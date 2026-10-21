Las claves de la derrota del Barça en París: lecciones para Flick antes del Clásico

El FC Barcelona sabía que visitar al doble campeón de Europa en el Parque de los Príncipes exigía una actuación de altísimo nivel. El París Saint-Germain de Luis Enrique confirmó su potencial ofensivo con cuatro goles, pero la derrota azulgrana no se explica solo por la calidad del rival.

Los de Hansi Flick cometieron errores en distintas fases del encuentro, concedieron demasiadas ocasiones y no encontraron la calma necesaria para proteger sus dos empates. El 4-2 le deja al técnico germano una lista de tareas para revisar antes del Clásico del domingo ante el Real Madrid en el Camp Nou (21:00 horas) y, sobre todo y con vistas al futuro, para cualquier aspiración europea.

Flick lo resumió después del partido: el equipo debía materializar sus ocasiones, jugar con más calma y vigilar las distancias entre sus jugadores. Las cifras apuntan en la misma dirección. El Barça tuvo más posesión, con un 52,8%, y remató 18 veces, pero solo cinco disparos fueron a puerta. El PSG chutó 22 veces y colocó 15 entre los tres palos. La diferencia no estuvo en cuánto tuvo el balón cada equipo, sino en lo que ocurrió cuando lo perdió y cuando llegó a las áreas.

1. Pérdidas que dejaron al equipo expuesto

El primer problema apareció en la salida. El Barça entregó varios balones durante los primeros minutos, algunos en zonas donde el PSG podía atacar de inmediato. Pedri sufrió con la presión inicial y una pérdida permitió a Kvaratskhelia estrellar el balón en el palo. Joan García tuvo que intervenir pronto para evitar que el asedio parisino se tradujera en goles.

𝐃𝐞́𝐬𝐢𝐫𝐞́ 𝐃𝐨𝐮𝐞́ pone por delante al PSG. Derechazo desde fuera del área para condenar la pérdida del FC Barcelona en el centro del campo.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/aws6LD48bE — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

La pérdida de Lamine Yamal que precedió al 1-0 fue la más visible, aunque no la única que comprometió al equipo. En la medular, cada balón cedido dio al PSG la oportunidad de avanzar con huecos y encarar a una defensa en movimiento. Contra un rival con tanta velocidad y capacidad para atacar los espacios, arriesgar en la salida sin suficientes apoyos convirtió las pérdidas en ocasiones claras.

2. Sin Rodri, faltó una pausa reconocible

La decisión de dejar a Rodri Hernández en el banquillo tuvo consecuencias en el equilibrio del centro del campo. Marc Bernal ocupó su lugar y se encontró con un partido de enorme ritmo, mientras que Pedri no logró imponer el tiempo que el Barça necesitaba. El equipo pasó de la presión del PSG a intentar atacar sin haber ordenado antes sus líneas.

"Ha jugado los tres últimos partidos. Sabemos lo importante que es para nosotros, pero podemos confiar en Marc Bernal". 🔴🔵 Hansi Flick, sobre 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢 en el PSG - FC Barcelona.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/KoKzOqJV2X — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

Rodri entró en la segunda parte (min.60), pero su presencia, junto a la de Gavi, no bastó para cambiar el ritmo. La elección de dosificar a un jugador pensando en el Clásico puede entenderse dentro de la gestión de la plantilla; sin embargo, el partido de París mostró el valor de contar con alguien capaz de asegurar la posesión y dar pausa cuando el rival aprieta. Flick deberá encontrar otras soluciones para esos momentos.

3. Más posesión no significó más control

El Barça tuvo más balón, pero no consiguió gobernar el partido durante suficiente tiempo. Hubo fases de la segunda parte en las que encontró espacios, combinó mejor y llegó al área. De ahí nacieron los goles de Xavi Espart y Lamine Yamal, que permitieron igualar el marcador en dos ocasiones. Sin embargo, después del 1-1 y, sobre todo, del 2-2, el equipo no consiguió bajar el ritmo ni reducir el riesgo.

Vaya carrera, Xavi. ⚽ El gol de 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐫𝐭 para empatar el PSG-FC Barcelona.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JnGdYsMT1J — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

El encuentro quedó abierto, convertido en un intercambio de golpes que acabaría favoreciendo al PSG. El problema no fue buscar el gol, sino no equilibrar esa ambición con una estructura que protegiera la pérdida. Tener más posesión puede servir para controlar, pero solo si el equipo mantiene distancias cortas, ofrece líneas de pase seguras y sabe cuándo conservar la pelota.

4. Un córner mal defendido y demasiados espacios

El 2-1 de Lucas Hernández llegó en un córner. Gordon perdió el duelo aéreo y el defensa del PSG remató con comodidad. Fue un fallo concreto, pero también una muestra de la dificultad azulgrana para proteger su área cuando el rival atacaba con decisión.

⚒️ 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨 Hernández. El cabezazo imperial de Lucas Hernández para poner el 2-1 frente al FC Barcelona en París.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/BkE7nTccK7 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

La defensa sufrió además cuando el PSG pudo correr. Joan García evitó un castigo mayor con varias intervenciones de mérito, pero no podía resolver cada llegada. El equipo permitió demasiados remates y no siempre cerró el camino hacia su portería. Las bajas defensivas y las rotaciones condicionaron las opciones de Flick, aunque el resultado obliga a revisar tanto las marcas como las distancias y las ayudas.

5. Faltó eficacia para aprovechar las ocasiones

El Barça generó peligro y encontró dos goles, pero no aprovechó lo suficiente sus llegadas. Lamine, Raphinha y Gordon no tuvieron su mejor noche en la definición. El dato de cinco remates a puerta sobre 18 intentos resume una parte del problema: para competir fuera de casa, y especialmente contra un rival como el PSG, no basta con llegar, sino que hay que obligar al portero (Safonov) a intervenir y sobre todo convertir las ocasiones claras.

Es un 𝐠𝐨𝐥𝐚𝐳𝐨. Por el control. Por la carrera. Por la definición. ✨ El tanto de Lamine Yamal ante el PSG.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GNuKxVBiNZ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

En el otro lado, el PSG fue más certero y reaccionó rápido cada vez que el Barça amenazó con cambiar el partido. Vitinha marcó el 3-2 apenas dos minutos después del gol de Lamine, mientras que Fabián Ruiz aprovechó después un despiste de Cancelo para cerrar el marcador. La rapidez de esas respuestas evidenció otra carencia: el Barça no supo reorganizarse tras sus propios goles.

💥 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐚́𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́ 𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐢́𝐬. El PSG selló la victoria (4-2) con dos goles en cinco minutos ante el FC Barcelona.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Hm4jZwI2c9 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

La derrota deja aspectos rescatables, como el rendimiento de Xavi Espart y la capacidad del equipo para volver al partido. Sin embargo, las conclusiones principales son menos amables: necesita proteger mejor la posesión, cerrar espacios, defender con mayor atención las acciones a balón parado y elegir mejor cuándo acelerar. Son ajustes concretos, no una renuncia a su estilo. Ante el Real Madrid tendrá una primera ocasión para demostrar que París le dejó algo más que el marcador y una derrota que ha puesto fin a su espectacular racha de once victorias consecutivas entre todas las competiciones.