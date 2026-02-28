Sigue aquí el directo de los Premios Goya 2026, la gran noche del cine español. Te contamos minuto a minuto todo lo que ocurre desde el inicio de la alfombra roja a la gala: ganadores, discursos, sorpresas... y polémicas. Los Premios Goya se han caracterizado desde aquella gala del 'No a la guerra' de 2003 por protagonizar momentos polémicos. También sorpresas como el discurso de María Luisa Gutiérrez en favor de las víctimas de ETA al recoger el premio por 'La infiltrada'. Actualizamos en tiempo real con reacciones, anécdotas y claves de cada categoría para que no te pierdas nada de la ceremonia del cine español más importante del año. Vive con nosotros la emoción de los Goya 2026.