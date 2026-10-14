Del naufragio a la épica: el Madrid conquista Roma con tres goles en ocho minutos

El Real Madrid parecía haber llegado tarde a Roma. Durante más de una hora, el equipo de José Mourinho corrió detrás de la energía de una Roma más intensa, más vertical y bastante más convencida. En el Olímpico, los blancos se vieron contra las cuerdas, desordenados atrás y sin respuestas con el balón. Pero cuando el partido amenazaba con escapárseles definitivamente, el Madrid encontró en el banquillo el impulso que no había tenido sobre el césped.

En menos de diez minutos, Endrick, Carlos Espí y Antonio Rüdiger voltearon un marcador que al minuto 80 señalaba un 3-1 para los italianos. Tres goles nacidos de córners de Arda Güler, tres golpes de orgullo y una remontada de esas que el Madrid guarda para las noches europeas. El resultado, un 3-4 desatado, maquilla una actuación muy floja durante largos tramos; también confirma que los cambios de Mourinho cambiaron el ánimo y el rumbo del partido.

La Roma marcó el paso

El equipo de Gian Piero Gasperini salió con más piernas y más hambre. Thibaut Courtois ya tuvo que estirarse antes de que se cumplieran cinco minutos para frustrar a Mario Hermoso, y Paulo Dybala amenazó poco después. El Madrid quería defenderse con la pelota, pero Jude Bellingham aparecía demasiado solo para enlazar con los centrales y los blancos apenas conseguían adelantar líneas.

La presión romana encontró premio cuando una pérdida madridista en una zona peligrosa dejó a Marten De Roon con espacio para empalmar el balón y abrir el marcador. El empate llegó tras otro error, esta vez de Hermoso, que no acertó a despejar un envío. Mbappé recogió la pelota y la cruzó con potencia para el 1-1.

El Madrid tuvo alguna ocasión para inquietar a Gollini, pero no consiguió hacerse dueño del partido. Bellingham terminó la primera parte con un remate desviado y Rüdiger sostuvo como pudo una defensa que iba a sufrir todavía más tras el descanso.

Vinicius, una noche para olvidar

La segunda parte empezó con una pérdida de Vinicius que encendió la jugada del 2-1. El brasileño tenía una oportunidad para dar un golpe de autoridad, para aparecer cuando el Madrid necesitaba una figura que se echara el equipo a la espalda. Ocurrió lo contrario: su partido fue lamentable, sin la influencia ni la determinación que exigía el momento.

La acción más dañina llegó en el centro del campo, con un taconazo de alto riesgo que entregó la pelota al rival y puso en marcha el ataque romano. Malen aprovechó el rebote para batir a Courtois. No fue el único error de la noche, pero sí uno de los que mejor resumieron la actuación de Vinicius: una apuesta innecesaria en una zona comprometida, cuando tocaba cuidar la pelota y sostener al equipo.

La Roma golpeó de nuevo poco después. Soulé encontró a Malen a la espalda de una defensa desajustada y el neerlandés resolvió el mano a mano para poner el 3-1. El Madrid estaba al borde del abismo y el Olímpico ya veía la victoria cerca.

Mourinho encuentra la rebelión

Entonces intervino Mourinho. Metió a Arda Güler y a Endrick, retiró a Vinicius y cambió el pulso del encuentro. Endrick llevó el peligro por la derecha y forzó una acción discutida dentro del área; el árbitro y el VAR no señalaron penalti. Pero, más allá de esa jugada, el Madrid empezó a jugar con otra urgencia. Los cambios dieron aire, velocidad y una referencia para atacar.

Mbappé llegó a marcar tras regatear a Gollini, aunque el gol quedó anulado por fuera de juego. La ocasión no detuvo la reacción. Carlos Espí, que había entrado por Yan Diomande, apareció bien ubicado para marcar el 3-2 y devolverle al Madrid una esperanza que hasta entonces parecía remota.

Arda Güler puso los córners y el Madrid puso el resto: fe, agresividad y una avalancha que descompuso a la Roma. Endrick cabeceó el empate y, ya en el descuento, Rüdiger atacó otro saque de esquina para completar la remontada. Tres balones parados, tres goles y una Roma que pasó de dominar el partido a quedarse sin respuesta.

Mbappé, además, alcanzó los cien partidos de Champions y superó a Raúl González en la lista de goleadores de la competición. Pero la imagen de la noche pertenece a la reacción colectiva y al banquillo de Mourinho: sus cambios encendieron el orgullo y la rebeldía que el Madrid había tenido apagados durante buena parte del encuentro. El 3-4 asegura el pleno de seis puntos en dos jornadas y deja una advertencia entre tanta euforia: en Roma, el Madrid ganó de forma heroica, pero estuvo cerca de pagar muy caro su desconexión.