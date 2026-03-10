El Atleti es una apisonadora en Madrid
Atlético de Madrid
Tottenham Hotspur
M. Llorente (min. 6) Griezmann (min. 14) J. Álvarez (min. 15) Le Normand (min. 22)
Pedro Porro (min.26)
El Tottenham tiene más puesta la cabeza en no descender en la Premier pero... un partido de Champions siempre es importante.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos en unos minutos! ¡Hasta ahora mismo!
LOCURA EN EL METROPOLITANO. Primeros minutos de auténtica locura en el césped madrileño, muchos resbalones, principalmente por parte de jugadores del Tottenham que provocaron 4 goles en menos de media hora... Ha reaccionado bien el conjunto inglés pero le falta para darle la vuelta al marcador... De momento 4-1 en Madrid.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.
Poco fútbol en estos dos de añadido en el Metropolitano... se van los jugadores al vestuario.
DOS DE AÑADIDO, nos vamos al 47 en el Metropolitano.
Problemas físicos para Spence que se recupera como puede... no podemos descartar que sea uno de los cambios de Tudor en el descanso.
Peeeeeeeerdona Llorente. Ruggeri puso un gran pase atrás desde la línea de fondo, pero el autor del primero se resbaló con todo a favor en el corazón del área.
Nueva llegada tardía de Danso sobre Ruggeri... parecen algo nerviosos los jugadores del Tottenham en estos últimos minutos.
EL VAR REVISA LA ACCIÓN DE VAN DE VEN SOBRE HANCKO. Finalmente queda en nada...
Hancko se queda dolorido en el terreno de juego, en el área del conjunto inglés, pidiendo un posible penalti que el árbitro considera que no es... justo después hay falta a favor del Tottenham.
AL PALO EL CUTI ROMERO. El capitán de los Spurs remató muy solo en el segundo palo y únicamente el poste negó el segundo tanto inglés.
La tuuuuuuvo Lookman. El extremo disparó con potencia al primer palo, pero Vicario despejó. Está mucho más firme que Kinsky.
Y aquí tenemos la locura que ha sido el gol de Le Normand... era bastante claro que entraba pero todavía había dudas.
Atlético de Madrid 4-0 Tottenham!!
Robin Le Normand hace el Poker del Atleti!!
Dejo por aquí el gol de Pedro Porro... de momento el único del Tottenham.
Falta lateral favorable al Tottenham muy cercana a la portería de Oblak.
GOOOOOL de Pedro Porro. Richarlison realizó una gran jugada y habilitó al carrilero de Don Benito para que recorte distancias con un tiro cruzado.
GOOOOOOOOL. Córner a favor del conjunto del Cholo, jugada un poco rara donde hay muuuuchos jugadores, parecía que el balón entraba en la portería pero no estaba claro. Finalmente el árbitro da gol a favor del conjunto madrileño.
FALTA A FAVOR DEL ATLETI, patada de J. P. Sarr sobre Giuliano...
El Atleti parece que quiere más... El Tottenham no sale de su área y el Atleti quiere hacer más daño. Disfruta el Metropolitano.
¡¡Sustituido Kinsky!! Tudor no aguanta más tras los dos regalos y cambia a su portero. Se marcha ovacionado por el Metropolitano y directo al vestuario. Lo nunca visto.
GOOOOOOL, Julián Álvarez mete el tercero del Atleti después de un nuevo resbalón de los jugadores del Tottenham.
GOOOOOOOOOL, ANTOINE GRIEZMANN. Tremendo el gol del francés... pase laaaargo que llega a los pies de Marcos Llorente que da el pase definitivo para el delantero.
Os dejo por aquí el que, por el momento, es el único tanto del encuentro.
El Atlético sigue viviendo en campo de los Spurs tras el gol. Llorente volvió a intentarlo, pero fue blocado.
GOOOOOOOOOL DE MARCOS LLORENTE. Kinsky se hizo un lío en la salida de balón, el balón le cayó a Julián Alvarez y se le cedió al centrocampista para que la cruzara.
Uuuuuh. Gran centro de Lookman que no consigue cazar Griezmann por muy poquito.... Primera aproximación de los de Simeone.
Primera falta y primera tarjeta del encuentro para un jugador del Tottenham. Spence se carga con amarilla al inicio del encuentro por una falta sobre Griezmann.
¡Primer susto! Tel puso el centro desde la esquina y el cruce de Kolo Muani complicó la salida de Oblak. Finalmente pudo despejar el Atlético.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL TOTTENHAM!
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. Suena el himno de la Champions, INCOMPARABLE. A mi se me ponen los pelos de punta.
QUEDAN SOLO 15 MINUTOS PARA QUE COMIENCE A RODAR EL BALÓN EN LA CHAMPIONS.
El Cholo Simeone se ha pasado por el micrófono de Movistar Liga de Campeones antes del encuentro y ha hablado sobre qué pasaría si ganaran esta noche. "Nunca se sabe cuál es el resultado mejor, porque hay un segundo partido. Hay que tratar de jugar el primero con la intensidad e ilusión con la que siempre jugamos las eliminatorias".
También ha querido destacar el cambio de portero del Tottenham... "Será una pregunta para el míster de ellos y tendrá una razón. Tienen un equipo fuerte, con gente alta, con tres delanteros, con gente potente en el medio que corre bien la banda. No será un partido simple".
