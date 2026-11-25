El Barcelona sumó su cuarta victoria en cinco partidos de la Liga de Campeones después de imponerse con claridad al Sabah en Bakú (1-4). El conjunto de Hansi Flick tuvo que trabajar más de lo previsto durante la primera mitad, pero encontró en Anthony Gordon al hombre decisivo para encarrilar el encuentro. El inglés marcó los dos primeros tantos azulgranas y, tras el descanso, Karim Adeyemi y Gabriel Jesús completaron la goleada. Mickels anotó el tanto del honor para el equipo azerí.

El triunfo permite al Barça mantenerse entre los ocho primeros clasificados de la competición, en una noche que comenzó con algún sobresalto, pero terminó con un dominio incontestable de los visitantes.

El encuentro, primero de la historia del Barcelona contra un equipo de Azerbaiyán, arrancó con un Sabah intenso, decidido a dificultar la salida de balón azulgrana mediante una presión adelantada. El equipo de Flick se hizo pronto con la posesión, aunque durante los primeros minutos le costó transformar ese dominio en ocasiones.

De hecho, el primer aviso serio llegó del lado local. Aliyev obligó a intervenir a Joan García en el minuto nueve y, poco después, el Sabah estuvo muy cerca de adelantarse. El guardameta azulgrana despejó mal y el balón terminó estrellándose en el larguero tras el remate de Aliyev. Severina tuvo después una oportunidad para aprovechar el rechace, pero no acertó.

El Barcelona respondió poco a poco. Gordon probó fortuna desde la frontal, Pedri obligó a Pokatilov a realizar una gran parada con una volea y Koundé también buscó sorprender con un disparo que terminó en el lateral de la red. Pese a la superioridad en la posesión, el conjunto azulgrana no encontraba todavía la manera de superar el entramado defensivo del Sabah.

La resistencia local se rompió en el minuto 31. Un centro azulgrana terminó con un mal despeje de Pokatilov, que dejó el balón a los pies de Anthony Gordon. El inglés no desaprovechó el regalo y empujó la pelota a la red para establecer el 0-1. El atacante llegó a marcar poco después otro tanto, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Adeyemi fue la brújula.

𝐆𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐬𝐨 𝐞𝐥 𝐠𝐨𝐥. 😎 El @FCBarcelona pone el primero en el marcador en el duelo ante el Sabah.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/xdR1cHQIlA — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 25, 2026

Antes del descanso, Fermín probó desde lejos y volvió a encontrarse con el portero local. El Barcelona se marchó a vestuarios con ventaja, aunque el Sabah había demostrado que podía generar peligro.

Gordon sentencia y Adeyemi amplía la goleada

El partido cambió definitivamente nada más comenzar la segunda parte. Gabriel Jesús probó fortuna y Pokatilov volvió a dejar un rechace que aprovechó Gordon para firmar el 0-2 en el minuto 51. El tanto fue revisado por un posible fuera de juego, pero terminó subiendo al marcador.

El rechace tiene dueño: 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐆𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧. 🤯 El inglés pone el 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 para el @FCBarcelona aprovechando un balón suelto en el área.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/4uaU7Zqzgh — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 25, 2026

El doblete del inglés terminó de desmontar al Sabah. Apenas cuatro minutos después, Balde encontró espacio por la izquierda y puso un centro que Karim Adeyemi convirtió en el tercer gol azulgrana. El alemán anotó así su tercer tanto en esta edición de la Champions.

El Barcelona había resuelto en apenas unos minutos las dificultades que había encontrado durante la primera mitad. La diferencia pudo ser todavía mayor cuando Adeyemi estrelló un potente disparo en el larguero en el minuto 80, después de que Mickels también hubiera desperdiciado una ocasión clara para recortar distancias.

Mickels marca, pero Gabriel Jesús cierra la cuenta

El Sabah encontró su premio en el minuto 63. Mickels recibió dentro del área, controló con tranquilidad y cruzó el balón ante Joan García para establecer el 1-3. El tanto obligó al Barcelona a recuperar la concentración y a evitar que el equipo local pudiera meterse de nuevo en el encuentro.

Flick movió el banquillo para administrar esfuerzos y dar entrada a nuevos jugadores. Entre los cambios estuvieron Cancelo, Raphinha y Fariñas, mientras que Balde tuvo que abandonar el terreno de juego después de sufrir molestias en un tobillo.

La respuesta azulgrana llegó en el minuto 60, antes del gol local, con una acción a balón parado que terminó siendo el cuarto tanto. Gordon puso el córner, Koundé remató y Pokatilov no consiguió blocar el balón. Gabriel Jesús, desde el suelo y en una segunda tentativa, lo envió al fondo de la portería para establecer el 0-4.

😅🍽️ Siempre hay que 𝒓𝒆𝒃𝒂𝒏̃𝒂𝒓 bien el plato. Gabriel Jesús y el puntapié que vale el cuarto gol del FC Barcelona en Bakú. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/BnapdgHt1z — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 25, 2026

En el tramo final, el Barcelona controló el partido mediante largas posesiones y apenas concedió espacios. El Sabah intentó buscar alguna oportunidad más, pero Joan García estuvo atento para salir del área y despejar un balón largo dirigido a Mickels.

El pitido final confirmó el 1-4 y una nueva victoria europea para el equipo de Flick. El Barcelona sumó tres puntos importantes, alcanzó su cuarto triunfo en cinco jornadas y se mantiene en la zona de privilegio de la clasificación, con el objetivo de terminar entre los ocho primeros y acceder directamente a los octavos de final.