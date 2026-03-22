Tres paradones seguidos de Joan García
Barcelona
Rayo Vallecano
Araujo (m.23)
¡LE PEGA DE PRIMERAS DANI OLMO, PERO LA PELOTA SE VA FUERA!
También ve la cartulina Pathe Ciss, que estaba apercibido y se perderá el próximo partido contra el Elche en Vallecas.
Amarilla para Fran Pérez.
¡De nuevo Joan García!
¡¡¡OTRA GRAN MANO DE JOAN GARCÍA, ESTA VEZ DESVIANDO EL TESTARAZO DE UNAI LÓPEZ!!!
¡¡¡CHUTA ÁLVARO GARCÍA Y DESVÍA JOAN PARA EVITAR EL GOL DEL EMPATE!!!
Dos cambios de Flick: entran Dani Olmo y Casadó, se retiran Bernal y Fermín López.
En el Barça va a entrar Dani Olmo.
Doble cambio en el Rayo: se van Gumbau y Pedro Díaz, entran De Frutos y Unai López.
Prepara un doble cambio Iñigo Pérez: van a entrar Jorge de Frutos y Unai López.
¡¡¡SE MARCHA DESVIADO EL REMATE CRUZADO DE LAMINE YAMAL!!!
Se ha hecho daño Fermín, pero Hansi Flick no pone de momento a nadie a calentar.
Le pega Raphinha, pero la pelota se estrella en Ratiu.
¡Ojo porque se ha hecho daño Isi Palazón!
¡SE EQUIVOCA FRAN PÉREZ EN EL CENTRO Y ATRAPA JOAN GARCÍA! En cualquier caso la acción está invalidada por fuera de juego.
¡MANO DE PATHE CISS AL DESVIAR EL TIRO DE PEDRI! Pero antes hubo falta previa de Fermín dentro del área rival.
Cambio en el Barça: entra Ferran Torres por Lewandowski.
En el Rayo se van Óscar Valentín y Carlos Martín, entran Pacha Espino y Álvaro García.
¡Es todo por el momento! Hacemos una pausa y regresamos en unos instantes con la segunda parte de este Barcelona-Rayo Vallecano.
¡Hasta ahora mismo!
Primera parte con superioridad azulgrana, aunque el Rayo reaccionó bien en los últimos minutos. De momento manda el equipo de Flick en el marcador gracias al gol de Ronald Araujo de cabeza, aunque Batalla ha tenido que intervenir en varias ocasiones con sendos paradones, mientras que Raphinha había fallado un claro mano a mano con el cancerbero argentino.
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO EN EL CAMP NOU CON ESTE 1-0 EN EL MARCADOR!!!
Córner a favor del Barça...
¡TRES MINUTOS DE PROLONGACIÓN!
¡Centra Pedro Díaz y el balón quedaba muerto en el área pequeña!
De nuevo córner contra la portería de Joan García.
Centra Carlos Martín y desvía Araujo a córner...
¡¡¡SE MARCHA ALTO EL TESTARAZO DE PATHE CISS!!!
¡Córner a favor del equipo vallecano!
Aparece Ratiu por la derecha, pero se topa con Cubarsí en el cruce...
Buena recuperación por parte del Barça...
La va a poner Cubarsí en largo...
Ratiu pedía penalti: fue Fermín con todo al cruce pero el colegiado dice que no hay nada.
¡Balón para Joan García! Se duele mientras tanto Ratiu y queda tendido en el césped...
Se la lleva Carlos Martín como buenamente puede...
Amarilla para Óscar Valentín.
Así ha sido el gol de Araujo...
Araujo goal !!! pic.twitter.com/ulo35WRyqF— Footy clip guy (@preacheroffooty) March 22, 2026
¡¡¡QUÉ MANO QUE HA VUELTO A METER BATALLA, AHORA A RAPHINHA!!!
Reclama la falta Pep Chavarría...
Amarilla para Lamine Yamal.
Centra Cancelo desde la izquierda y la pone al segundo palo, donde encuentra a un Ronald Araujo que se eleva para batir a Batalla con el remate de cabeza picado.
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE ARAAAAAAAAUJOOOOOOOO!!! ¡¡¡SE ADELANTA EL BARÇA ANTE EL RAYO!!!
¡¡¡VAYA MANO QUE HA METIDO BATALLA PARA DESVIAR EL CENTRO DE LAMINE YAMAL QUE SE ENVENENABA!!!
No pudo hacerse aquí con la pelota Marc Bernal...
Parece que no hay nada. Lo revisa el VAR... pero nada de nada, sin consecuencias.
¡Se va al suelo Lamine dentro del área, pero le dice el colegiado que se levante!
