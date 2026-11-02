Mourinho recupera a uno de sus pilares: Fede Valverde, listo para jugar en Atenas

Fede Valverde ha vuelto a entrenarse con el grupo este lunes, en la primera sesión del Real Madrid después de la visita al Racing de Santander (0-3). El centrocampista uruguayo se perdió el encuentro en El Sardinero, correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports, tras no completar con sus compañeros la preparación de la semana. Su reincorporación supone la principal novedad para el técnico José Mourinho en el regreso al trabajo en Valdebebas.

El futbolista arrastraba molestias en la parte posterior de la pierna derecha desde el Clásico frente al FC Barcelona en el Camp Nou (1-2). Aunque inicialmente el problema no parecía revestir gravedad, Valverde trabajó al margen en los días previos al choque y finalmente no entró en la convocatoria para viajar a Santander. El cuerpo técnico optó por no forzar su participación y esperar a su evolución. Así, el uruguayo ha superado finalmente sus molestias y ya se ha incorporado a la dinámica colectiva.

Vuelta al trabajo con una novedad

La sesión de este lunes marca el inicio de la preparación del próximo compromiso madridista, este miércoles (18:45 horas) frente al AEK de Atenas en la cuarta jornada de Champions, y permite al cuerpo técnico comprobar cómo responde Valverde al trabajo con el grupo. El regreso a los ejercicios colectivos es un paso positivo en su recuperación, aunque por sí solo no confirma que vaya a regresar directamente al once. Su situación deberá evaluarse durante los próximos entrenamientos.

El uruguayo había sido sustituido en el Clásico tras notar molestias, y en los días siguientes siguió un plan individual. Mourinho decidió dejarlo fuera de la expedición a tierras cántabras, donde el Madrid afrontó la jornada sin uno de sus futbolistas más versátiles. Antes del encuentro, las informaciones sobre su estado reflejaban que seguía trabajando por separado; el club no había comunicado un nuevo diagnóstico médico que permitiera hablar de una lesión concreta.

Una pieza importante para Mourinho

La disponibilidad de Valverde tiene un peso especial por las diferentes funciones que puede desempeñar. El charrúa puede actuar en varias zonas del campo, si bien Mourinho parece haberle encontrado un sitio fijo en el lateral derecho, y aporta recorrido, intensidad y capacidad para sostener el ritmo del equipo. Su ausencia en Santander obligó a Mourinho a afrontar el partido sin una de las alternativas habituales para cubrir distintas posiciones, aunque el técnico cuenta con otros futbolistas para reorganizar el medio y los costados.

El regreso al grupo también llega en un tramo de calendario exigente. El Madrid tiene por delante nuevos compromisos de Liga y competición europea, por lo que recuperar efectivos puede ampliar las opciones de rotación. En cualquier caso, la prioridad inmediata será comprobar que Valverde completa las sesiones sin nuevas molestias. El paso de entrenarse con sus compañeros a entrar en una convocatoria dependerá de esa evolución y de la valoración del cuerpo técnico.

La prudencia marcará los próximos días

La reincorporación no borra el hecho de que el jugador acaba de salir de un periodo de trabajo específico. Por eso, el ritmo que pueda asumir en los entrenamientos y la respuesta posterior serán relevantes para determinar cuándo vuelve a competir. Si mantiene buenas sensaciones, Mourinho podrá valorar su regreso; si necesita más tiempo, el equipo podrá prolongar su puesta a punto sin precipitar los plazos.

Valverde, que no pudo ayudar al Real Madrid en El Sardinero, vuelve así a estar cerca de sus compañeros en un momento importante para el equipo. El entrenamiento de este lunes es una señal alentadora, pero todavía habrá que esperar a la próxima sesión para conocer su disponibilidad. La noticia inmediata para el Madrid es que el uruguayo ya trabaja de nuevo con el grupo; el siguiente objetivo será confirmar que puede hacerlo con continuidad y sin molestias.