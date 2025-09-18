El FC Barcelona se hace con el triunfo en el Saint James Park (1-2)
Newcastle
Barcelona
Gordon (min 90)
Rashford (min 58) Rashford (min 67)
Los de Hansi Flick buscan continuar con su buena racha con una primera victoria en Inglaterra donde hace más de 20 años que no juegan.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera jornada de la liguilla de la Champions League que enfrentará al Newcastle con el FC Barcelona en el estadio Saint James Park de Inglaterra.
Los de Hansi Flick vuelven al estadio donde hace más de 20 años que no juegan. Tan solo han vivido tres encuentros frente al Newcastle y el último fue el 19/03/2003 donde el Barça ganó 0-2.
Anteriormente se habían visto las caras en la fase de grupos de la Champions 1997/98 con una victoria para cada uno. En la ida ganaron ‘las urracas’ por 3-2 y en la vuelta ganaron los culés 1-0.
El Newcastle hace un llamamiento a una de sus leyendas, Tino Asprilla, para recordar una de sus mejores noche en Champions League frente al Barcelona.
❝They feel it. They live it. They breathe it.❞ - Tino Asprilla
Barcelona '97. Tonight, it's our moment again. ✨ pic.twitter.com/VOeXVt01CS— Newcastle United (@NUFC) September 18, 2025
Mientras tanto, desde el Barcelona comparten un larguísimo vídeo de casi 20 minutos de la previa desde dentro. Muestran cómo vivieron los jugadores el viaje a Newcastle y la preparación para el encuentro.
𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐏𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 18, 2025
⚔ Newcastle - Barça #ucl pic.twitter.com/Zng9we0oj4
Una de las primeras cosas que verán los aficionados culés cuando lleguen a Saint James Park será la estatua del mítico Bobby Robson que ya luce los colores de ambos equipos.
Sir Bobby 🖤🤍💙❤️ pic.twitter.com/jjq784ZjPr— Newcastle United (@NUFC) September 18, 2025
Los dos equipos llegan en situaciones muy similares habiendo salido reforzados de sus últimos encuentros ligeros con sendas victorias sobre el Valencia y el Wolves respectivamente.
No obstante, sus números en LaLiga y la Premier son muy diferentes... Por su parte, el Barça lleva tres victorias y un empate, mientras que el Newcastle lleva una victoria, dos empates y una derrota.
Recordemos que el Newcastle el año pasado no pudo clasificarse para la Champions y el Barça es uno de los favoritos para alzarse con el trofeo el próximo 30 de mayor de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.
El año pasado la Champions supuso un duro golpe para los de Hansi Flick. El motivo es que los azulgrana se habían colado en semifinales varios años después y partían como uno de los grandes favoritos, pero un gol de Acerbi provocó la prórroga cuando se veían ya en la final de Múnich y levantando la orejona 10 años después de la anterior. Ese mal recuerdo quedó atrás y ahora le toca pensar en la presente edición de la Champions League, en la que debutará ante el Newcastle en St. James's Park.
Y ya tenemos onces de ambos equipos... Hansi Flick va a salir con Joan García, Araujo, Cubarsí, Gerard Mrtín, Koundé, Pedri, Fermin, De Jong, Lewandoski, Rapinha y Rashford.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #NewcastleBarça pic.twitter.com/OWt1enogxF— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 18, 2025
Mientras que Eddie Howe apuesta por: Pope, Livramento, Schär, Trippier, Joelinton, Tonali, B. Guimaraes, Gordon, Elanga, Burn y Barnes.
Recordamos que este fin de semana el Newcastle se impuso a los Wolves (1-0) con gol de un Woltemade, fichaje estrella para sustituir a Isak, que no aparece en el once. El otro jugador que se cae es Jacob Murphy, dejando hueco en ese ataque a Elanga y Anthony Gordon, habilidoso extremo que hoy hará funciones de punta.
Tras el encuentro de esta noche frente al Newcastle, al Barcelona le ha tocado lo más difícil del calendario de la Champions League en esta fase liga al inicio. Después de su visita de hoy, este es el calendario que le resta:
-
Barcelona-PSG - 1 de octubre
-
Barcelona-Olympiacos - 21 de octubre
-
Brujas-Barcelona - 5 de noviembre
-
Chelsea-Barcelona - 25 de noviembre
-
Barcelona-Frankfurt - 9 de diciembre
-
Slavia Praga - Barcelona - 21 de enero
-
Barcelona - Copenhague - 28 de enero
La baja más llamativa del Barça esta noche es la de un Lamine Yamal que sigue renqueante de su lesión en el pubis. Pero, la buena noticia para Hansi Flick es la vuelta de Frenkie de Jong que, como hemos comentado hace unos minutos, vuelve de titular...
