El Betis sigue brillando en la Liga de Campeones y ganó 3-2 a un Oporto muy competitivo para lograr su segundo triunfo en el torneo, tras un partido muy intenso y loco en su segunda parte, en la que el cuadro portugués remontó un 1-0 adverso, pero el conjunto español tiró de orgullo y eficacia para voltear de nuevo el marcador.

Los goles llegaron en una frenética segunda parte, en la que nada más empezar el marroquí Ez Abde hizo el 1-0 para el equipo del chileno Manuel Pellegrini, empató el español Gabri Veiga para el Oporto y Samu, otro español, adelantó a los lusos sobre la hora de juego, pero el colombiano Cucho Hernández volvió a igualar e Isco, de penati, marcó el 3-2 definitivo a los 84 minutos.

En el regreso del cuadro andaluz como local a la 'Champions' veintiún años después, pero no en un Benito Villamarín en obras, sino en La Cartuja, se medían dos equipos en un gran estado de forma: el Betis, tercero en LaLiga y que ganó 2-3 en Lille; y el experimentado Oporto, que volvía al estadio donde ganó la Copa de la UEFA 2003 frente al Celtic.

Los 'Dragones', bicampeones de la Liga de Campeones y vigentes campeones y líderes destacados de la Primeira Liga con pleno de triunfos en ocho jornadas, buscaba resarcirse de su derrota en el estreno ante el Manchester City (0-2) y su técnico, el italiano Francesco Farioli, hizo cuatro cambios respecto al último partido ante el Marítimo.

Sacó al lateral Fernandes por Alberto Costa; al central dominicano Rosario por el polaco Bednarek, sancionado; y a los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz por el surcoreano Hwang Imbeon y el brasileño William Gomes, lesionado. Mientras, Pellegrini hizo cinco rotaciones, con el debutante en 'Champions' Ángel Ortiz y Bartra en defensa, el medio colombiano Deossa y el brasileño Antony y el irlandés Parrott en ataque junto a Abde y a Isco.

El Betis salió con brío, muy intenso, y dominó por completo. Muy incisivo por las bandas, pronto generó mucho peligro en sendos tiros del marroquí Abde, muy activo; de Roca al lateral de la red y de Ortiz, éste solventado por Diogo Costa al primer cuarto de hora de juego, aunque antes, en el 9, André Silva estrelló un cabezazo en el larguero.

Aunque los béticos, con mucho descaro arriba, imponían su fútbol vertical y de ataque, esta ocasión blanquiazul llegó tras un fallo garrafal del meta Valles en la salida del balón. Lo interceptó Silva y buscó el gol con un disparo por alto que no encontró puerta, pero, en pleno despiste de la zaga local, el exsevillista logró cabecear para toparse con el larguero.

El equipo español siguió con más posesión y controlando el juego e imprimiendo gran velocidad a sus transiciones. Lo intentó por medio de Deossa, con un zapatazo que salió desviado, o de Marc Roca con un tiro parado por Costa.

Aún así, el Oporto se defendió bien y también emergió su competitividad y su calidad. Incluso pudo adelantarse al marcar Martim Fernandes en el 40, pero luego el gol fue anulado tras revisarlo el VAR por una mano previa de Sainz, en una chilena anterior al remate del lateral, confirmada por el árbitro en la pantalla a pie de campo.

Tras un primer tiempo eléctrico, de pleno dominio local pero ante un Oporto firme y que también llegó al área contraria, a los dos minutos de la reanudación el Betis recogió el premio a su intensidad y mejor fútbol con un golazo de Abde, quien, tras recibir de Fran García, disparó con efecto con el interior del pie derecho para hacer el 1-0.

Tres minutos después, en el 50, Antony pudo ampliar la renta con un remate al poste tras un error del argentino Alan Varela, pero el que cambió el guión del duelo fue el gallego de Porriño Gabri Veiga, quien empató a los 54 minutos con un buen gol de falta directa que llegó a tocar a Álvaro Valles, quizás poco acertado en esta acción.

Además, y tras un triple cambio en los portugueses, el Oporto siguió creciendo ante la desconexión bética y, sólo dos minutos después de saltar al campo, el internacional español Samu Aghehowa, melillense criado en Sevilla, remontó rebasada la hora de juego para el cuadro luso al fusilar a Valles tras un pase de tacón en la frontal de Pepé.

El empuje ahora era de los blanquiazules, si bien el Betis se rehizo y Cucho Hernández empató 2-2 en el 74, tras un pase atrás de Antony, e incluso marcó el 3-2 final en el 84 al transformar Isco un penalti de Moura sobre Ortiz, después de ser revisado por el VAR. El Oporto no se rindió y en el añadido Valles salvó el triunfo con dos buenas paradas.

Ficha técnica:

Betis, 3: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca (Fornals, min. 87), Deossa (Dani Ceballos, min. 62); Antony (Riquelme, min. 90), Isco (Bernal, min. 87), Abde; Troy Parrott (Cucho Hernández, min. 62).

Oporto, 2: Diogo Costa; Fernandes (Alberto Costa, min. 59), Rosario, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Varela, Gabri Veiga (Hwang Inbeom, min. 71); Sainz (Pietuszewski, min. 59), André Silva (Samu, min. 59), Pepé (Santiago Giménez, min. 86).

Goles: 1-0, Min.47: Abde. 1-1, Min.54: Gabri Veiga. 1-2, Min.61: Samu. 2-2, Min.74: Cucho Hernández. 3-2, Min.84: Isco, de penalti.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Expulsó con roja directa (min. 96) a un ayudante del técnico del Oporto, Francesco Farioli. Además, amonestó a los locales Deossa (min. 57), Abde (min. 57) y Dani Ceballos (min. 77), y por parte visitante al entrenador Farioli (min. 41), André Silva (min. 57), Froholdt (min. 73), a un miembro de su cuerpo técnico (min. 82) y a Santiago Giménez (min. 86).

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio La Cartuja ante 67114 espectadores, entre ellos unos 3.500 aficionados portugueses. En la celebración del empate del Oporto, y también posteriormente, se lanzaron botellas al campo desde la grada y el árbitro hizo distintas observaciones sobre ello en la banda.