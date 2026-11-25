El Real Madrid endosó este martes una manita al PSV Eindhoven en el Bernabéu, sí, pero el partido también dejó varias lecturas. Y José Mourinho no dudó en mandar un aviso a la plantilla. El equipo firmó una segunda parte colosal después de haber sesteado en los primeros 45 minutos. El técnico de Setúbal, siempre sincero, no escondió su disgusto por ese primer tiempo horrible, además de elogiar la reacción de Jude Bellingham y deslizar una comparación que invita a mirar hacia otros de los pesos pesados de la plantilla: cuando el inglés no está conforme, dijo Mou, no se queda en el gesto, sino que combate la frustración "con trabajo" y "con liderazgo".

La frase no apuntó de forma directa a Vinícius Junior ni a Kylian Mbappé. Pero, pronunciada después de reconocer que los atacantes despertaron tras el descanso, se presta a la lectura de un tirón de orejas a quienes deben marcar diferencias desde el frente. Mourinho dejó que sus palabras hicieran el resto.

"Un baño" antes de la reacción

El técnico calificó de "malísimo" el primer tiempo del Madrid y admitió que el PSV les dio "un baño". A los blancos les costó robar el balón y, según explicó Mourinho, llegaron al descanso sin haber encontrado el modo de imponer su juego. El resultado final, contundente, no borró una primera mitad que el de Setúbal considera una advertencia.

"Si empezamos los partidos como hoy, es que hay mucho que pulir", avisó. También reconoció su parte de responsabilidad: si el equipo no rinde bien durante todo el encuentro, dijo, le corresponde encontrar la solución. Con los riesgos que asume el Madrid, una salida así puede acabar en un disgusto. No quiere convivir con la duda de si su equipo va a empezar bien.

En el descanso, pocas palabras. Mourinho contó que revisó con los analistas varias imágenes para enseñar a los jugadores qué estaban haciendo mal. Eligió tres o cuatro secuencias y confió en que las imágenes fueran más elocuentes que una larga reprimenda. La conversación quedó bajo llave. Al preguntarle por lo ocurrido en el vestuario, el portugués recurrió a la célebre frase: "Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas".

El método tuvo un efecto visible en la segunda parte. El Madrid ganó el control del partido y encontró espacios para que sus futbolistas ofensivos entraran en juego. "Cuando los de arriba despiertan y juegan con placer, pasa lo que ha pasado", resumió Mourinho. La frase sonó a satisfacción por la respuesta, aunque el propio entrenador había dejado claro que la espera hasta el descanso no debe convertirse en costumbre.

Bellingham predica con el ejemplo

La entrada de Bellingham, por un errático Tchouaméni —el francés cometió el penalti que supuso el 0-1 provisional—, cambió la dinámica del partido, además de firmar un golazo que fue una auténtica obra de arte. Mourinho destacó la capacidad del inglés para responder cuando las cosas no salen, sin ocultar la frustración, pero transformándola en esfuerzo y liderazgo. Y añadió que, con el británico sobre el césped, "la gente de arriba funcionó diferente". Ahí está el contraste que alimenta la interpretación sobre los delanteros: el entrenador ensalzó una reacción colectiva, pero puso el foco en la conducta individual de un futbolista que, según él, transforma el enfado en trabajo.

🔎 Penalti a favor del PSV por esta acción de Tchouameni sobre Mijnans. Perisic transforma la pena máxima y adelanta a los visitantes. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/49VJFkEzzQ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

El portugués no acusó directamente a Vinicius ni a Mbappé. Sin embargo, al hablar de Bellingham justo después de señalar que los jugadores de arriba habían tardado en aparecer, sus palabras se interpretaron como un mensaje para las estrellas ofensivas. El elogio al inglés —por su energía, su liderazgo y su capacidad para influir en el juego— ofrecía un espejo incómodo para quienes también están llamados a decidir los partidos.

Mourinho tampoco aceptó que se le atribuyera en exclusiva la responsabilidad por la situación del centrocampista. Bellingham había bromeado con que Mourinho era el culpable de su rendimiento, pero el técnico respondió que el principal responsable de lo que es Jude son "Jude y sus compañeros".

😱 𝗦𝗜𝗥 𝗝𝗨𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠 𝗕𝗘𝗟𝗟𝗜𝗡𝗚𝗛𝗔𝗠. Es una obra de arte.

Es el alma de este Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/WAiSFjgDB7 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

Después, se deshizo en elogios: lo llamó "extraordinario", destacó su físico, su técnica y su comprensión táctica, y aseguró que puede jugar de '10' o de '8'. También consideró "un escándalo" que no estuviera entre los diez primeros del Balón de Oro.

La goleada le da al Madrid tres puntos —además del liderato provisional en la fase de liga, a expensas de lo que el PSG haga hoy frente a la Roma— y una noche para celebrar. El mensaje del entrenador, sin embargo, apunta más allá del resultado. El equipo remontó su mal arranque, sí; pero Mourinho no quiere que la reacción llegue siempre después del descanso. Y, en su retrato de Bellingham, dejó una medida de lo que espera de los demás: menos frustración estéril y más trabajo.