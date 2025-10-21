En directo: FC Barcelona - Olympiacos, segundo gol del Barça muy cerca del descanso
Barcelona
Olympiacos
Fermín López (min. 7) Fermín López (min. 38)
Los de Hansi Flick quieren mantener la buena racha frente a equipos griegos en casa ante Mendilibar.
Hay que añadir que, a la vez del gol, el árbitro ha sacado amarilla a Dani García por su entrada peligrosa sobre Pedri. El FC Barcelona apunta en sus redes la primera asistencia de Dro...
¡Debut en Champions con asistencia! 🅰️👏
GOOOOOLAZO. Segundo del Barça y segundo de FERMÍN LÓPEZ. Anticipó Pedri en una jugada peligrooosa para él en la que interviene también Dro y Fermín amaga y dispara casi sin pensárselo.
AMARILLA PARA SANTIAGO HEZZE. Entrada peligrosa sobre Pedri que finalmente es sancionada con tarjeta... primera para Olympiacos.
Finalmente sale del terreno de juego Chiquinho y entra en su lugar Nascimento.
31': Αλλαγή / Substitution
➡ Νασιμέντο
⬅ Τσικίνιο
➡ Nascimento
⬅ Chiquinho #Olympiacos #BARCAOLY #UCL
PROBLEMAS PARA CHIQUINHO. Fuera de la jugada se ha tirado al suelo... parece que no va a continuar el jugador de Olympiacos. Continúan tratándole en el terreno de juego.
PUEDE SER PELIGROSA. La falta botada por Chiquinho perfecta al segundo palo se va arriba de la portería culé.
Continúa intentándolo el equipo de Mendilibar sin peligro real para la portería del Barcelona. No desisten los de Mendilibar. Jugada laaaarga que termina en una falta de Fermín. Casi un minuto de jugada frente a la portería de Szczesny.
TARJETA PARA ALEJANDRO BALDE. Primera amarilla del partido por un golpe en la cara sobre el futbolista portugués Daniel Podence.
SAQUE DE ESQUINA PARA EL OLYMPIACOS. Chiquinho saca con toooda la intención pero no remata nadie de su equipo así que termina el "peligro" para el Barça.
Nueva jugada colectiva de los de Mendilibar en el campo culé que buscan acercarse a la portería de Szcezsny pero sin mucho éxito. Jugada suuuper larga que termina en saque de portería.
PRIMER SAQUE DE ESQUINA PARA EL FC BARCELONA. Han sacado en corto, sin peligro para la portería de Tzolakis.
Así ha celebrado Fermín López el gol que ha abierto el marcador en Montjuic.
Siempre está ahí.
Fermín hace el primero. #UCL #LaCasaDelFútbol
Primera falta peligrosa del partido.... a favor de los de Hansi Flick. La pega Rashford pegadiiiisima al palo de la portería de Olympiacos.
GOOOOOOOOL DE FERMÍN LOPEZ. Pese al buen comienzo de Olympiacos, que buscaba un intercambio de golpes con los culés.... Lamine se metió en el área, regatea a uno, a dos, se va del portero y finalmente es FERMIN quien remata a puerta.
JUGADÓN DE BALDE. Primera acción de peligro del FC Barcelona. A cuatro pies podemos decir entre Dro, que se estrena en Champions, y Balde. Se escapa alto el remate en la portería de Tzolakis.
Sigue presionando el equipo de Mendilibar... Han salido enchufadísimos. Primer fuera de fuego nada más comenzar el partido. El Barça ha perdido varios balones clave.
La primera ocasión del partido, tan solo a los 20 segundos, ha sido para Olympiacos. NADA DE LO ESPERADO...
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL BARÇA!
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. Escuchamos el himno de la Champions... piel de gallina viendo el ambiente de esta noche en el Estadio Olímpico de Montjuic.
Tan solo faltan 15 minutos para que comience el partido en Montjuic. Uno de los duelos más especiales de esta jornada de Champions.
Estos son los colores que lucirá el conjunto griego en apenas unos minutos en Montjuic.
Matchday colors 🤩
️
📌 Estadi Olímpic Lluís Companys
Los jugadores de ambos equipos ya están calentando en el terreno de juego para el partido.... Tan solo media hora queda para que empiece a rodar el balón.
Hansi Flick, en palabras a Movistar antes del encuentro asegura que "no recuerda al Olympiacos (risas)". Pero el entrenador culé dice que "no hay partidos fáciles en Champions, tendremos que jugar al máximo nivel".
Habla de la no titularidad de Ferran, que ha vuelto a la convocatoria y le preguntan si es por la cercanía del Clásico. Flick habla de que es por "la intensidad de los últimos partidos y pensando en el fin de semana".
La afición del Olympiacos calienta las calles catalanas desde bien temprano con cánticos a favor de su equipo. Los de Mendilibar estarán bien acompañados en las gradas.
Είσαι στο μυαλό... στην Βαρκελώνη! 🔴⚪️ #OlympiacosFC #Fans #Barcelona #UCL #BARCAOLY
Podemos ir recordando también que los de José Luis Mendilibar se presentan en Barcelona en un momento delicado en cuanto a juego y resultados… En realidad, los griegos tuvieron la suerte de arrancar la Champions 2025/26 frente al Pafos chipriota pero tan solo lograron rascar un empate a cero. Están tocados anímicamente pero, enfrentarse al FC Barcelona lo tomarán como gran oportunidad de redención.
Desde bien pronto el conjunto culé anima la tarde… Montjuic está preparado ya para una nueva noche de Champions.
