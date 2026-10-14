¿Dónde ver el Roma - Real Madrid de la Champions League?

El Real Madrid regresa este miércoles 14 de octubre a la Champions League con un exigente compromiso a domicilio frente a la AS Roma. El conjunto blanco se desplaza hasta la capital italiana para disputar la segunda jornada de la fase liga, con el objetivo de lograr un nuevo triunfo que le permita mantener un buen ritmo en Europa. El encuentro comenzará a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico de Roma.

El equipo madridista afronta esta cita después de estrenarse en la competición con una victoria por 2-1 ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Ahora, los de José Mourinho tendrán que afrontar su primer desplazamiento europeo de la temporada ante un adversario que ha comenzado el curso con buenos resultados y que todavía no conoce la derrota en ninguna competición.

Un nuevo reto europeo para el Real Madrid

El conjunto blanco buscará encadenar su segunda victoria en la Champions League después de imponerse al Inter en la primera jornada. El partido en Roma representa una nueva oportunidad para sumar tres puntos y consolidar su posición en la clasificación de esta primera fase del torneo.

La visita al Estadio Olímpico será la primera salida del Real Madrid en esta edición de la competición. Tras comenzar con un resultado favorable en casa, el equipo tendrá que afrontar ahora un encuentro lejos de su estadio, en un escenario que pondrá a prueba su capacidad para mantener el nivel mostrado en su estreno europeo.

El objetivo madridista pasa por conseguir un resultado positivo antes de afrontar los siguientes compromisos del calendario continental. La fase liga cuenta con ocho jornadas y cada partido ofrece la posibilidad de sumar puntos importantes para avanzar en el torneo.

La Roma busca prolongar su buen inicio

Enfrente estará una AS Roma que llega a la segunda jornada después de empatar 1-1 frente al Fenerbahçe en su estreno europeo. El conjunto italiano tratará de aprovechar su condición de local para conseguir un resultado favorable ante uno de los equipos con más títulos en la historia de la competición.

La Roma ha firmado un comienzo de temporada sin derrotas en las competiciones disputadas hasta la fecha, de acuerdo con las informaciones previas al encuentro. Esa trayectoria convierte la cita en una prueba importante para ambos equipos, que buscarán sumar puntos en esta segunda jornada de la Champions League.

¿A qué hora y dónde ver el Roma - Real Madrid?

El partido correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League se disputa este miércoles 14 de octubre en el Estadio Olímpico de Roma. El encuentro comenzará a las 21:00 horas y podrá seguirse en España a través de Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 4 y Orange TV, según la información publicada por el Real Madrid en su página web oficial.