En directo, Rayo Vallecano-Real Madrid: A olvidar el varapalo de Anfield
El Real Madrid quiere olvidar las penas de Anfield frente a un Rayo donde ya se ha firmado la pipa de la paz tras lo ocurrido en la Conference.
En el Rayo, volverán presumiblemente al once Ratiu, Mendy, Pep Chavarría, Pedro Díaz, De Frutos y Alemao. La duda principal es si Álvaro García, que jugó todos los minutos en Europa, repetirá como titular o si jugará Fran Pérez.
Tchouaméni, Carvajal, Rüdiger, Alaba y Mastantuono son bajas, por lo que sí habrá cambios obligados como la entrada de Eduardo Camavinga en la posición de pivote.
Vallecas no parece el mejor escenario para construir una recuperación anímica, ya que los partidos siempre son apretados y el Real Madrid solo ha ganado en una de sus últimas cinco visitas. Hay que remontarse a febrero de 2022 para la última victoria merengue en casa del Rayo, donde ha empatados en sus dos últimos partidos y ha perdido otros tantos.
Mientras, en el Rayo las aguas han bajado muy turbias tras el encontronazo entre Iñigo Pérez e Iván Balliu, pese al triunfo con remontada en la Conference League ante el Lech Poznan. Eso sí, en Vallecas ya han firmado la pipa de la paz y se centran en tratar de sacar los tres puntos frente al líder.
El Real Madrid visita Vallecas, donde quiere pasar página a su reciente derrota en Anfield y concentrarse en defender su ventaja de cinco puntos para meter presión a sus perseguidores, especialmente a un Barcelona que por la noche juega en Balaídos frente al Celta.
¡Hola a todos Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la jornada 12 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Estadio de Vallecas, Rayo-Real Madrid.
Con el arbitraje de Martínez Munuera, del comité valenciano.