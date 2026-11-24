El Real Madrid volvió a tirar de orgullo para convertir una noche que amenazaba con complicarse en una auténtica exhibición de fútbol y pegada. El conjunto de José Mourinho goleó al PSV (5-1) después de una primera parte preocupante, en la que los neerlandeses encontraron demasiadas facilidades para incomodar a los blancos y se marcharon al descanso con ventaja gracias a un penalti transformado por Ivan Perisic. Sin embargo, los madridistas cambiaron radicalmente tras el paso por vestuarios y terminaron imponiendo su jerarquía con una segunda mitad espectacular, en la que Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius fueron los grandes protagonistas.

El encuentro comenzó en el Bernabéu con un PSV valiente, dispuesto a discutirle la pelota al Madrid y a explotar las dudas de una defensa que volvió a mostrar demasiadas concesiones. Tanto que apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Ruben van Bommel encontró un camino hacia el área y dispuso de una ocasión clarísima para adelantar a los visitantes. Su remate, sin embargo, se marchó fuera. Fue el primer aviso de un equipo neerlandés que no había viajado a Madrid para contemplar el espectáculo.

El Real Madrid respondió con una acción individual de Vinicius, cuyo disparo se estrelló violentamente contra la cruceta. Pero aquella ocasión no escondía los problemas de un conjunto demasiado impreciso, incapaz de superar con continuidad la presión rival y con dificultades para conectar con sus hombres de ataque. Arda Güler trataba de ofrecer soluciones en la construcción, mientras Mbappé y Vinicius buscaban espacios sin demasiado éxito.

Mientras tanto, el PSV, más cómodo de lo que cabía esperar, fue creciendo con el paso de los minutos. Van Bommel y Mijnans encontraron espacios y obligaron a los madridistas a multiplicarse en defensa. El castigo llegó en el minuto 30, cuando Tchouaméni cometió un penalti por un pisotón sobre Mijnans. El colegiado, tras la revisión correspondiente del VAR, señaló una pena máxima que Ivan Perisic convirtió en el minuto 32, engañando a Courtois.

🔎 Penalti a favor del PSV por esta acción de Tchouameni sobre Mijnans. Perisic transforma la pena máxima y adelanta a los visitantes. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/49VJFkEzzQ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

El gol hizo todavía más evidente el desconcierto madridista. El Bernabéu empezaba a impacientarse ante las pérdidas de balón, la falta de precisión y la escasa capacidad de respuesta de un equipo que parecía condenado a remar otra vez contracorriente. El PSV incluso estuvo cerca de ampliar su ventaja antes del descanso, con un remate de Sano que rozó el poste. El 0-1 al intermedio era un reflejo bastante fiel de lo sucedido sobre el césped.

Mourinho agita el banquillo y encuentra la reacción

Mourinho entendió que necesitaba intervenir de inmediato. El técnico portugués introdujo tres cambios en el descanso: Huijsen y Konaté sustituyeron a Rüdiger y Militao, mientras Bellingham entró por Tchouaméni. Una revolución que modificó tanto la estructura como la energía del equipo.

La respuesta fue inmediata. El Madrid salió con otra intensidad, presionó más arriba y encontró en Arda Güler una pieza fundamental para acelerar el juego. En el minuto 50 llegó el empate. Vinicius recibió y puso el balón hacia el segundo palo, donde Diomande prolongó la jugada con un pase raso. Güler apareció entonces con un precioso toque de tacón para habilitar a Valverde, que llegaba desde atrás y fusiló a Kovar junto al palo corto.

