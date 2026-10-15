Los clubes de LALIGA hacen historia en la Champions League y completan una jornada histórica con pleno de victorias

FC Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal CF abrieron la jornada con sus victorias del martes, mientras que Real Madrid y Real Betis completaron el pleno el miércoles. El club catalán prolongó su gran inicio de temporada con una contundente victoria por 1-4 a domicilio ante el Galatasaray. El equipo de Hansi Flick comenzó perdiendo en la primera parte, pero reaccionó gracias a un gol de João Cancelo antes del descanso. Los tantos de Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi aseguraron una clara victoria lejos de casa. Lamine Yamal volvió a destacar con dos asistencias, mientras que el Barcelona demostró su calidad ofensiva y su capacidad de reacción en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo.

Por su parte, el Atlético de Madrid consiguió una importante victoria por 2-0 ante el Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Diego Simeone comenzó de la mejor manera posible, con Pablo Barrios abriendo el marcador en el primer minuto. Los rojiblancos mantuvieron su solidez defensiva durante todo el encuentro, mientras que la expulsión de Leny Yoro complicó todavía más el partido al Manchester United. Ademola Lookman sentenció la victoria en la segunda parte y aseguró tres puntos muy valiosos para el Atlético frente a uno de los clubes más reconocidos del fútbol inglés.

El Villarreal CF completó el pleno del martes para los clubes españoles con una victoria por 3-1 ante el Napoli en el Estadio de la Cerámica. A pesar de encajar un gol tempranero de Amir Rrahmani, el submarino amarillo consiguió darle la vuelta al partido rápidamente. Georges Mikautadze empató el encuentro y Santiago Mouriño adelantó al conjunto local apenas unos minutos después. Tani Oluwaseyi anotó el tercer gol en los minutos finales para asegurar la primera victoria del Villarreal en esta edición de la Champions League y poner fin a una racha de siete derrotas consecutivas en la competición.

El miércoles dejó uno de los partidos más emocionantes de la jornada, con el Real Madrid remontando un 3-1 en contra para imponerse por 3-4 a la AS Roma en el Estadio Olímpico. A falta de tan solo siete minutos para el final, el equipo de José Mourinho parecía encaminado hacia la derrota. Sin embargo, Carlos Espí recortó distancias antes de que Endrick consiguiera el empate con un remate de cabeza. Antonio Rüdiger culminó la remontada en los últimos instantes, dando al Real Madrid una victoria memorable a domicilio, que se convierte así en su segunda victoria de la temporada en la Champions League.

Finalmente, el Real Betis puso el broche final a una semana con una victoria por 3-2 ante el FC Porto en La Cartuja. El conjunto andaluz se adelantó gracias a Abde Ezzalzouli, pero el Porto reaccionó con goles de Gabri Veiga y Samu Aghehowa para darle la vuelta al marcador. El Betis no se rindió y Cucho Hernández restableció la igualdad antes de que Isco transformara un penalti decisivo para completar la remontada y asegurar los tres puntos.