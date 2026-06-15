Con Unai Simón y sin Lamine y Nico: España debuta en el Mundial
España debuta en Atlanta y no quiere sustos. Necesita ganar y sentirse firme en el estreno para liderar el grupo cuanto antes.
España
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Cabo Verde
España debuta en Atlanta y no quiere sustos. Necesita ganar y sentirse firme en el estreno para liderar el grupo cuanto antes.
Once de España:
🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista.
¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026
YA TENEMOS ONCE:
Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran.
España debuta en Atlanta y no quiere sustos. Necesita ganar y sentirse firme en el estreno para liderar el grupo cuanto antes.
¡HOY SE ESTRENA ESPAÑA EN EL MUNDIAL Y LO VAMOS A CONTAR EN VIVO EN LIBERTAD DIGITAL!