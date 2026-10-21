Mala jornada para los equipos españoles en Champions. Solo el Atlético, que empató en Sttutgart, sacó un resultado posirivo. El Barcelona y el Villarreal cayeron en sus salidas a Paris y Liverpool. De estos partidos de Champions versó la tertulia de El Primer Palo con Jjuanma Rodríguez, María Trisac, Dani Blanco, Israel Iñiguyez, Alfeedo Somoza y Sergio Fernández.

Dani Blanco comentó que "el Barcelona encaja muchos goles y esos detalles en Champions te penalizan" a lo que Isra Iñiguez dijo "paciencia que estamos en octubre y esta fase casi no vale de nada".

Alfredo Somoza fue tajante con el equipo culé. "No se puede ir por Europa con Gerard Martín de central" y Maria Trisac comentó que "el Barcelona juega muy bien. Hoy no ha merecido esta derrota amplia". Desde París Sergio Fernández apuntó una cosa clara. "Quien piense que este Barcelona puede ganar la Champions, no ha visto futbol las últimas dos temporadas".

El empate del Atlético también fue comentado. "La expoulsión de Huljmand fue decisiba" dijo Isra a lo que Alfredo Somoza apuntó "cuando mejor estaba el Atlético, que podía incluso marcar el 1-2".