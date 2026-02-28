Sigue aquí el directo de los Premios Goya 2026, la gran noche del cine español. Te contamos minuto a minuto todo lo que ocurre desde el inicio de la alfombra roja a la gala: ganadores, discursos, sorpresas... y polémicas. Los Premios Goya se han caracterizado desde aquella gala del 'No a la guerra' de 2003 por protagonizar momentos polémicos. También sorpresas como el discurso de María Luisa Gutiérrez en favor de las víctimas de ETA al recoger el premio por 'La infiltrada'. Actualizamos en tiempo real con reacciones, anécdotas y claves de cada categoría para que no te pierdas nada de la ceremonia del cine español más importante del año. Vive con nosotros la emoción de los Goya 2026.
La gran noche del cine español tiene como escenario el Auditori Fòrum de Barcelona, encargado de acoger la histórica 40ª edición de los premios otorgados por la Academia de Cine.
Una velada donde el talento de nuestra industria comparte protagonismo con el esperado despliegue de glamour en la alfombra roja, donde los primeros vestidos y estilismos ya empiezan a acaparar todos los flashes.
"Me parece genial, vamos a apoyar la decisión de RTVE" comenzaba diciendo la ganadora de Benidorm Fest Lucycalys en la alfombra roja de los Goya para los micrófonos de Libertad Digital, "Nosotros nos presentamos por el Benidorm Fest, no por Eurovisión", a lo que su compañero Tony Grox, afirmaba rotundo.
🔴 #DIRECTO | Los ganadores del Benidorm Fest de acuerdo con no ir a Eurovisión
🎙️ Por @sperezsanchez pic.twitter.com/fCHCI694EP— Libertad Digital (@libertaddigital) February 28, 2026
Como ya es tradición, se prevé una ceremonia marcada por la reivindicación social y política. Todo apunta a que la situación en Gaza y los recientes acontecimientos ocurridos hoy en Irán tendrán un eco importante en los discursos de los protagonistas.
Los primeros invitados de la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebran este sábado 28 de febrero en el Auditori Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), han comenzado a llegar a la alfombra roja sobre las 18.00 horas, pese a que el inicio oficial está previsto para las 19.25. Algunos lucían chapas con el lema "Free Palestine".
Con el firme propósito de regalar a la audiencia una noche auténtica y entretenida, Luis Tosar y Rigoberta Bandini ejercerán esta noche de maestros de ceremonias en la 40ª edición de los Goya.
La cinta de Alauda Ruiz de Azúa, 'Los domingos', llega como la rival a batir con sus imponentes 13 nominaciones, pero la magistral 'Sirât' de Oliver Laxe le sigue muy de cerca con 11 candidaturas. Ambas producciones, junto a la aclamada 'Maspalomas' (9 nominaciones), prometen protagonizar un pulso histórico en esta 40ª edición de los premios del cine español.
Las quinielas echan humo en los pasillos y hoteles de Barcelona. A pocas horas de que comiencen a abrirse los sobres, los equipos de las películas más nominadas aguardan con tensión el veredicto definitivo de los académicos. Queda por ver si esta 40ª edición deparará sorpresas mayúsculas o si se cumplirán a rajatabla los pronósticos de los expertos.