🪄🦅 𝑼𝒏 𝒉𝒂𝒍𝒄𝒐́𝒏 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒂 𝒆𝒍 𝑩𝒆𝒓𝒏𝒂𝒃𝒆́𝒖. El taconazo de Arda Güler se encuentra con el latigazo de Fede Valverde para sellar el empate. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cqxHZszzhr — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

El 1-1 cambió por completo el partido. El Madrid había encontrado el camino y el PSV empezó a sufrir. Bellingham aportó movilidad y llegada, mientras Mbappé comenzó a disponer de espacios para explotar su velocidad. El francés estuvo cerca de marcar y el equipo neerlandés tuvo que multiplicarse para contener las acometidas locales.

Bellingham firma un golazo y Mbappé sentencia

La remontada se consumó en el minuto 60 con una auténtica obra de arte de Jude Bellingham. El inglés cazó un rechace en la frontal, controló la pelota sin dejarla caer y conectó un disparo de exterior que terminó alojándose junto al palo largo. Un gol de enorme calidad, de esos que justifican por sí solos el precio de una entrada y que devolvió al Bernabéu la sonrisa después de una primera mitad para olvidar.

😱 𝗦𝗜𝗥 𝗝𝗨𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠 𝗕𝗘𝗟𝗟𝗜𝗡𝗚𝗛𝗔𝗠. Es una obra de arte.

Es el alma de este Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/WAiSFjgDB7 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

Con el 2-1, el Madrid se adueñó definitivamente del encuentro. Vinicius volvió a estrellar un balón contra el poste y Arda Güler continuó encontrando pases que desarmaban al PSV. En el minuto 64 llegó el tercero. Una presión de Bernardo provocó un error de Sano, Güler recuperó la iniciativa de la jugada y asistió a Mbappé, que no perdonó ante Kovar.

El francés todavía tendría tiempo para ampliar su cuenta. En el minuto 84, Brahim Díaz, que acababa de entrar al terreno de juego, filtró un pase magnífico al espacio. Mbappé recibió, superó al guardameta y definió para firmar el cuarto tanto madridista. Una acción que resumió la diferencia entre ambos equipos cuando el Madrid consiguió imponer su velocidad y calidad individual.

Vinicius se suma a la fiesta y el vestuario cierra filas

Pero todavía quedaba tiempo para una última exhibición. En el minuto 87, Vinicius se sumó a la fiesta con el quinto tanto madridista, culminando una jugada de enorme calidad. Bellingham puso un balón magnífico y el brasileño, con un toque de cabeza para acomodarse la pelota, se colocó en disposición de rematar y la cruzó por debajo de las piernas de Kovar.

𝐔𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐦𝐨𝐫💕

𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐮𝐬 marca y el Real Madrid se funde en un abrazo.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/wc8jyz3eY6 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

El 5-1 desató la locura en el Bernabéu, pero lo más significativo llegó en la celebración: todos sus compañeros corrieron a abrazar al brasileño y terminaron saltando juntos alrededor de él. Un gesto de complicidad y respaldo hacia Vinicius que convirtió el gol en algo más que una nueva celebración. El Madrid había pasado de las dudas a la apisonadora, con cinco tantos en una segunda parte demoledora.

Una goleada que no debe esconder los problemas

La victoria deja varias lecturas. La primera, que este equipo sigue teniendo una capacidad ofensiva extraordinaria cuando encuentra espacios y consigue conectar a sus futbolistas más determinantes. La segunda, bastante menos tranquilizadora, es que los problemas de la primera parte no pueden quedar sepultados bajo la contundencia del marcador. El PSV encontró demasiadas facilidades, dominó fases del encuentro y castigó los errores de un Madrid que volvió a necesitar una reacción para evitar complicaciones.

Mourinho acertó con los cambios y el equipo respondió con una segunda mitad de mucho mayor nivel. Valverde puso el carácter, Bellingham la magia, Mbappé la pegada y Vinicius puso la guinda a una noche de reivindicación colectiva. El Bernabéu terminó disfrutando de una goleada que parecía improbable al descanso. Pero, más allá del resultado, el Madrid debe quedarse con una advertencia: no siempre habrá tiempo para arreglar después lo que se hace mal antes.