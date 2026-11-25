El Atlético de Madrid cumplió ante el Viking noruego y se llevó una victoria por 2-0 en el Metropolitano, gracias a dos goles de Alexander Sorloth y Julián Álvarez en apenas seis minutos. El equipo de Diego Pablo Simeone encarriló el encuentro antes de la media hora y supo administrar después su ventaja, aunque no consiguió ampliar el marcador pese a disponer de varias ocasiones.

Los rojiblancos suman así siete puntos en las cinco primeras jornadas de la fase de Liga de la Champions, con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate. El Atlético salió al Metropolitano con la intención de controlar el balón, pero el Viking demostró desde el principio que no había viajado a Madrid para limitarse a defender. El conjunto noruego adelantó sus líneas, buscó las bandas y trató de sorprender con centros al área de Oblak.

Tripic y Heggheim protagonizaron varias de las primeras aproximaciones visitantes, mientras Botheim buscaba imponerse en los duelos aéreos. El guardameta esloveno tuvo que intervenir para atrapar un centro peligroso y Hancko se vio obligado a despejar de cabeza otra acción que amenazaba con complicar a la defensa rojiblanca.

El Atlético también avisó pronto. Johnny Cardoso culminó una combinación entre Llorente, Kang In y Julián Álvarez con un disparo desde la frontal que se encontró con un defensor. Koke intentó después dar pausa y criterio a la circulación, mientras Baena y el propio Julián empezaban a encontrar espacios entre líneas.

El Viking, sin embargo, seguía mostrando valentía. Askildsen probó fortuna desde fuera del área y el conjunto noruego llegó a acumular varios futbolistas en campo contrario. El partido había comenzado con más dificultades de las previstas para los locales, pero dos acciones consecutivas cambiaron por completo el escenario.

Sorloth y Julián ponen el partido cuesta abajo

El primer golpe llegó en el minuto 19. Hancko inició una magnífica acción que permitió a Grimaldo romper líneas y llegar hasta la zona de ataque. El lateral puso un pase atrás y Sorloth apareció para fusilar a Belko y firmar el 1-0. El delantero noruego se estrenaba como goleador en la temporada y celebraba un tanto especialmente importante para recuperar confianza.

😎 De 𝑶𝒃𝒍𝒂𝒌 a 𝑺𝒐𝒓𝒍𝒐𝒕𝒉 y gol porque me toca. La jugada colectiva del @Atleti termina en gol tras el obús del delantero noruego. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/X7kokmF5rt — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 25, 2026

El Atlético no se conformó con la ventaja. Apenas cinco minutos después, una mano de Bjordal en el pico del área permitió a los rojiblancos disponer de una falta peligrosa. Julián Álvarez asumió la responsabilidad y ejecutó un lanzamiento potente y colocado, con efecto, que sorprendió al guardameta visitante. Belko llegó a tocar el balón, pero la tecnología confirmó que había cruzado la línea de gol.

𝐍𝐨 𝐞𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐨́𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚.

El reloj del árbitro confirmó el gol. 🕷️ 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚́𝐧 𝐀́𝐥𝐯𝐚𝐫𝐞𝐳 la puso con veneno para levantar al público del Atlético de Madrid.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/u9ZEkKYtqD — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 25, 2026

Era el 2-0 y el tercer tanto de Julián en esta campaña. El argentino sumaba además su sexto gol de falta directa desde que juega en el Atlético, una estadística que refuerza su importancia en las acciones a balón parado.

El conjunto de Simeone había convertido en apenas seis minutos un partido que había comenzado con cierta incertidumbre en una situación muy favorable. El Viking acusó los dos golpes, aunque todavía tuvo alguna oportunidad para meterse de nuevo en el encuentro.

Antes del descanso, Cardoso dispuso de una ocasión clara tras un rechace, pero Belko evitó el tercero con el cuerpo. También Grimaldo tuvo que aparecer de manera providencial para impedir que Bjordal rematara con comodidad después de un error en la salida de Llorente.

El Atlético controla y el Viking se queda sin respuesta

Tras el paso por vestuarios, Simeone dio entrada a Barrios en lugar de Baena para reforzar el centro del campo. El Atlético mantuvo el control y pudo ampliar su ventaja en varias ocasiones. Sorloth estuvo cerca de alcanzar un centro de Llorente después de una buena combinación con Barrios, mientras Grimaldo obligó a Belko a realizar otra gran intervención con un disparo desde la frontal.

El Viking intentó reaccionar, pero sus llegadas fueron perdiendo peligro. Tripic siguió siendo uno de los futbolistas más activos del equipo noruego y probó con una volea que se marchó alta. Oblak, por su parte, apenas tuvo que intervenir ante un rival que ya no encontraba espacios para inquietar seriamente a la defensa rojiblanca.

En el minuto 60, el Atlético llegó a celebrar un penalti señalado sobre Cardoso, pero la revisión del VAR detectó un fuera de juego previo y la acción quedó anulada. Tampoco prosperó poco después una reclamación del Viking por una posible mano del centrocampista estadounidense: el árbitro entendió que tenía el brazo pegado al cuerpo.

Simeone aprovechó el tramo final para introducir cambios y administrar esfuerzos. La salida de Sorloth, que abandonó el campo con molestias en el gemelo izquierdo, dejó una nota de preocupación. También se marchó Koke, ovacionado por el Metropolitano, mientras el equipo mantenía el orden y evitaba conceder oportunidades.

La ocasión más clara de los últimos minutos fue para Hancko, que remató de cabeza un centro de Grimaldo y estuvo cerca de marcar el tercero. Ya en el tiempo añadido, el Viking se quedó con diez jugadores por la expulsión de Falchener, que derribó a Giuliano cuando se marchaba hacia la portería y vio la tarjeta roja al ser considerado último hombre.

El Atlético cerró así una victoria solvente, construida con dos golpes de calidad en la primera parte y una segunda mitad de control. Los tres puntos elevan a siete su balance en la Champions y permiten al equipo de Simeone seguir peleando por mejorar su posición en la clasificación.