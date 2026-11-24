El Betis sigue dando pasos firmes en su aventura europea. El conjunto verdiblanco se impuso al Slovan Bratislava (0-2) gracias a un doblete de Cucho Hernández, que regresó a los terrenos de juego después de algo más de un mes apartado por lesión y se convirtió en el gran protagonista de una noche que puede resultar decisiva para el futuro continental del equipo de Manuel Pellegrini. Dos cabezazos del delantero colombiano permitieron a los sevillanos sumar tres puntos de enorme valor y dejar prácticamente encarrilada su clasificación para el Top 24 de la competición.

No fue, sin embargo, una victoria tan sencilla como podría sugerir el marcador. El Betis necesitó paciencia para hacerse con el control de un encuentro que comenzó con más dificultades de las previstas. El Slovan Bratislava, colista de la clasificación y todavía sin puntuar, salió con brío, intensidad y ganas de aprovechar el apoyo de su público para poner en aprietos a un rival que llegaba con la obligación de imponer su superioridad.

No le hacen falta 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢́𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐚𝐫... ¡de nuevo! 😂 Incluso sus compañeros del @RealBetis alucinan con un nuevo gol del 𝐂𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧𝐝𝐞𝐳 de cabeza.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Xy6zyee9ze — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

Un comienzo incómodo para los verdiblancos

Los primeros compases dejaron algunas dudas en el equipo español. El conjunto eslovaco trató de incomodar la salida de balón del Betis y buscó sorprender con un planteamiento valiente, consciente de que necesitaba sumar para mantener alguna esperanza en la competición. Los verdiblancos, por su parte, tardaron en encontrar su sitio sobre el terreno de juego y no lograban imponer el ritmo que cabía esperar por la diferencia de potencial entre ambas plantillas.

El encuentro avanzaba sin que el Betis terminara de encontrar la fluidez necesaria para generar peligro con continuidad. Sin embargo, la superioridad técnica de los de Pellegrini comenzó a hacerse notar a partir de la primera media hora. Los sevillanos fueron ganando metros, controlando la posesión y encontrando mejores conexiones en campo contrario. El Slovan empezó a replegarse y a sufrir ante un adversario que, poco a poco, iba inclinando el partido hacia su área.

El premio a esa mejoría llegó cuando el descanso ya estaba cerca. A dos minutos del intermedio, Ángel Ortiz puso un centro que encontró la cabeza de Cucho Hernández. El colombiano, perfectamente situado, conectó un remate que terminó en el fondo de la portería para establecer el 0-1. Un gol de enorme importancia por el momento en el que llegó y por lo que suponía para un futbolista que regresaba después de varias semanas de ausencia.

Pequeño de estatura. 𝐆𝐢𝐠𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐚𝐥𝐭𝐨. 💥 El '𝐂𝐮𝐜𝐡𝐨' 𝐇𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧𝐝𝐞𝐳 saltó más que nadie para colocar el primero del @RealBetis.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/60xK8jnbi8 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

Cucho Hernández reaparece por todo lo alto

El tanto permitió al Betis marcharse a los vestuarios con una ventaja que premiaba su crecimiento durante la primera mitad. Pero, sobre todo, confirmó que el regreso de Cucho podía convertirse en una de las mejores noticias de la noche. El delantero colombiano llevaba algo más de un mes sin competir por lesión y volvió demostrando que conserva intacto su instinto goleador.

Su presencia en el área ofreció al equipo una referencia ofensiva que había echado en falta durante su ausencia. El Betis encontró en él un rematador capaz de aprovechar los centros y transformar en ocasiones claras las aproximaciones de sus compañeros. No necesitó demasiadas intervenciones para marcar diferencias: dos remates de cabeza bastaron para decidir el encuentro.

Tras el descanso, el conjunto verdiblanco no quiso dejar espacio a la incertidumbre. Consciente de que un segundo gol podía terminar de cerrar el partido, salió dispuesto a mantener el control y evitar que el Slovan recuperase la confianza. La apuesta tuvo recompensa en el minuto 57, cuando Isco ejecutó un saque de esquina que volvió a encontrar a Cucho Hernández.

El colombiano apareció de nuevo para imponerse por alto y cabecear el balón al fondo de la red. El 0-2 suponía un golpe prácticamente definitivo para los locales y confirmaba una noche redonda para el delantero, que celebraba su regreso con un doblete y devolvía a Pellegrini una pieza importante para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

Isco y Ángel Ortiz, decisivos en la victoria

Más allá del protagonismo indiscutible de Cucho, el encuentro dejó también el valor de dos futbolistas fundamentales en la construcción de los goles. Ángel Ortiz fue el encargado de servir el centro que permitió abrir el marcador antes del descanso, mientras que Isco puso el balón desde el córner que terminó convirtiéndose en el segundo tanto.

Dos acciones diferentes, pero que reflejan la importancia de disponer de alternativas para hacer daño al rival. El Betis encontró soluciones tanto en el juego por las bandas como en las acciones a balón parado, una vía que volvió a resultar determinante para resolver un encuentro que había comenzado con más dificultades de las esperadas.

Con el 0-2, los verdiblancos pudieron afrontar el tramo final con mayor tranquilidad y administrar una ventaja que les acercaba considerablemente a su objetivo. El Slovan, último clasificado y todavía sin conocer la victoria, no encontró argumentos suficientes para discutir el triunfo a un Betis que había hecho los deberes.

El Betis encarrila su objetivo europeo

La victoria tiene una importancia que va mucho más allá de los tres puntos. El equipo sevillano se situaba cuarto en la clasificación a falta de completarse la jornada y con todavía tres fechas por disputarse en la liguilla. El triunfo ante el Slovan Bratislava le permite dar un paso prácticamente definitivo hacia el Top 24 y afrontar con optimismo el desenlace de esta primera fase.

Pellegrini puede celebrar, además, la recuperación de un futbolista que puede resultar determinante en los próximos compromisos. Cucho Hernández no solo volvió a jugar después de su lesión, sino que lo hizo marcando dos goles y demostrando que puede ofrecer soluciones inmediatas en ataque.

El Betis cumplió con su obligación ante el rival más necesitado de la competición, aunque tuvo que trabajar para conseguirlo. No fue una exhibición desde el primer minuto, pero sí una victoria solvente, construida desde la paciencia y resuelta gracias a la eficacia de su delantero. Europa empieza a sonreír al conjunto verdiblanco, que ya tiene mucho más cerca su presencia en la siguiente ronda.