Menú
LALIGA

Tres paradones seguidos de Joan García

Barcelona

1
0

Rayo Vallecano

Araujo (m.23)

El Barça no quiere volver a ser fulminado por el Rayo y busca los tres puntos para situarse provisionalmente con 7 sobre el Madrid antes del derbi.
EFE
Oportunidad Minuto 67

¡LE PEGA DE PRIMERAS DANI OLMO, PERO LA PELOTA SE VA FUERA!
Tarjeta amarilla Minuto 67

También ve la cartulina Pathe Ciss, que estaba apercibido y se perderá el próximo partido contra el Elche en Vallecas.
Tarjeta amarilla Minuto 65

Amarilla para Fran Pérez.
Minuto 63

¡De nuevo Joan García!
Oportunidad Minuto 62

¡¡¡OTRA GRAN MANO DE JOAN GARCÍA, ESTA VEZ DESVIANDO EL TESTARAZO DE UNAI LÓPEZ!!!
Oportunidad Minuto 61

¡¡¡CHUTA ÁLVARO GARCÍA Y DESVÍA JOAN PARA EVITAR EL GOL DEL EMPATE!!!
Cambio Minuto 60

Dos cambios de Flick: entran Dani Olmo y Casadó, se retiran Bernal y Fermín López.
Minuto 59

En el Barça va a entrar Dani Olmo.
Cambio Minuto 58

Doble cambio en el Rayo: se van Gumbau y Pedro Díaz, entran De Frutos y Unai López.
Minuto 57

Prepara un doble cambio Iñigo Pérez: van a entrar Jorge de Frutos y Unai López.
Oportunidad Minuto 56

¡¡¡SE MARCHA DESVIADO EL REMATE CRUZADO DE LAMINE YAMAL!!!
Minuto 53

Se ha hecho daño Fermín, pero Hansi Flick no pone de momento a nadie a calentar.
Minuto 51

Le pega Raphinha, pero la pelota se estrella en Ratiu.
Minuto 49

¡Ojo porque se ha hecho daño Isi Palazón!
Minuto 48

¡SE EQUIVOCA FRAN PÉREZ EN EL CENTRO Y ATRAPA JOAN GARCÍA! En cualquier caso la acción está invalidada por fuera de juego.
Minuto 47

¡MANO DE PATHE CISS AL DESVIAR EL TIRO DE PEDRI! Pero antes hubo falta previa de Fermín dentro del área rival.
Cambio Cambios en los dos equipos

Cambio en el Barça: entra Ferran Torres por Lewandowski.

En el Rayo se van Óscar Valentín y Carlos Martín, entran Pacha Espino y Álvaro García.
Volvemos enseguida

¡Es todo por el momento! Hacemos una pausa y regresamos en unos instantes con la segunda parte de este Barcelona-Rayo Vallecano.

¡Hasta ahora mismo!
Descanso

Primera parte con superioridad azulgrana, aunque el Rayo reaccionó bien en los últimos minutos. De momento manda el equipo de Flick en el marcador gracias al gol de Ronald Araujo de cabeza, aunque Batalla ha tenido que intervenir en varias ocasiones con sendos paradones, mientras que Raphinha había fallado un claro mano a mano con el cancerbero argentino.
Comienzo o final Minuto 45+3

¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO EN EL CAMP NOU CON ESTE 1-0 EN EL MARCADOR!!!
Minuto 45+2

Córner a favor del Barça...
Minuto 45

¡TRES MINUTOS DE PROLONGACIÓN!
Minuto 45

¡Centra Pedro Díaz y el balón quedaba muerto en el área pequeña!
Minuto 44

De nuevo córner contra la portería de Joan García.
Minuto 44

Centra Carlos Martín y desvía Araujo a córner...
Minuto 43

¡¡¡SE MARCHA ALTO EL TESTARAZO DE PATHE CISS!!!
Minuto 42

¡Córner a favor del equipo vallecano!
Minuto 41

Aparece Ratiu por la derecha, pero se topa con Cubarsí en el cruce...
Minuto 39

Buena recuperación por parte del Barça...
Minuto 38

La va a poner Cubarsí en largo...
Minuto 36

Ratiu pedía penalti: fue Fermín con todo al cruce pero el colegiado dice que no hay nada.
Minuto 36

¡Balón para Joan García! Se duele mientras tanto Ratiu y queda tendido en el césped...
Minuto 35

Se la lleva Carlos Martín como buenamente puede...
Tarjeta amarilla Minuto 33

Amarilla para Óscar Valentín.
Minuto 31

Así ha sido el gol de Araujo...
Oportunidad Minuto 29

¡¡¡QUÉ MANO QUE HA VUELTO A METER BATALLA, AHORA A RAPHINHA!!!
Minuto 28

Reclama la falta Pep Chavarría...
Tarjeta amarilla Minuto 26

Amarilla para Lamine Yamal.
Minuto 24

Centra Cancelo desde la izquierda y la pone al segundo palo, donde encuentra a un Ronald Araujo que se eleva para batir a Batalla con el remate de cabeza picado.
Gol Minuto 23

¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE ARAAAAAAAAUJOOOOOOOO!!! ¡¡¡SE ADELANTA EL BARÇA ANTE EL RAYO!!!
Oportunidad Minuto 22

