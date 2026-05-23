En vivo: la última jornada de Liga con la lucha por la salvación

Hoy se juega la última jornada de LALIGA EA Sports y cinco equipos luchan de forma directa por evitar las dos plazas de descenso restantes: Levante UD, CA Osasuna, Elche CF, Girona FC y RCD Mallorca.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BETIS, GOOOOOOOOOOL DE FORLANS Y OJO AL LEVANTE QUE SE COMPLICA DE NUEVO! Un gol del Girona y al pozo.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VALENCIA, GOOOOOOOOOOOOL DE JAVI GUERRA QUE EMPATA ANTE EL BARCELONA! No le vale para Europa eso sí.
¡GOOOOOOOOOOOL DEL ESPANYOL, GOL DE ROBERTO! Ahora mismo, dos puestos de Europa League y uno de Conference. Celta y Real más Getafe.
¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA EN VALENCIA, GOOOOOOOOOOOL DE LEWANDOWSKI, GOL DE PILLO!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL GETAFE, GOOOOOOOOOOOOOOOL DE LUIS MILLA Y OJO QUE ESTE GOL LES METE CASI SEGURO EN LA CONFERENCE! Y Osasuna sigue fuera del descenso, pero si marca el Girona mete a los navarros.
En el Girona tienen prisa y mete Míchel un triple cambio. O marcan o se van a Segunda. Entre ellos sale Stuani.
¡GOOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ, GOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID Y SE DA LA MANO CON ARBELOA! 3-1 ante el Athletic.
¡GOOOOOOOOOOOOL DEL ESPANYOL, GOOOOOOOOL DOLAN! Ojo, lo anula. Pitan falta.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MORIBA, GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CELTA ANTE EL SEVILLA. 1-0 PARA LOS GALLEGOS! Este gol vale la Europa League.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONA, GOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARNAU!! Esto sigue cambiando. Sigue en descenso pero si gana se salva.
¡VUELVE EL FÚTBOL A TODOS LOS CAMPOS!
Esto queda así al descanso:
Celta y Real en Europa League
Getafe en Conference
Caen al descenso Mallorca y Girona. Se salvan Elche, Levante y Osasuna.
¡DESCANSO EN TODOS LOS PARTIDOS!
¡LE BIRLAN UN PENALTI AL VALENCIA CONTRA EL BARCELONA! El penalti de Araujo era claro y nada, sin nada en juego, pero con una nueva ayuda.
¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL ATHLETIC, 2-1 EN EL BERNABÉU, GOL DE GURUZETA!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LEVANTE, GOOOOOOOOOOOOL DE ESPÍ! Con este gol el Levante sigue igual, fuera del descenso, pero tiene más margen.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MALLORCA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOL QUE DE MOMENTO NO LE VALE!
¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOLAZO DE BELLINGHAM!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL CLAVE, GOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL ELCHE, GOOOOOOOOOOLAZO DE ÁLVARO RODRÍGUEZ! ¡ESTE GOL VALDRÍA LA SALVACIÓN PARA EL ELCHE Y BAJARÍA AL GIRONA!
¡VAYA DOS PARADONES DE ADRIÁN SAN MIGUEL PARA SACAR EL EMPATE DEL LEVANTE ANTE EL BETIS!
¡GOOOOOOOOOL DE LA REAL SOCIEDAD, GOOOOOOOOL DE OSKARSSON!
¡LA TUVO MURIQI EN MALLORCA Y REMATÓ AL MUÑECO! Sigue 0-0 y en descenso ante el Oviedo.
En Valencia han tenido una clarísima cada equipo. Duro por un lado y Balde por el otro.
¡GOOOOOOOOOOOL DEL ALAVÉS ANTE EL RAYO, GOOOOOOL DE TONI MARTÍNEZ! El Rayo se quedaría sin Europa.
¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOL DE GONZALO A PASE DE CARVAJAL! Se despide con asistencia el madrileño. Pase y definición del canterano.
En Mallorca de momento más ocasiones del Oviedo que del Mallorca, que aún no está descendido, pero sí tiene más de 90% de opciones de hacerlo.
Ahora mismo son equipos de Segunda, Girona y Mallorca. El Levante pese a ir perdiendo sigue fuera.
¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL BETIS, GOOOOOOOOOL DE ABDE! Ojo al Levante que se complica la vida porque necesita sumar.
Primeras ocasiones. Una falta mal botada por Antoni en el Betis-Levante y un tiro del Athletic en el Bernabéu.
Siguen los marcadores a cero pero esto cambia con un solo gol
En Europa. El Celta de Vigo (6º con 51 puntos) defiende su codiciado billete directo a la Europa League, sabiendo que el Getafe CF (7º con 48 puntos) y el Rayo Vallecano (8º con 47 puntos) acechan al mínimo error para alterar el reparto definitivo de las plazas de Europa League y Conference League en los noventa minutos finales.
El RCD Mallorca (19º con 39 puntos) y el Girona FC (18º con 40 puntos) arrancan esta última jornada en la zona roja, obligados a ganar sus respectivos partidos frente al Real Oviedo y al Elche CF para tener opciones de salvación. Toda la presión se traslada a la frontera de la permanencia, donde Levante UD, Atlético Osasuna y Elche CF empatan a 42 puntos, sabiendo que un solo tropiezo combinado con las victorias de baleares o catalanes alterará drásticamente el destino de los clubes hacia la Segunda División.
La batalla por la permanencia se resolverá en unos noventa minutos finales de infarto, donde el Real Oviedo es el único descendido matemático (20º con 29 puntos) y quedan dos plazas de descenso directo por evitar entre cinco equipos implicados.
