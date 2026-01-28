Multi Champions: ¡Todo en juego en la última jornada!
Real Madrid, Barcelona y Atlético buscan meterse en el Top 8 mientras el Athletic quiere colarse entre los 24 primeros.
17 de los 18 partidos de la última jornada de Champions League tiene algo en juego. Carrusel de puro fútbol en vivo y en directo.
Por su parte el Barcelona 9º con 13 puntos no depende de sí mismo pero lo tiene bastante bien si gana para meterse entre los ocho primeros. Ganando al Copenhague en el Camp Nou debería meterse. Y es que dos de los equipos que actualmente ocupan dos de esas ocho posiciones se enfrentan entre sí. PSG (sexto con 13 puntos) frente al Newcastle (séptimo con 13 puntos) por lo que, al menos una plaza, quedará libre (si empatan con casi toda seguridad ambos quedarán fuera). Además el equipo que ocupa la octava plaza actual, el Chelsea, tiene un partido complicadísimo en el Diego Armando Maradona ante un Nápoles que se juega la vida para colarse en la siguiente ronda y no caer eliminado.
En una situación algo más compleja se encuentra el Atlético de Madrid que también tiene 3 puntos pero su golaverage es de (+3) y ha marcado dos goles menos que el Barcelona. Recordar que en caso de empate a puntos y en golaverage general se tendrá en cuenta el número de goles a favor marcados. Los del Cholo se miden en el Metropolitano al Bodo Glimt, el conjunto noruego que dio la pasada jornada la gran sorpresa en Champions al tumbar al City y si consiguen asaltar el Metropolitano aún tendrán opciones de meterse en 1/16 de final.
Además de PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona y Atlético otros dos equipos tiene 13 puntos. El Sporting de Portugal (+5 en el golaverage con 14 goles anotados) que visita San Mamés para medirse a un Athletic que se la juega -si gana se mete en 1/16- y el Manchester City (+4 de golaverage con 13 goles anotados que recibe al Galatasaray que se juega la vida y su pase a la siguiente ronda).
La Situación de los Equipos Españoles
En cuanto a los equipos españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona se juegan entrar en el TOP 8. El Real Madrid es el único que depende de sí mismo. Ganando no solo asegura meterse entre los ocho mejores y ahorrarse la eliminatoria de 1/16, también aseguraría plaza entre los cuatro primeros por lo que jugaría una hipotética vuelta en en el Santiago Bernabéu hasta semifinales.
Para ello los de Arbeloa deben asaltar el Estádio Da Luz y tumbar a un Benfica que se juega la vida en esta última jornada, ya que ganando aún tiene opciones de pasar de ronda.
Si el Madrid empata seguramente pierda la plaza entre los cuatro primeros pero tendría prácticamente asegurada (tiene +11 en el golaverage) su plaza en el TOP8.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la última jornada de la liguilla de Champions League.
Horario unificado, 18 partidos se juegan a la misma hora, con casi todo en juego. Solo dos equipos están clasificados en el TOP 8 (Arsenal y Bayern Múnich) y tan solo cuatro no tienen ninguna opción de clasificarse para los 1/16 de final: Kairat Almaty, Villarreal, Slavia de Praga y Eintracht de Frankfurt.