¡¡¡VAYA MANO QUE HA METIDO BATALLA PARA DESVIAR EL CENTRO DE LAMINE YAMAL QUE SE ENVENENABA!!!
Minuto 21

No pudo hacerse aquí con la pelota Marc Bernal...
Minuto 19

Parece que no hay nada. Lo revisa el VAR... pero nada de nada, sin consecuencias.
Minuto 18

¡Se va al suelo Lamine dentro del área, pero le dice el colegiado que se levante!
Minuto 15

Se duele aquí Araujo tras el choque con Fran Pérez.
Minuto 13

Ojo aquí a este córner...
Oportunidad Minuto 12

¡¡¡FUERAAAAAAAAAA!!! ¡¡¡MADRE MÍA LA QUE HA PERDONADO AQUÍ RAPHINHA EN EL MANO A MANO CON BATALLA TRAS EL CLAMOROSO ERROR DE PATHE CISS!!!
Minuto 10

Pone el centro Cancelo... directamente a las manos de Batalla.
Tarjeta amarilla Minuto 7

La acaba perdiendo Raphinha... y ve la cartulina amarilla.
Minuto 5

Falta de Carlos Martín sobre Joao Cancelo.
Minuto 3

Buena presión arriba del Rayo ante un Barça que está sufriendo bastante a la hora de sacar el balón jugado.
Minuto 2

Providencial ahora Araujo en el corte ante Fran Pérez.
Minuto 2

Susto para el Barça cuando no se había cumplido el minuto de partido.
Oportunidad Minuto 1

¡¡¡QUÉ PARAAAAAAAADÓOOOOOON!!! ¡¡¡CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL RAYO EN LAS BOTAS DE CARLOS MARTÍN, PERO SE TOPA CON LA INTERVENCIÓN SALVADORA DE JOAN GARCÍA!!!
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOOMIIIIEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou.
Saludo entre capitanes

Saludo entre los dos capitanes, Araujo y Óscar Valentín.
Joan García da el susto

Joan García se ha ido del césped y Szczesny estuvo calentando entre los tres palos, pero todo queda en un susto porque el guardameta de Sallent va a ser titular frente al Rayo.
Sorpresas en el once de Íñigo

¡También el once del Rayo, donde hay más de una sorpresa por parte de Iñigo Pérez!

Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Gumbau, Valentín, Isi; Pedro Díaz, Fran Pérez y Carlos Martín.

Flick sale con todo

¡VAMOS YA CON LOS ONCES! Éste es el equipo con el que sale Flick esta tarde en el Camp Nou...

Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Lamine Yamal; Fermín, Raphinha y Lewandowski.
Bajas en el Barça y en el Rayo

En cuanto a bajas, Flick tiene las de Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong y Jules Koundé, con la duda de si Eric Garcia jugará o si bien, por esas molestias que tiene en los isquiotibiales, descansará para no arriesgar. Igual que Joan Garcia, que está plenamente disponible y ha sido convocado por primera vez por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para esta siguiente ventana internacional.

Por su parte, el Rayo Vallecano tan solo pierde para su excursión al Spotify Camp Nou a Nobel Mendy, que fue expulsado en el reciente empate contra el Levante.
El Rayo también sigue vivo en Europa

Este Rayo, como el Barça, sigue vivo en Europa. Pese a perder por 0-1 este jueves contra el Samsunpor (0-1) en casa, el 1-3 de la ida permite a los madrileños superar los octavos de final de la Conference League. Y, en la Liga, los de Iñigo Pérez vienen de enlazar seis jornadas sin perder para situarse en decimotercera posición, con 6 puntos de margen sobre el descenso y también a 6 de la posible última plaza europea.
Flick recupera a Joan y Eric Garcia

Para este duelo de suma importancia, Flick puede contar además con el portero Joan Garcia y con el defensa Eric Garcia, después de que se descartara toda lesión en ambos casos pese a tener que dejar el terreno de juego, con molestias, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Newcastle, que terminó con goleada (7-2) y billete a cuartos.
El Barça no quiere sorpresas

El FC Barcelona recibe al Rayo Vallecano en un partido importante para irse al parón de selecciones con buenas sensaciones y con la opción de reforzar el liderato ante un Rayo que últimamente se le atraviesa a los blaugranas y que ya fue capaz de rascar un empate en el duelo de la primera vuelta en Vallecas.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el Spotify Camp Nou, FC Barcelona-Rayo Vallecano.

Con el arbitraje del cántabro Cordero Vega.

Temas

Barcelona

  • Joan García
  • Ronald Araújo
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • João Cancelo
  • Marc Bernal
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Fermín López
  • Raphinha
  • Robert Lewandowski
  • Suplentes: Diego Kochen, Wojciech Szczęsny, Xavi Espart, Álvaro Cortés, Eric García, Dani Olmo, Marc Casadó, Marcus Rashford, Pablo Gavi, Ferran Torres y Roony Bardghji

Rayo Vallecano

  • Augusto Batalla
  • Andrei Rațiu
  • Florian Lejeune
  • Luiz Felipe
  • Josep Chavarría
  • Isi Palazón
  • Pathé Ismaël Ciss
  • Óscar Valentín
  • Fran Pérez
  • Jorge de Frutos
  • Álvaro García
  • Suplentes: Dani Cárdenas, Alfonso Espino, Iván Balliu, Jozhua Vertrouwd, Abdul Mumin, Gerard Gumbau, Pedro Díaz, Unai López, Sergio Camello, Alemão, Randy Nteka y Carlos Martín

En Deportes