En cuanto a las novedades deportivas, hay que destacar que Hansi Flick no podrá contar con Lamine Yamal por su lesión en el pubis pero vuelve a la convocatoria Frenkie de Jong tras lesión.
El árbitro del partido será el sueco Glenn Nyberg. A destacar que nunca ha arbitrado a ninguno de los dos equipos que se enfrentan esta noche en Champions. Nyberg,es internacional desde 2016 y, como dato curioso, fue el árbitro del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones entre Países Bajos y España (2-2) el pasado 20 de marzo y del Real Madrid-Salzburgo (5-1), de la penúltima jornada de la anterior Liga de Campeones.
El equipo arbitral se completará con el francés Jérôme Brisard en el VAR; con el sueco Adam Ladebäck como cuarto árbitro junto a los también suecos Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist como asistentes y el belga Bram Van Driessche como asistente del VAR.
Los jugadores del FC Barcelona por fin pueden estrenar su tercera equipación... hoy saltan al terreno de juego vestidos de naranja. Es un color que trae muy buenos recuerdos a los culés porque se asocia con el sextete del 2009, la final del Mundial de Clubes y la era de Pep Guardiola. También evoca la histórica final de Wembley de 1992, cuando Ronald Koeman marcó el gol que dio la primera Champions al club.
Estrenamos camiseta en Champions 🤩🧡 pic.twitter.com/9JGtCnxB1o— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 18, 2025
Raphina vuelve a su competición fetiche: la Champions. El año pasado el brasileño marcó la friolera de trece tantos en Champions (pichichi junto a Guirassy). Hoy vuelve a la titularidad después de hacer un doblete al Valencia en la segunda parte.
That Rapha smile 😍#UCL pic.twitter.com/FsPKcabU9X— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025
Peligro aéreo para el Barça. Aunque Woltemade (1,98 metros) no juega de inicio en el Saint James, los de Flick no se ven amedrentados tampoco porque cuentan con jugadores también de altura como Araújo (1,91), Christensen (1,88 m.) o Lewandowski (1,86 m.).
Cierto es que Howe cuenta con alguno más que supera los 1,80cm. Entre ellos, Dan Burn, más alto que el delantero (2,01 m.), Fabian Schär (1,87 m.) o Joelinton (1,86 m.).
Hablábamos al inicio del directo de Faustino Asprilla pues... Se pusieron en pie los aficionados al Newcastle para recibirle en el estadio. El verdugo del Barcelona en aquella noche mágica ante los azulgranas hace 28 años con un hat trick, la única victoria magpie hasta el momento.
El ex jugador colombiano ha dedicado unas palabras a los espectadores en Movistar Plus+: "Aquel Barcelona era muy bueno... Siempre me recuerdan porque clasificamos para la Champions y todo el mundo sabe lo que pasó. Ojalá veamos un lindo partido hoy".
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego mientras ‘las urracas’ cantan. Escuchamos el himno de la Champions... piel de gallina viendo el ambiente de esta noche en el Saint James Park.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL BARÇA!
Primera ocasión para el Newcastle y primera acción polémica del encuentro. Querían penalti los aficionados locales pero.... por el momento hay que seguir intentándolo.
Anthony Gordon pegó al aire en la primera ocasión clara del partido. Buena jugada del Newcastle que termina casi rematando a la porteria de Joan García.
Casi casi casi. La tuvo en el mano a mano Barnes en una jugada en la que el balón se ha ido por poco por el lado de la portería del Barça... No obstante la jugada estaba invalidada.
Parada de Joan García. El Newcastle tiene el control del balón y se planta con relativa frecuencia frente a la portería del Barça.
Primer intento del FC Barcelona con una larga conducción de 45-50 metros en la que Rashford se libra fácilmente de Trippier pero finalmente queda en nada... Primer acercamiento de los de Hansi Flick.
Se ha hecho daño el delantero del Barça, Lewandoski, por el que se preocupa el árbitro pero parece que sin complicaciones para el polaco.
Ahora es Cubarsí quien parece que tiene problemas físicos pero le ha hecho el gesto al banquillo de que todo bien.
También Livramento ha tenido que salir del terreno de juego un momento por un golpe en la cabeza. Se detuvo el partido pero ya está en juego la pelota de nuevo.
¡CÓRNER A FAVOR DEL NEWCASTLE! Saca Trippier de esquina y finalmente acaba de nuevo en manos del equipo local.... nuevo córner
Parada de Joan García al entro de Trippier. Sin peligro el segundo córner seguido del Newcastle.
Así ha sido el recibimiento de Saint James Park a los dos equipos. IMPRESIONANTE.
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙖 𝙎𝙩 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨❜ 𝙋𝙖𝙧𝙠.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZEeXcyS0zD— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2025
Salida en falso de Pope al remate de Robert Lewandoski. Ocasión clara para el FC Barcelona.
