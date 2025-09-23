En directo, Levante-Real Madrid: El Ciudad de Valencia examina al líder antes del derbi
El Real Madrid visita el Ciudad de Valencia cuatro días antes del duelo en el Metropolitano. Se mide a un Levante impulsado por su primera victoria.
Levante
Real Madrid
El Madrid tiene las bajas de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy; en el Levante, todos sanos, aunque Julián Calero avanzó rotaciones, por lo que podrían ser suplentes Manu Sánchez y Jeremy Toljan y volver al once Jon Ander Olasagasti.
La buena noticia en las filas blancas es que Xabi ya cuenta con el regreso de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, que jugaron unos minutos el sábado frente al Espanyol.
Volvió a ser sustituido Vinícius Júnior rondando el 70', en otro partido flojo del brasileño, que tiene ante el Levante una nueva oportunidad para ganarse la confianza de Xabi. Aunque el derbi del sábado y su reciente titularidad podría acercarle al banquillo en favor de Rodrygo Goes, mientras Kylian Mbappé, pichichi con 5 tantos en 5 partidos, y Brahim Díaz apuntan también al once inicial.
Será el cuarto partido de los pupilos de Xabi Alonso en 10 días, a solo cuatro de visitar también al Atlético de Madrid, por lo que el reparto de cargas volverá a ser protagonista. En el cómodo triunfo sobre el RCD Espanyol (2-0), el tolosarra ya hizo rotaciones y funcionó, sin brillo pero con solvencia.
El Real Madrid se enfrenta al Levante UD en la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que el conjunto merengue llega lanzado por su pleno de victorias y en lo más alto de la tabla, antes del derbi ante el Atlético en el Metropolitano el próximo sábado, mientras los granotas reciben al líder impulsados por su primer triunfo en el campeonato, el pasado sábado contra el Girona en Montilivi (0-4), para estrenarse también en casa.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de uno de los duelos más destacados de esta sexta jornada de LaLiga EA Sports 2025/26.
En directo, desde el Estadio Ciudad de Valencia, Levante-Real Madrid.
Con el arbitraje del castellano-manchego Isidro Díaz de Mera.