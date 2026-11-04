Bellingham, se sale: supera dos récords históricos en el mismo día

Jude Bellingham está de dulce. Esta temporada con José Mourinho a los mandos no deja de salirse en el terreno de juego.

El inglés ha hecho doble historia en el duelo ante el AEK de Atenas.

El primero tiene que ver con su titularidad en el infierno griego, con la que se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 60 partidos disputados en la Liga de Campeones, con tan solo 23 años y 128 días.

El anterior récord estaba en posesión del también jugador del Real Madrid Iker Casillas. El guardameta madrileño llegó a esa cifra con 23 años y 167 días, cerca de 40 días mayor que Bellingham.

El mediapunta inglés debutó en la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund cuando tenía apenas 17 años, en el curso 2020/2021. Entonces, se convirtió en el inglés más joven de la historia en marcar un gol en la máxima competición europea, con 17 años y 289 días, en una derrota del equipo alemán por 1-2 frente al Manchester City.

En la temporada siguiente, la 2021/2022, se convirtió en el jugador más joven de la historia en ser titular en diez partidos de la 'Champions', con 18 años y 91 días. Desde entonces, primero con el Borussia y después con el Real Madrid, ha tenido protagonismo en todas las ediciones de la Liga de Campeones, viendo puerta al menos una vez cada año.

En total, Bellingham suma 15 goles y 13 asistencias en este torneo. Con 60 partidos de 'Champions', eso sí, todavía está lejos de los jugadores que acumulan más encuentros en la competición. La barrera para entrar en el top 100 de esa tabla se sitúa en 87 participaciones.

Iker Casillas, que hasta este miércoles ostentaba el récord, llegó a disputar 177 choques a lo largo de su carrera entre el Real Madrid (150) y el Oporto (27). El primer puesto de esa clasificación lo ocupa Cristiano Ronaldo, con 183 entre Manchester United (59), Real Madrid (101) y Juventus (23). Bellingham, el más joven en llegar a 60, tiene tiempo para alcanzarlos.

El récord de sus goles

👔💫 𝑻𝒂𝒄𝒐𝒏𝒂𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒎𝒐𝒒𝒖𝒊𝒏 en Atenas. Sir Jude Bellingham sale al rescate del Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vCfJGDZg75 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 4, 2026

Con su espectacular gol de tacón que supuso el momentáneo 1-1, el inglés se ha convertido en el jugador más joven en marcar en siete temporadas consecutivas de la Champions League.