FALTA A FAVOR DEL NEWCASTLE. La realizó Pau Cubarsí en la frontal del área, con peligro pero lejos de la portería de los culés.
Se pasea el balón por delante de la portería del Newcastle porque ningún jugador del Barça termina de rematar la jugada.... Siguen en posesión del balón los de Hansi Flick.
PARADÓN DE JOAN GARCÍA. Tremenda contra, carrerón de Elanga que centra y termina el parada del portero culé.
CORNER A FAVOR DEL BARÇA. Saque largo al segundo palo que termina en contragolpe del Newcastle pero vuelve el balón al Barça. Se duele en el suelo Livramento pero se levanta por su propio pie.
TARJETA AMARILLA. Primera cartulina del partido para Joelinton por un agarrón sobre Pedri. Veremos cómo le condiciona el resto del partido... queda mucho por jugar.
MEDIA HORA DE PARTIDO. Nueva ocasión del Newcastle. Tocan y tocan los jugadores de Howe... finalmente se termina yendo por el lado el balón.
FALTA DE SCHÄR. Entrada por detrás sobre Robert Lewandoski cerca del círculo central.
Ahora es Ronald Araujo quien está tendido en el terreno de juego... Ha sufrido un golpe en el costado y tienen que entrar las asistencias. ENCUENTRO PARADO.
Nuevo intento del FC Barcelona que se estrella en los defensas locales... Y siguen insistiendo los de Flick.
Recupera el balón el FC Barcelona y... en lugar de un contataque rápido deciden ir despacio y tocar, tocar tocar. Están mejor plantados en el campo que el Newcastle.
FALTA A FAVOR DEL FC BARCELONA. Quedan poco más de 5 minutos y... falta peligrosa a favor de los de Flick. La pega Rapinha aaaaaarriba. Por poco se fue por encima del travesaño.
¡CÓRNER A FAVOR DEL NEWCASTLE! Saca Elanga de esquina al segundo palo peeeero palmea acertadamente Joan García aunque sigue el balón en los pies de los jugadores del Newcastle.
Ya son varias jugadas en las que Joan García salva a los del Flick así que es un salvavidas para el Barça.
El Barça tiene un 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒅𝒂.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2025
El Barça tiene a Joan García.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/bfcWKXPgzL
Nuevo saque de esquina a favor del Newcastle. Hay que destacar la buena defensa de Koundé en esta jugada... Cuarto corner para los de Howe.
Falta un minuto y lo que añada el árbitro... Tiene la posesión el Barça y dueeeerme el balón cerca del círculo central. No quieren sorpresas antes del descanso.
TARJETA AMARILLA PARA GERARD MARTÍN. Clara amarilla para el jugador del Barça por una falta a la que ha llegado tarde... Se dolía el jugador del Newcastle pero sin problemas.
DOS DE AÑADIDO, nos vamos hasta el 47 pero... unas molestias de Joelinton pueden retrasarlo.
TARJETA AMARILLA PARA BURN por una falta a destiempo sobre Jules Koundé.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE. Ocasiones para ambos equipos durante la primera parte, ha empezado muy fuerte el Newcastle que se ha ido desinflando con el paso de los minutos y el Barça cogía fuerza. Han tenido ocasiones peligrosas ambos equipos peeeero nos vamos con empate a cero al descanso.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos en un periquete! ¡Hasta ahora mismo!
Os dejo por aquí la última jugada de la primera mita que ha terminado con tarjeta amarilla para el jugador del Newcastle Burn.
🟨 La tarjeta a Burn por la entrada sobre Koundé. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/mxvB9bDN0A— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2025
Vuelven los protagonistas al terreno de juego y no parece que haya cambios.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE, MUEVE EL NEWCASTLE!
CÓRNER PARA EL NEWCASTLE. Primero del segundo tiempo... Remate de Joelinton que se va fueeeera por poquito.
Saque de esquina a favor del FC Barcelona. Un balonazo de Rashford ha dejado tirado a un jugador del Newcastle.... Schär se duele de las cervicales tras el balonazo que ha sido demasiado cercano.
Se recompone Schär mientras hay varios jugadores de Newcastle calentando en la banda por si el central no puede continuar... Se ha levantado por su propio pie y parece que orientado. Veremos.
Se reincorpora el central suizo y el conjunto de Eddie Howe vuelve a contar con 11 jugadores en el terreno de juego.
Flojo disparo de Sandro Tonali que atrapa sin problema alguno Joan García. Nuevo intento del Newcastle.
CÓRNER A FAVOR DEL NEWCASTLE. Sin peligro para la portería de Joan García.
GOOOOOOOL DEL BARÇA!!!! Tremendo testarazo de Marcus Rashford a centro de Koundé. Imparable el cabezazo del jugador culé.
De nuevo se encuentra aturdido Schär que parece que no puede continuar...
