En vivo: la última jornada de Liga con la lucha por la salvación

Levante UD, CA Osasuna, Elche CF, Girona FC y RCD Mallorca se la juegan.

Rafa Mir en un partido con el Elche, su actual equipo. | Cordon Press

Hoy se juega la última jornada de LALIGA EA Sports y cinco equipos luchan de forma directa por evitar las dos plazas de descenso restantes: Levante UD, CA Osasuna, Elche CF, Girona FC y RCD Mallorca.

Gol Minuto 68

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BETIS, GOOOOOOOOOOL DE FORLANS Y OJO AL LEVANTE QUE SE COMPLICA DE NUEVO! Un gol del Girona y al pozo.

Gol Minuto 68

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VALENCIA, GOOOOOOOOOOOOL DE JAVI GUERRA QUE EMPATA ANTE EL BARCELONA! No le vale para Europa eso sí.

Gol Minuto 66

¡GOOOOOOOOOOOL DEL ESPANYOL, GOL DE ROBERTO! Ahora mismo, dos puestos de Europa League y uno de Conference. Celta y Real más Getafe.
Gol Minuto 63

¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA EN VALENCIA, GOOOOOOOOOOOL DE LEWANDOWSKI, GOL DE PILLO!
Minuto 61

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL GETAFE, GOOOOOOOOOOOOOOOL DE LUIS MILLA Y OJO QUE ESTE GOL LES METE CASI SEGURO EN LA CONFERENCE! Y Osasuna sigue fuera del descenso, pero si marca el Girona mete a los navarros.

Minuto 60

En el Girona tienen prisa y mete Míchel un triple cambio. O marcan o se van a Segunda. Entre ellos sale Stuani.

Gol Minuto 54

¡GOOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ, GOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID Y SE DA LA MANO CON ARBELOA! 3-1 ante el Athletic.

Gol Minuto 54

¡GOOOOOOOOOOOOL DEL ESPANYOL, GOOOOOOOOL DOLAN! Ojo, lo anula. Pitan falta.

Gol Minuto 51

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MORIBA, GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CELTA ANTE EL SEVILLA. 1-0 PARA LOS GALLEGOS! Este gol vale la Europa League.

Gol Minuto 48

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONA, GOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARNAU!! Esto sigue cambiando. Sigue en descenso pero si gana se salva.

Minuto 45

¡VUELVE EL FÚTBOL A TODOS LOS CAMPOS!
DESCANSO

Esto queda así al descanso:

Celta y Real en Europa League

Getafe en Conference

Caen al descenso Mallorca y Girona. Se salvan Elche, Levante y Osasuna.
Minuto 45

¡LE BIRLAN UN PENALTI AL VALENCIA CONTRA EL BARCELONA! El penalti de Araujo era claro y nada, sin nada en juego, pero con una nueva ayuda.

Gol Minuto 46

¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL ATHLETIC, 2-1 EN EL BERNABÉU, GOL DE GURUZETA!
Gol Minuto 46

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LEVANTE, GOOOOOOOOOOOOL DE ESPÍ! Con este gol el Levante sigue igual, fuera del descenso, pero tiene más margen.

Gol Minuto 43

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MALLORCA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOL QUE DE MOMENTO NO LE VALE!

Gol Minuto 41

¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOLAZO DE BELLINGHAM!
Gol Minuto 40

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL CLAVE, GOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL ELCHE, GOOOOOOOOOOLAZO DE ÁLVARO RODRÍGUEZ! ¡ESTE GOL VALDRÍA LA SALVACIÓN PARA EL ELCHE Y BAJARÍA AL GIRONA!
Oportunidad Minuto 38

¡VAYA DOS PARADONES DE ADRIÁN SAN MIGUEL PARA SACAR EL EMPATE DEL LEVANTE ANTE EL BETIS!
Minuto 33

¡PAUSA DE HIDRATACIÓN!
Gol Minuto 28

¡GOOOOOOOOOL DE LA REAL SOCIEDAD, GOOOOOOOOL DE OSKARSSON!
Minuto 26

¡LA TUVO MURIQI EN MALLORCA Y REMATÓ AL MUÑECO! Sigue 0-0 y en descenso ante el Oviedo.

Minuto 25

En Valencia han tenido una clarísima cada equipo. Duro por un lado y Balde por el otro.

Gol Minuto 17

¡GOOOOOOOOOOOL DEL ALAVÉS ANTE EL RAYO, GOOOOOOL DE TONI MARTÍNEZ! El Rayo se quedaría sin Europa.

Gol Minuto 15

¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOL DE GONZALO A PASE DE CARVAJAL! Se despide con asistencia el madrileño. Pase y definición del canterano.

Minuto 13

En Mallorca de momento más ocasiones del Oviedo que del Mallorca, que aún no está descendido, pero sí tiene más de 90% de opciones de hacerlo.

Minuto 10

Ahora mismo son equipos de Segunda, Girona y Mallorca. El Levante pese a ir perdiendo sigue fuera.

Minuto 7

¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL BETIS, GOOOOOOOOOL DE ABDE! Ojo al Levante que se complica la vida porque necesita sumar.

Minuto 7

Primeras ocasiones. Una falta mal botada por Antoni en el Betis-Levante y un tiro del Athletic en el Bernabéu.

Minuto 3

Siguen los marcadores a cero pero esto cambia con un solo gol

Comienzo o final Minuto 1

¡ARRANCAN LOS PARTIDOS!
PREVIA

En Europa. El Celta de Vigo (6º con 51 puntos) defiende su codiciado billete directo a la Europa League, sabiendo que el Getafe CF (7º con 48 puntos) y el Rayo Vallecano (8º con 47 puntos) acechan al mínimo error para alterar el reparto definitivo de las plazas de Europa League y Conference League en los noventa minutos finales.
El RCD Mallorca (19º con 39 puntos) y el Girona FC (18º con 40 puntos) arrancan esta última jornada en la zona roja, obligados a ganar sus respectivos partidos frente al Real Oviedo y al Elche CF para tener opciones de salvación. Toda la presión se traslada a la frontera de la permanencia, donde Levante UD, Atlético Osasuna y Elche CF empatan a 42 puntos, sabiendo que un solo tropiezo combinado con las victorias de baleares o catalanes alterará drásticamente el destino de los clubes hacia la Segunda División.
La batalla por la permanencia se resolverá en unos noventa minutos finales de infarto, donde el Real Oviedo es el único descendido matemático (20º con 29 puntos) y quedan dos plazas de descenso directo por evitar entre cinco equipos implicados.

¡BIENVENIDAS/OS A LA ÚLTIMA JORNADA LIGUERA!!!

