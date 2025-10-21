En directo: FC Barcelona - Olympiacos, los de Flick buscan el pase a octavos de Champions
El FC Barcelona busca sumar otros tres puntos con mayor facilidad que en la última jornada de LaLiga.
Barcelona
Olympiacos
Los de Hansi Flick quieren mantener la buena racha frente a equipos griegos en casa ante Mendilibar.
También ha salido ya la alineación de José Luis Mendilibar... el español cuenta con Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Dani García, Gelson Martins, Chiquinho, Podence y El Kaabi.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα! / Our line-up for today’s match against Barcelona! 🔴⚪️#OlympiacosFC #BARCAOLY #UCL pic.twitter.com/lfp7VeRmci— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 21, 2025
El conjunto culé no suele enfrentarse habitualmente a equipos griegos… De echo, esos partidos de la Champions 2017/18 fueron los últimos del Barcelona frente a un rival griego y reforzaron su dominio histórico de los catalanes: diez victorias, dos empates y solo dos derrotas en 14 partidos. En casa, los registros son aún más contundentes: siete triunfos en siete encuentros, con un balance de 29 goles a favor y apenas cuatro en contra.
El posicionamiento es una incógnita con este once. Si uno mira el histórico podría decirse que parece que Dro jugará de falso nueve mientras que Fermín estará en la mediapunta y Rashford en banda izquierda. Pero hay opciones de que el inglés o el propio Fermín se situen como falso nueve. Queda poco más de una hora para saber qué harán los de Flick...
Antes de seguir con la previa es importante saber que YA HAY ALINEACIÓN DEL FC BARCELONA. Hansi Flick sale hoy a la Champions con Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, Casadó, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Rashford y Dro.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaOlympiacos pic.twitter.com/F0MlYtnyRb— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2025
El Barça y el Olympiacos tan solo se han visto las caras una vez en este formato Champions. El único precedente se remonta a la fase de grupos de la Champions 2017/18. Momento en el que, el Barça de Ernesto Valverde se impuso por 3-1 en el Camp Nou en un encuentro que dominó de principio a fin pese a jugar más de medio partido con un futbolista menos tras la expulsión de Gerard Piqué. En el duelo de vuelta, disputado en El Pireo, el partido finalizó sin goles.
El de esta noche será un duelo en el que ambos intentarán recuperarse de sus últimas derrotas en Champions. El motivo es que los dos han tenido unas malas últimas jornadas europeas… No hay que pasar por alto que el último partido en casa del Barça fue frente al PSG y terminaron ganando los de Luis Enrique (2-1) en un partido lleno de polémicas. Además este partido rompía la racha culé de ocho partidos sin perder en la fase liga con siete victorias y un empate. Por su parte, el Olympiacos fue superado 2-0 por el Arsenal, la segunda derrota en sus últimos once encuentros europeos (cinco victorias y cuatro empates).
El FC Barcelona parte como favorito esta tarde en Montjuic pero visto que tanto el Sevilla como el Girona les hicieron sufrir en sus últimos encuentros. Recordemos que tan solo el pasado sábado los de Hansi Flick tuvieron que esperar al minuto 93 para poder sentenciar el encuentro frente al Girona en casa… Es posible que los de Mendilibar les hagan sufrir. Lo veremos en unas horas.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la tercera jornada de la fase de grupos o ‘liguilla’ de la Champions League 2025 que enfrentará al FC Barcelona y al Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuic. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.