Tarde de Champions 💙❤️
Otra de las noticias del día es que el árbitro del encuentro será el suizo Urs Schynder, quien nunca antes ha arbitrado al Barça y tan solo una vez al conjunto griego. Junto a él estarán Marco Zürcher y Benjamin Zürcher mientras que el cuarto árbitro será Lukas Fährdrich y en el VAR estará Fedayi San.
Llama la atención cómo ha sido la trayectoria europea de ambos equipos. Mientras que el Barça cuenta ya su 30ª participación en la Champions, el Olympiacos vive su regreso tras cuatro años de ausencia.
Esta noche, los de Flick buscarán volver a la senda del triunfo para afianzarse de la zona alta del grupo. Recordemos que el conjunto culé viene de alcanzar las semifinales la pasada temporada, donde cayeron ante el Inter en una eliminatoria espectacular (6-7 en el global). Por su parte, el conjunto griego no gana fuera de casa en la fase de grupos del torneo desde 2015, cuando venció al Dinamo de Zagreb (0-1). Además, nunca ha logrado un triunfo en territorio español: ha perdido en 14 de sus 16 visitas, encajando 38 goles.
A pesar de que el once inicial del Barça es realmente atractivo, pese a que no está claro el posicionamiento de los jugadores en el terreno de juego.... No hay que olvidar que el Barça llega a Montjuic con una serie de bajas importantes como Dani Olmo, Raphinha, Joan García o Lewandoski. Además, esta misma tarde el Barça ha dado a conocer que se caía de la convocatoria por una gastroenteritis el defensa Christensen pero recibía el alta médica y podrá participar en la Champions Ferran Torres.
También ha salido ya la alineación de José Luis Mendilibar... el español cuenta con Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Dani García, Gelson Martins, Chiquinho, Podence y El Kaabi.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα! / Our line-up for today's match against Barcelona! 🔴⚪️ #OlympiacosFC #BARCAOLY #UCL
El conjunto culé no suele enfrentarse habitualmente a equipos griegos… De echo, esos partidos de la Champions 2017/18 fueron los últimos del Barcelona frente a un rival griego y reforzaron su dominio histórico de los catalanes: diez victorias, dos empates y solo dos derrotas en 14 partidos. En casa, los registros son aún más contundentes: siete triunfos en siete encuentros, con un balance de 29 goles a favor y apenas cuatro en contra.
El posicionamiento es una incógnita con este once. Si uno mira el histórico podría decirse que parece que Dro jugará de falso nueve mientras que Fermín estará en la mediapunta y Rashford en banda izquierda. Pero hay opciones de que el inglés o el propio Fermín se situen como falso nueve. Queda poco más de una hora para saber qué harán los de Flick...
Antes de seguir con la previa es importante saber que YA HAY ALINEACIÓN DEL FC BARCELONA. Hansi Flick sale hoy a la Champions con Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, Casadó, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Rashford y Dro.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaOlympiacos
El Barça y el Olympiacos tan solo se han visto las caras una vez en este formato Champions. El único precedente se remonta a la fase de grupos de la Champions 2017/18. Momento en el que, el Barça de Ernesto Valverde se impuso por 3-1 en el Camp Nou en un encuentro que dominó de principio a fin pese a jugar más de medio partido con un futbolista menos tras la expulsión de Gerard Piqué. En el duelo de vuelta, disputado en El Pireo, el partido finalizó sin goles.
El de esta noche será un duelo en el que ambos intentarán recuperarse de sus últimas derrotas en Champions. El motivo es que los dos han tenido unas malas últimas jornadas europeas… No hay que pasar por alto que el último partido en casa del Barça fue frente al PSG y terminaron ganando los de Luis Enrique (2-1) en un partido lleno de polémicas. Además este partido rompía la racha culé de ocho partidos sin perder en la fase liga con siete victorias y un empate. Por su parte, el Olympiacos fue superado 2-0 por el Arsenal, la segunda derrota en sus últimos once encuentros europeos (cinco victorias y cuatro empates).
El FC Barcelona parte como favorito esta tarde en Montjuic pero visto que tanto el Sevilla como el Girona les hicieron sufrir en sus últimos encuentros. Recordemos que tan solo el pasado sábado los de Hansi Flick tuvieron que esperar al minuto 93 para poder sentenciar el encuentro frente al Girona en casa… Es posible que los de Mendilibar les hagan sufrir. Lo veremos en unas horas.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la tercera jornada de la fase de grupos o ‘liguilla’ de la Champions League 2025 que enfrentará al FC Barcelona y al Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuic. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
Barcelona
- Wojciech Szczęsny
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
- Marc Casadó
- Pedri
- Lamine Yamal
- Dro Fernández
- Fermín López
- Marcus Rashford
- Suplentes: Diego Kochen, Eder Aller, Ronald Araújo, Gerard Martín, Xavi Espart, Jofre Torrents, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Toni Fernández, Ferran Torres, Roony Bardghji y Juan Hernández
Olympiacos
- Konstantinos Tzolakis
- Costinha
- Panagiotis Retsos
- Lorenzo Pirola
- Francisco Ortega
- Santiago Hezze
- Dani García
- Gelson Martins
- Chiquinho
- Daniel Podence
- Ayoub El Kaabi
- Suplentes: Alexandros Paschalakis, Georgios Kouraklis, Giulian Biancone, Alexios Kalogeropoulos, Bruno Onyemaechi, Diogo Nascimento, Lorenzo Scipioni, Gabriel Strefezza, Christos Mouzakitis, Roman Yaremchuk, Stavros Pnevmonidis y Mehdi Taremi