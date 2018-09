Atlético de Madrid

A la Pantera Negra no le salen a morder los hombres de la sala de maquinas del Huesca. Melero y Musto reculan y reculan, no creen que Thomas la pueda pegar desde tan lejos -a unos 40 metros-. HANNITA QUERIDA ESTOS NO SABEN QUE LA PANTERA ESTÁ HOY ON FIRE. Levanta la cabeza Thomas le pega con el alma y el trallazo se cuela rasito en la jaula de Werner.