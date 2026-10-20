La pegada del PSG condena a un Barça que nadó para ahogarse en la orilla

El conjunto de Luis Enrique impuso su ritmo durante buena parte del encuentro, sobrevivió al crecimiento azulgrana tras el descanso y respondió con dos goles a la remontada momentánea del Barça. Xavi Espart y Lamine Yamal alimentaron la esperanza, pero Vitinha y Fabián sentenciaron.

El París Saint-Germain se llevó un partido de máxima intensidad ante un Barcelona que pagó demasiado caros sus errores y no encontró la manera de frenar las transiciones del equipo de Luis Enrique. El conjunto francés dominó buena parte de la primera mitad, sufrió tras el descanso y acabó imponiéndose con una respuesta demoledora cada vez que los azulgranas amenazaron con cambiar el rumbo del encuentro.

El 4-2 final reflejó la pegada parisina y la dificultad del Barça para sostener su mejor versión durante los noventa minutos. Ni la reacción de Xavi Espart ni el talento de Lamine Yamal bastaron para contrarrestar a un PSG que supo aprovechar los momentos decisivos.

El PSG salió con una marcha más. Su presión adelantada ahogó la salida de balón azulgrana, provocó pérdidas peligrosas y permitió a los franceses atacar con velocidad y encontrar espacios. A los dos minutos, Kvaratskhelia estrelló un disparo en el palo y Dembélé desperdició el rechace en una posición inmejorable, aunque estaba en fuera de juego.

Joan García empezó pronto a acumular trabajo. El guardameta sostuvo al Barcelona ante los disparos de Dembélé y Doué, mientras Pedri y compañía sufrían para dar continuidad a la posesión. El Barça también tuvo sus oportunidades: Raphinha obligó a intervenir a Safonov y Dani Olmo rozó el gol tras una buena combinación con el brasileño y Gordon.

Pero el encuentro se torció con las lesiones. Dembélé tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 20 por problemas musculares y Ferran Torres ocupó su lugar. Cinco minutos después, Dani Olmo corrió la misma suerte y Fermín entró para sustituirlo.

El PSG encontró el premio en el minuto 37. Lamine Yamal perdió un balón en la salida y Doué aprovechó la situación para fabricarse el espacio y soltar un disparo espectacular desde la frontal. El 1-0 hacía justicia al mayor empuje parisino. Antes del descanso, Fermín tuvo el empate en un mano a mano, pero Safonov aguantó de pie y Pacho despejó el rechace.

𝐃𝐞́𝐬𝐢𝐫𝐞́ 𝐃𝐨𝐮𝐞́ pone por delante al PSG. Derechazo desde fuera del área para condenar la pérdida del FC Barcelona en el centro del campo.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/aws6LD48bE — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

Joan García sostiene al Barça y Espart cambia el partido

La segunda parte comenzó con el Barcelona mucho más decidido. Sin embargo, primero tuvo que evitar el segundo: en el minuto 51, Joan García resolvió con una gran intervención un mano a mano ante Achraf, después de un excelente pase filtrado de Doué.

La parada dio alas a los azulgranas. En el minuto 53, Xavi Espart culminó una combinación con Fermín, que le dejó un magnífico balón al espacio. El canterano batió a Safonov por el palo corto y estableció el empate.

Vaya carrera, Xavi. ⚽ El gol de 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐫𝐭 para empatar el PSG-FC Barcelona.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JnGdYsMT1J — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

El Barcelona pasó entonces a dominar. Gavi, recién incorporado, rozó el 1-2 con un disparo que volvió a encontrar la respuesta del portero ruso. Cancelo también probó fortuna desde la izquierda, mientras la presión azulgrana empezaba a incomodar seriamente al PSG.

Pero el fútbol no entiende de merecimientos. En el minuto 70, Ferran Torres tuvo una ocasión clarísima después de un pase raso de Achraf: completamente solo, estrelló el balón en la madera. Apenas un minuto después, el PSG golpeó a balón parado. Joao Neves puso el córner y Lucas Hernández se impuso en el salto para cabecear el 2-1.

⚒️ 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨 Hernández. El cabezazo imperial de Lucas Hernández para poner el 2-1 frente al FC Barcelona en París.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/BkE7nTccK7 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

Un intercambio de golpes que decide Vitinha y remata Fabián

El Barcelona no se rindió. En el minuto 79, Lamine Yamal aprovechó un mal despeje de Zaïre-Emery, se internó en el área y definió con un punterazo al primer palo para firmar el 2-2.

La alegría azulgrana duró apenas un minuto. Vitinha recogió el balón en la frontal y soltó un disparo que sorprendió a Joan García. El PSG recuperaba la ventaja y volvía a demostrar su capacidad para castigar cualquier desajuste.

🚀 Un '𝐕𝐢𝐭𝐢𝐧𝐡𝐚𝐳𝐨' imparable. Vitinha adelantó al PSG con un misil desde fuera del área ante el que Joan García no pudo hacer nada.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZnM3YkPuTp — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

El golpe definitivo llegó en el minuto 86. Achraf, Vitinha y Ferran se asociaron por la derecha y el marroquí puso un centro al segundo palo. Fabián apareció completamente solo para marcar el 4-2 y dejar al Barcelona sin margen de reacción.

Todavía hubo tiempo para que Adeyemi amenazara y Fermín buscara el gol, pero Pacho bloqueó su disparo en el minuto 88. El pitido final confirmó la victoria parisina.

El Barça encontró argumentos para competir y llegó a poner contra las cuerdas al PSG, pero sus errores defensivos, las ocasiones perdonadas y la contundencia rival terminaron pesando más. La reacción de Lamine Yamal y el buen partido de Xavi Espart no fueron suficientes ante un equipo que convirtió sus mejores momentos en goles.