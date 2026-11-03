Dos grandes sorpresas en la convocatoria del Real Madrid para Atenas: se caen Tchouaméni y Arda Güler

José Mourinho ha revelado la lista oficial de convocados del Real Madrid para enfrentarse este miércoles al AEK de Atenas en la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El técnico portugués ha decidido refrescar a piezas importantes de su plantel de cara al duelo que se disputará en el Allwyn Arena.

Regresos clave y descanso para las estrellas

La principal novedad positiva en la expedición blanca es el retorno de Fede Valverde, quien se reincorpora al grupo tras haberse perdido por molestias físicas la última victoria liguera frente al Racing de Santander. Asimismo, Vinícius Júnior encabeza la convocatoria europea tras cumplir sanción en la competición doméstica, llegando fresco para comandar el ataque junto a Kylian Mbappé y un enchufado Yan Diomande.

Por el contrario, la sorpresa de la lista la protagonizan Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, quienes se han quedado fuera de la convocatoria y no viajan a Grecia. El cuerpo técnico ha optado por darles descanso debido a la acumulación de minutos y tras haberse ejercitado al margen en las últimas sesiones. Estas bajas por rotación se suman a las ya conocidas por lesión de Raúl Asencio y Rodrygo Goes. Ante la falta de efectivos en el medio, Mourinho ha decidido llamar al joven canterano Sergio Martínez, fichado del Racing este último verano.

La convocatoria completa del Real Madrid para el duelo de Atenas es: