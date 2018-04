Atlético de Madrid

Gran primera parte del Betis que, quitando unos minutos, ha dominado de cabo a rabo el partido. El Atlético no encuentra el camino para llegar a la portería verdiblanca y solo Juanfran y Torres han creado peligro a los de Setién. Fernando, con un gol anulado y una gran maniobra dentro del área que no terminó en gol porque Mandi lo sacó bajo palos, es el único que destaca en un equipo que sufre ante un Betis de Setién que juega de memoria: toca, toca y toca hasta que aparece el hueco. Los de Simeone se agarran a su gran seguridad defensiva para no pasar grandes apuros.

El Betis, con su esquema de tres centrales, no ha permitido correr al Atlético y las ocasiones escasean. La más clara de los verdiblancos la tuvo Javi García al borde del descanso. El canterano del Madrid se presentó ante Oblak pero no supo superarlo.