amor se olvida", remarcó.

Mourinho ve este encuentro como "uno más" de los muchos que ha disputado en la Liga de Campeones. "Si puedo olvidar dónde estoy y contra quién juego, para mí es un partido más. Todavía no sentimos la verdadera presión de la Champions, pero pienso que Real Madrid y Roma se van a clasificar y quizás a lo mejor vuelvo para los cuartos, semifinales, uno de esos mejores partidos", manifestó.

El entrenador portugués recordó que en cada equipo al que va no intenta "ser alguien diferente". "Soy yo, aunque como siempre los intereses del club y de los jugadores y por supuesto los aficionados están por encima de mis propios intereses. Muchas veces la gente lo valora, se identifica y después, obviamente, si haces alguna cosa para su felicidad, todavía mejor", confesó.

"Aquí no es que ganásemos la Champions o la Intercontinental, pero ganamos una competición europea (la Conference League en 2022) y jugamos una segunda final europea (Liga Europa en 2023) en dos años. Se ha juntado todo y los romanistas son gente especial. Yo he sido muy bien tratado en muchísimos clubes, pero esta gente es genial y es especial", reconoció.

Por otro lado, Mourinho se refirió a la posición de Fede Valverde ante el Villarreal CF cuando el equipo se quedó con diez y no dudó en decir que cree que "el entrenador del Real Madrid lo hizo muy bien" al colocarle de lateral. "Encontramos lo que buscábamos. En el banquillo tenemos muchas soluciones ofensivas y sentí la necesidad de cambiar el perfil del lateral derecho que teníamos en ese momento", relató.

"Pensé que Fede, en el momento como estábamos jugando, construyendo con tres y con el lateral derecho profundo, podía hacer la diferencia. Como entrenador muchas veces las cosas me salen mal, pero algunas veces me salen bien y esta vez me salió bien. Pienso que Fede como lateral es una situación muy específica", agregó al respecto.