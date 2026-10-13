Reacción de campeón del Barça en Turquía

El FC Barcelona ha sumado este martes su segunda victoria en la Fase Liga de la Liga de Campeones tras golear (1-4) al Galatasaray en el hostil Ali Sami Yen Spor Kompleksi de Estambul, en el que los de Hansi Flick completaron una exhibición de temple y pegada, sobreponiéndose con garra de campeón al tanto inicial de los locales y al serio susto de un gol anulado por el VAR que rozó el 2-0 en la primera mitad, para desatar un vendaval futbolístico tras el descanso que confirma su pleno de triunfos.

En la caldera de Estambul, donde la enfervorizada hinchada turca apretó con fuerza desde el pitido inicial del colegiado italiano Marco Guida, el Barça saltó con la consigna clara de adueñarse de la pelota para enfriar el ambiente sin anestesiar el ritmo. Escudado por Rodri, Pedri asumió los galones para romper líneas con pases milimétricos, encontrando las internadas de un voluntarioso Anthony Gordon y las apariciones entre líneas de Dani Olmo, que actuó de 'falso 9' ante la baja por lesión de Raphinha.

Pese al buen inicio azulgrana, con ocasiones claras para Gordon, Olmo y un latigazo lejano de João Cancelo repelido por Ugurcan Çakir, la máxima competición europea demostró no conceder tregua. En la 'Champions' no hay lugar para el perdón, ni para el error.

💥 𝐆𝐨𝐥𝐩𝐞 𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 en Turquía. 𝐁𝐚𝐭𝐫𝐚𝐤𝐨𝐯 adelanta al Galatasaray tras una increíble galopada de Leao por la banda. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/H6fgPQ3bET — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

El Barça estaba jugando mejor, en el área turca y con ocasiones claras, y hasta pidió un posible penalti sobre Gordon no pitado. Y en la contra de esa acción, Leão se fue por velocidad de Eric Garcia, la puso atrás y Aleksei Batrakov, libre de marca, chutó y tuvo la suerte de que Cancelo hizo rebotar el balón para engañar a Joan Garcia. No había hecho nada, pero nada, el Galatasaray y se vio arriba en el 28'.

El golpe dejó tocado al conjunto catalán y rozó la tragedia apenas seis minutos después. En un córner botado por Batrakov, Osimhen peinó el esférico y Baris Alper Yilmaz terminó empujándolo a la red en lo que parecía el 2-0. Sin embargo, como si de un salvavidas providencial se tratara, la revisión del VAR detectó un fuera de juego del atacante turco que devolvió la fe al Barça.

Cancelo, 𝐞𝐥 𝐦𝐚́𝐬 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨. 😎 El 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 empata ante el Galatasaray aprovechando el despiste de la defensa turca.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/TiIfadkMzD — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

Tras encajar el susto y recuperar el dominio de la posesión para adormecer la efervescencia local, el Barcelona encontró premio a su insistencia antes del descanso. Y en el minuto 43, João Cancelo -capaz de alternar luces y sombras pero en pleno estado de gracia- aprovechó una asistencia precisa de Olmo para llegar con todo desde atrás y cruzar la pelota con la diestra a la red (1-1). Çakir evitó el segundo antes del paso por vestuarios volando para despejar disparos de Gordon y Olmo.

🪶 La definición de 𝐚𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐛𝐚𝐥𝐨́𝐧. Lamine Yamal firma un asistencia de seda para que Fermín adelante al FC Barcelona en Turquía.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dcs4KvFZUt — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

En la reanudación, los de Flick salieron decididos a oler la sangre del rival. En el minuto 50, tras una preciosa combinación entre Lamine Yamal y Fermín López, el '10' la puso con el exterior al corazón del área para que Fermín cabeceara con rabia y botando ante el césped el 1-2. Apenas tres minutos después, Lamine Yamal se inventó una diablura en banda con bicicleta y ruleta incluida para servir en bandeja el 1-3 a Anthony Gordon, quien a la quinta ocasión pudo quitarse la espina y estrenarse como goleador 'culé' en la Champions.

El Barça 𝐛𝐚𝐢𝐥𝐚 𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞. 🕺 𝐆𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧 coloca el tercero ante el Galatasaray después de un nuevo invento de Yamal en el área.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/I9mvUyDskx — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

Con el Galatasaray completamente desbordado, Flick dio entrada a Karim Adeyemi y Gabriel Jesus en el minuto 59. El extremo alemán tardó poco en dejar su impronta: en el minuto 65 enganchó una impecable volea mordida con la zurda tras un balón suelto para batir cruzado a Çakir y sellar el 1-4. En el tramo final, el Barça durmió el choque con absoluta solvencia y rozó una manita aún mayor en las botas de Gabriel Jesus y otro cabezazo de Adeyemi sacado bajo palos.

🎯 𝐂𝐚𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 Adeyemi. Karim Adeyemi se une al festival de goles en Turquía para firmar el 1-4 del FC Barcelona ante el Galatasaray. Toda la Champions, en exclusiva, en @MovistarPlus. #UCL #LaCasaDelFúbol pic.twitter.com/6ZfndShoof — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

Con esta contundente victoria, el FC Barcelona confirma su excelente momento de forma y firma un inmaculado pleno de seis puntos en las dos primeras jornadas europeas, dando continuidad al triunfo obtenido en el Spotify Camp Nou frente al Feyenoord (5-1) y demostrando madurez para sobreponerse a los momentos de mayor adversidad.