Se duele aquí Araujo tras el choque con Fran Pérez.
Ojo aquí a este córner...
¡¡¡FUERAAAAAAAAAA!!! ¡¡¡MADRE MÍA LA QUE HA PERDONADO AQUÍ RAPHINHA EN EL MANO A MANO CON BATALLA TRAS EL CLAMOROSO ERROR DE PATHE CISS!!!
Pone el centro Cancelo... directamente a las manos de Batalla.
La acaba perdiendo Raphinha... y ve la cartulina amarilla.
Falta de Carlos Martín sobre Joao Cancelo.
Buena presión arriba del Rayo ante un Barça que está sufriendo bastante a la hora de sacar el balón jugado.
Providencial ahora Araujo en el corte ante Fran Pérez.
Susto para el Barça cuando no se había cumplido el minuto de partido.
¡¡¡QUÉ PARAAAAAAAADÓOOOOOON!!! ¡¡¡CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL RAYO EN LAS BOTAS DE CARLOS MARTÍN, PERO SE TOPA CON LA INTERVENCIÓN SALVADORA DE JOAN GARCÍA!!!
¡¡¡COOOOOOMIIIIEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou.
Saludo entre los dos capitanes, Araujo y Óscar Valentín.
Joan García se ha ido del césped y Szczesny estuvo calentando entre los tres palos, pero todo queda en un susto porque el guardameta de Sallent va a ser titular frente al Rayo.
¡También el once del Rayo, donde hay más de una sorpresa por parte de Iñigo Pérez!
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @FCBarcelona_es.#BarçaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/fyhrT9NFfu— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) March 22, 2026
Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Gumbau, Valentín, Isi; Pedro Díaz, Fran Pérez y Carlos Martín.
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! Éste es el equipo con el que sale Flick esta tarde en el Camp Nou...
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaRayo pic.twitter.com/7oWD1h9kda— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 22, 2026
Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Lamine Yamal; Fermín, Raphinha y Lewandowski.
En cuanto a bajas, Flick tiene las de Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong y Jules Koundé, con la duda de si Eric Garcia jugará o si bien, por esas molestias que tiene en los isquiotibiales, descansará para no arriesgar. Igual que Joan Garcia, que está plenamente disponible y ha sido convocado por primera vez por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para esta siguiente ventana internacional.
Por su parte, el Rayo Vallecano tan solo pierde para su excursión al Spotify Camp Nou a Nobel Mendy, que fue expulsado en el reciente empate contra el Levante.
Este Rayo, como el Barça, sigue vivo en Europa. Pese a perder por 0-1 este jueves contra el Samsunpor (0-1) en casa, el 1-3 de la ida permite a los madrileños superar los octavos de final de la Conference League. Y, en la Liga, los de Iñigo Pérez vienen de enlazar seis jornadas sin perder para situarse en decimotercera posición, con 6 puntos de margen sobre el descenso y también a 6 de la posible última plaza europea.
Para este duelo de suma importancia, Flick puede contar además con el portero Joan Garcia y con el defensa Eric Garcia, después de que se descartara toda lesión en ambos casos pese a tener que dejar el terreno de juego, con molestias, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Newcastle, que terminó con goleada (7-2) y billete a cuartos.
El FC Barcelona recibe al Rayo Vallecano en un partido importante para irse al parón de selecciones con buenas sensaciones y con la opción de reforzar el liderato ante un Rayo que últimamente se le atraviesa a los blaugranas y que ya fue capaz de rascar un empate en el duelo de la primera vuelta en Vallecas.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Spotify Camp Nou, FC Barcelona-Rayo Vallecano.
Con el arbitraje del cántabro Cordero Vega.
Barcelona
- Joan García
- Ronald Araújo
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Marc Bernal
- Pedri
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Raphinha
- Robert Lewandowski
- Suplentes: Diego Kochen, Wojciech Szczęsny, Xavi Espart, Álvaro Cortés, Eric García, Dani Olmo, Marc Casadó, Marcus Rashford, Pablo Gavi, Ferran Torres y Roony Bardghji
Rayo Vallecano
- Augusto Batalla
- Andrei Rațiu
- Florian Lejeune
- Luiz Felipe
- Josep Chavarría
- Isi Palazón
- Pathé Ismaël Ciss
- Óscar Valentín
- Fran Pérez
- Jorge de Frutos
- Álvaro García
- Suplentes: Dani Cárdenas, Alfonso Espino, Iván Balliu, Jozhua Vertrouwd, Abdul Mumin, Gerard Gumbau, Pedro Díaz, Unai López, Sergio Camello, Alemão, Randy Nteka y Carlos Martín