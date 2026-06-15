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Fútbol

Con Unai Simón y sin Lamine y Nico: España debuta en el Mundial

España debuta en Atlanta y no quiere sustos. Necesita ganar y sentirse firme en el estreno para liderar el grupo cuanto antes.

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España debuta en Atlanta y no quiere sustos. Necesita ganar y sentirse firme en el estreno para liderar el grupo cuanto antes.
Unai Simón, titular | LD/Agencias

España debuta en Atlanta y no quiere sustos. Necesita ganar y sentirse firme en el estreno para liderar el grupo cuanto antes.

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Once de España:
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YA TENEMOS ONCE:

Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran.
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