El PSG-Barça se jugará en el día y hora previstos a pesar de las revueltas en Francia

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha asegurado que el partido Paris Saint-Germain-FC Barcelona, de la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions, se mantiene en el día y hora previstos (martes 20 de octubre, 21:00 horas), a pesar de los graves disturbios de los últimos días en el país vecino. "Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho", ha anunciado Nuñez.

El partido entre el PSG de Luis Enrique y el Barcelona de Hansi Flick está programado para las 21:00 horas en el estadio del Parque de los Príncipes, en el distrito XVI de París, en el oeste de la ciudad.

La capital francesa ha sido uno de los escenarios más golpeados por la oleada de disturbios, saqueos y pillajes en Francia, ocurridos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre, cuando cientos de miles de personas protestaron contra el encarecimiento de la vida y la degradación de los servicios públicos, entre otras reivindicaciones.

Las declaraciones de Nuñez se producen poco después de que el primer ministro galo, Sébastien Lecornu, anunciase que se iban a activar una serie de toques de queda parciales y localizados en diferentes zonas de Francia. Lecornu evitó detallar qué zonas de París estarían afectadas por esta medida, por lo que aún se desconoce si el distrito XVI donde se juega el partido estará de alguna manera incluido.

PSG y Barcelona se enfrentan en la tercera jornada de la Champions después de haber ganado sus dos partidos anteriores, encabezando la fase liga de la competición: los galos son líderes y los culés, segundos.