CUATRO CAMBIOS PARA EL NEWCASTLE. Eddie Howe no lo ve claro y decide cambiar cuatro jugadores del tirón...
Se marchan del terreno de juego Schär, Elanga, Barnes y Joelinton. Y entran en su lugar Willcok, Woltemade, Thiaw y Murphy.
Dejo por aquí la jugada de único gol del encuentro hasta el momento...
⚽️ Tenía que ser 𝗵𝗼𝘆.
Cabezazo de Rashford para adelantar al Barça. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/KCvKFC4ycc— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2025
RASHFOOOOOORD!!!! Marcó el segundo, chichyarrazo del jugador. Al larguero y sin ninguna oportunidad para el portero del Newcastle. Se perfila y desde un ángulo que no parece adecuado la envía para dentro.
DOBLE CAMBIO. Hansi Flick mueve el banquillo, saca del terreno de juego a Cubarsí y a Lewandoski y entran Christensen y Ferran Torres.
La sonrisa de Rashford es la sonrisa de los culés hoy en el Saint James Park.
Marcus Rashford on the scoresheet for Barcelona 🧡#UCL pic.twitter.com/LiyN0OmGNF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025
RAPINHAAAAA, quiere el tercero el FC Barcelona pero se ha ido desviado el tiro del jugador culé. Ligeramente desviada por Livrameto.
UUUUUY!!! Menda jugada del Newcastle, que peligro tienen los de Howe. En dos ocasiones finalmente ha podido atrapar el balón Joan García.
Tarjeta amarilla para Fermín.
Sale del terreno de Juego Trippier y sale ahora Botman.
Araujo se va al suelo al notar algo en el gemelo de la pierna derecha... Parece lesionado el jugador del Barça. Se preparan varios cambios por parte de Hansi Flick.
10 minutos más el añadido queda esta noche en el Saint James Park. Gana el Barça 0—2.
Se marcha Rashford y Gerard Martin, entran al Saint James Park Dani Olmo y Eric García.
Amarilla para Frenkie de Jong por un agarrón sobre Tonali.
Está el Barça tremendamente fino en estos compases finales, con De Jong y Pedri tocando e implantando el tempo de juego. Partido tremendamente serio el que se ha marcado todo el bloque culé.
Rapinha con todos los hombres de Howe quería pegarle, y le pega y el rechace le llega a Fermín que termina pegándola por encima de la portería de Pope.
GOOOOOOL DEL NEWCASTLE. Anthony Gordon maquilla el resultado con un gol tras una gran jugada colectiva, pase buenísimo.
SIETE DE AÑADIDO
Falta a favor del Barça.
ÚLTIMO CAMBIO DE HANSI FLICK. Se marcha Fermin del terreno de juego con toooooda la calma, no tiene prisa el jugador de Barça, y entra en su lugar Marc Casadó.
OLMO! Gran disparo de Dani Olmo que ha blocado muy bien el portero del Newcastle. No se fía el Barça y busca el tercero.
CÓRNER A FAVOR DEL BARÇA! Puede ser la última jugada del partido.... Sacan en corto los de Flick y nada.
Tarjeta amarilla para Marc Casadó.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
El FC Barcelona arrolla a un Newcastle que hizo de todo para llevarse el partido. Los primeros puntos de la Champions del conjunto de Hansi Flick se los lleva en Inglaterra.... Un Marcus Rashford espectacular ha firmado un doblete que ha dado la victoria al Barça en el Saint James Park.
Al filo del pitido final, Gordon marcaba el gol del Newcastle que únicamente sirve para maquillar el resultado. Gran encuentro de los de Eddie Howe pese a la derrota en casa.
El segundo gol del Barça es un GOLAZO hay que dejarlo claro... Marcus Rashford ‘el rey león’ del FC Barcelona.
𝙈-𝘼-𝙍-𝘾-𝙐-𝙎
𝙍-𝘼-𝙎-𝙃-𝙁-𝙊-𝙍-𝘿
No hay que decir mucho más. Ese es el post.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3UBhX8uimz— Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 18, 2025
Newcastle
- Nick Pope
- Kieran Trippier
- Fabian Schär
- Dan Burn
- Valentino Livramento
- Bruno Guimarães
- Sandro Tonali
- Joelinton
- Anthony Elanga
- Anthony Gordon
- Harvey Barnes
- Suplentes: Max Thompson, Aaron Ramsdale, Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw, Emil Krafth, Alex Murphy, Joe Willock, Lewis Miley, William Osula, Jacob Murphy y Nick Woltemade
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Ronald Araújo
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Raphinha
- Fermín López
- Marcus Rashford
- Robert Lewandowski
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Andreas Christensen, Eric García, Jofre Torrents, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal, Toni Fernández, Ferran Torres y Roony Bardghji