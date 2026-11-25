Tras vencer este martes al PSV Eindhoven en el Bernabéu (5-1), en la quinta jornada de la fase liga de la Champions, el Real Madrid alcanza la cifra de diez victorias consecutivas entre todas las competiciones, algo que no conseguían desde diciembre de 2021, ya que los de José Mourinho cuentan por triunfos todos sus partidos desde el 10 de octubre.



Ese día ganaron un sufrido choque contra el Villarreal en el Bernabéu, por un ajustado 1-0, gracias al que fue el primer tanto de Yan Diomande desde su llegada al equipo blanco. Después, Sevilla, FC Barcelona, Racing de Santander, Valencia y Celta, en LaLiga; y Roma, Leipzig, AEK Atenas y PSV Eindhoven, en la Champions, han sucumbido frente al Madrid.



En esas 10 victorias —cinco en casa y cinco fuera de ella—, los de Mourinho han acumulado 31 goles a favor y diez en contra. Los triunfos han sido de todas las variedades: con comodidad, como ante Sevilla, Racing o Leipzig; o con remontadas en los últimos segundos, como contra el Celta de Vigo, la Roma o el AEK.

El Real Madrid no pierde (ni empata) un partido desde el 20 de septiembre, justo antes del primer parón de selecciones de la temporada. Esa visita del equipo blanco al Metropolitano se saldó con un 2-1 para el Atlético de Madrid y malas sensaciones antes de la ventana FIFA, pero los de Mourinho han sabido rehacerse. Y de qué manera.

Echando la vista atrás

El Madrid no acumulaba diez victorias consecutivas desde la temporada 2021/2022. En concreto, el equipo de la capital de España ganó los 10 encuentros que disputó entre el 30 de octubre y el 12 de diciembre de 2021. Entonces, las víctimas fueron Elche, Rayo, Granada, Sevilla, Athletic Club, Real Sociedad y Atlético de Madrid, en LaLiga; y Shakhtar, Sheriff e Inter, en la Champions.

Era la primera temporada de la segunda etapa de Carlo Ancelotti al frente del equipo. La racha de triunfos se vio truncada entonces en el partido número 11, con un empate a cero contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu el 19 de diciembre. Al final del curso, el Madrid sumó su Liga número 35 y su Liga de Campeones número 14.

Desde entonces, el mejor encadenado de victorias hasta ahora se produjo en la temporada siguiente, la 2022-2023, cuando el Madrid ganó sus primeros nueve partidos oficiales del curso: ante el Eintracht, en la Supercopa de Europa; frente a Almería, Celta, Espanyol, Betis, Mallorca y Atlético, en LaLiga; y contra Celtic y Leipzig, en la Champions. Entonces, no llegó la décima victoria consecutiva por un empate a 1 en el Bernabéu contra Osasuna.

La racha actual, todavía en vigor, podría ampliarse en los siguientes encuentros del Real Madrid antes de que acabe el año. Al conjunto blanco le restan dos cruces en casa (Alavés y Osasuna) y cinco fuera (Real Sociedad, Athletic Club, Arsenal, los dieciseisavos de la Copa del Rey y Deportivo).

A por un récord que parece imposible

El siguiente objetivo del Real Madrid puede ser su récord histórico, que se sitúa en 22 partidos consecutivos ganando. Lo consiguió en la temporada 2014-2015, también con Ancelotti al mando, entre el 16 de septiembre y el 20 de diciembre de 2014. Entonces, se sucedieron seis triunfos en Liga de Campeones, doce en Liga, dos en Copa del Rey y dos en el Mundial de Clubes, con 80 goles a favor y 10 en contra.

La racha se vio truncada con una derrota (2-1) contra el Valencia el 4 de enero de 2015, en el primer encuentro del equipo blanco después de ganar el Mundial de Clubes. Ese año, el Madrid fue segundo en LaLiga y cayó en semifinales de la Liga de Campeones ante la Juventus.

En cualquier caso, ese número de victorias, 22, es también el récord del fútbol español. Entonces, el Real Madrid superó el registro del Barcelona de Frank Rijkaard, que se quedó en 18 triunfos seguidos en el curso 2005/06.