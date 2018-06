Uruguay manda un mensaje a navegantes. No tengo mucho fútbol, no, no soy bonito de ver, no, pero ojito que soy una roca -cero goles encajados en los tres partidos disputados- con veneno arriba -Luis Suárez y Cavani te sacan petróleo de cualquier piedra- y que saca un jugo extraordinario del balón parado –los cuatro goles que lleva en el Mundial, han llegado a través de la estrategia-.