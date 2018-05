Real Madrid

En lo estrictamente deportivo el Madrid llega con algunas bajas importantes, no estarán por lesión Isco y Carvajal, pero ojo al Bayern que llega con ausencias capitales. Los bávaros no podrán contar con Vidal, Robben, Neuer, Coman, Boateng y además no estará Javi Martínez, sorprendente baja de última hora. El navarro no se ha podido recuperar a tiempo del traumatismo craneal que sufrió en el partido de ida.