Destacar también que así ha sido la llegada de ambos equipos al estadio Metropolitano...
Quien dirigirá el encuentro será Serdar Gözübüyük. Internacional desde 2012 con una amplia experiencia y pertenece a la categoría élite de la UEFA. En l VAR estará a cargo de su compatriota Pol van Boekel. Gözübüyük ya ha arbitrado a los rojiblancos con un balance de una victoria y una derrota para el equipo madrileño.
Cinco derrotas encadena el Tottenham antes de su visita este martes en la Liga de Campeones al Atlético, que evalúa su ambición, se mide a sí mismo y comprueba su apariencia de favorito en el inicio de la eliminatoria en el Metropolitano. Será con Antoine Griezmann y Julián Álvarez al ataque frente a la reaparición en el club inglés del deseado Cristian Cuti Romero. Es una presión añadida para el equipo rojiblanco, que debe ganar para ir con las mejores garantías posibles a Londres.
Aunque esta es solo la primera batalla y queda todavía el viaje a Londres, de la eliminatoria que arranca esta noche saldrá uno de los cuartofinalistas que dirimirá las semifinales ante Barça o Newcastle. El morbo de otro choque ante los del Camp Nou, tras el histórico cruce de Copa, sobrevuela el escenario sin perder de vista que enfrente tiene a un rival muy serio que está siendo golpeado este curso por lesiones, cambios de técnico y, quizá, algún ‘mal de ojo’.
Así anima a la afición el conjunto colchonero horas antes del encuentro
Recordemos que el Atlético se mantiene invicto en casa cuando los duelos son a vida o muerte. Desde que El Cholo devolvió a la élite a los rojiblancos, temporada 13-14, nadie ha sido capaz de derrotar a los madrileños en casa. Ni en el Calderón, testigo de las gestas camino de las finales de Lisboa y Milán, ni un Metropolitano que se transforma cuando se busca la orejona.
¿Qué vamos a ver esta noche en el césped del Metropolitano? El choque enfrentará dos estilos diferentes: la intensidad, el orden y el juego directo del Atlético frente a la propuesta más dinámica y vertical del Tottenham. En partidos de este nivel, los detalles suelen marcar la diferencia, desde una acción a balón parado hasta un error defensivo.
Enfrente estará un Tottenham que llega con la intención de competir sin complejos y aprovechar su velocidad en ataque. El conjunto londinense, entrenado por Igor Tudor, destaca por su propuesta ofensiva y su capacidad para generar peligro en transiciones rápidas, algo que puede poner a prueba la estructura defensiva del Atlético.
El conjunto rojiblanco afronta el choque en su estadio, el Estadio Metropolitano, donde suele hacerse fuerte en este tipo de citas. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone buscará imponer su habitual solidez defensiva y aprovechar el empuje de su afición para tomar ventaja en una eliminatoria que se prevé muy igualada.
El mes de marzo es uno de los momentos más críticos de las temporadas de los equipos por la altísima carga de partidos, y en el caso del Atlético, el único equipo de la Liga que ha disputado todo en la Copa y la Champions, además de la Liga, sin opciones de título pero obligación de podio. 18 partidos han jugado los rojiblancos desde que 2026 comenzó.
Una de las grandes novedades del once del Tottenham es el cambio en la portería. Kinsky entra por Vicario. Además, el Cuti Romero regresa a la defensa. Spence es otro cara nueva en el carril izquierdo, que se acaba de recuperar de una lesión. Y Gallagher empezará en el banquillo en el encuentro ante su ex.
Por su parte, Igor Tudor ha elegido a Kinsky; Cuti Romero, Danso, Van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Tel, Kolo Muani y Richarlison.
El Atlético de Madrid acaba de hacer público el once que saltará al terreno de juego. El Cholo sale con Oblak, Ruggeri, Hancko, Johnny, Marc Pubill, M. Llorente, Le Normand, J. Álvarez, Griezmann, Giuliano y Lookman.
El Atlético de Madrid recibe este martes 10 de marzo al Tottenham Hotspur en un duelo de alto voltaje europeo que promete intensidad, presión y una batalla táctica entre dos equipos acostumbrados a competir al límite en las grandes noches continentales.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera ronda de los octavos de final la Champions League 2026/27 que enfrentará al Atlético de Madrid y al Tottenham en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- Marc Pubill
- Robin Le Normand
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Marcos Llorente
- Johnny Cardoso
- Ademola Lookman
- Julián Alvarez
- Antoine Griezmann
- Suplentes: Juan Musso, José María Giménez, Julio Díaz, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Alejandro Baena, Pablo Barrios, Nicolás González, Koke, Thiago Almada, Obed Vargas y Alexander Sørloth
Tottenham Hotspur
- Antonín Kinský
- Cristian Romero
- Kevin Danso
- Micky van de Ven
- Pedro Porro
- Pape Matar Sarr
- Archie Gray
- Djed Spence
- Randal Kolo Muani
- Richarlison
- Mathys Tel
- Suplentes: Guglielmo Vicario, Brandon Austin, Radu Drăguşin, James Rowswell, Callum Olusesi, Conor Gallagher, Xavi Simons, João Palhinha y Dominic Solanke