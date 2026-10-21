Mazazo para el PSG: Kvaratskhelia tiene roto el cruzado

Luis Enrique Martínez y el París Saint-Germain lloran por la pérdida de una de sus estrellas. Khvicha Kvaratskhelia tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Así lo han confirmado los servicios médicos del club parisino, tras la información adelantada por el diario L'Équipe, después el fuerte choque que sufrió con Xavi Espart en la victoria de los galos contra el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes (4-2), en partido de la tercera jornada de la fase liga de la Champions.

En el 59', Kvaratskhelia se retiró del terreno de juego cojeando ostensiblemente, y fue sustituido por Maghnes Akliouche, tras esa acción fortuita con Espart. El jugador georgiano se llevó las manos a la rodilla, retorciéndose de dolor y mostrando claras dificultades para apoyar la pierna sobre el césped al caminar. Este miércoles se ha sometido a una resonancia magnética que han confirmado los peores pronósticos con la rotura del cruzado.

There is fear and suspicion that Kvaratskhelia may have an ACL tear

MRI results to be done however initial tests are not encouraging 🤕 Kvara got injured after contact, with instability in the right knee causing it to buckle inward pic.twitter.com/GEJxuExOPB — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) October 21, 2026

De esta forma, Kvaratskhelia estará fuera de los terrenos de juego durante muchos meses e incluso podría haber dicho adiós a lo que resta de temporada.

Pero la preocupación del PSG no acaba con Kvara. El peaje que pagó el PSG para ganar al Barça en París fue muy caro. Ousmane Dembélé y Marquinhos también mantienen en vilo a Luis Enrique, aumentando los problemas físicos del conjunto francés, que hasta ahora había podido aprovechar la Ligue 1 para rotar y dar descanso a sus mejores hombres.

🤕 La 𝐥𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐦𝐛𝐞́𝐥𝐞́. El mosquito no pudo seguir tras un mal apoyo y fue 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚́𝐧 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 en el minuto 20.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/wbkjOEk4je — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

El delantero francés fue sustituido a los 20 minutos, después de un mal apoyo en el pie derecho, teniendo que dejar su puesto a Ferran Torres. Por su parte, el central brasileño también tuvo que abandonar el terreno de juego a la hora de partido con molestias. En su lugar entró el ucraniano Illya Zabarnyi.

En cualquier caso, lo peor para el PSG es la lesión de un Kvaratskhelia cuya ausencia deja un gran vacío en los esquemas de Luis Enrique.