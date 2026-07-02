¡Ya hay once de España con dos grandes novedades!
España se juega el pase a los octavos de final del Mundial ante la rocosa Austria.
España
Austria
España, que ha dejado dudas con su juego en la primera fase, se mide a una Austria que destaca por su físico y su gran presión tras pérdida.
Repite Luis de la Fuente el once que sacó de inicio ante Arabia Saudí en el mejor partido de España en el Mundial. Pedro Porro deja en el banquillo a Marcos Llorente y Dani Olmo sale de cara en lugar de Mikel Merino. Son las dos grandes novedades.
En los extremos siguen Lamine y Baena.
Ojo que ya tenemos el once de España. Luis de la Fuente saldrá de inicio con: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Lamine, Oyarzabal, Baena.
Recordar que España si gana se medirá a el ganador del Portugal – Croacia que se disputa esta madrugada a la 1h en octavos. En cuartos esperaría el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.
En cuanto a sensaciones, tampoco han sido ni mucho menos las mejores. En el debut en el Mundial, España dejó mucho que desear. Un mal plan de partido de Luis de la Fuente jugando sin extremos y situando lejos de la base a Pedri lo que generó un enorme tapón por el carril central, nula intervención del seleccionador español al descanso, cambios tardíos, bajísima intensidad en los duelos, poca movilidad -todos las pedían al pie -, circulación lenta de balón... y sobre todo jugadores que no han llegado en su mejor nivel: uno de los más sangrantes es Rodri, la brújula del equipo que físicamente no es ni la sombra de lo que fue antes de su gravísima lesión de rodilla.
El equipo mejoró mucho frente a Arabia Saudí. España corrigió varios de los errores del debut, salió con una intensidad brutal -ganando duelos y haciendo una asfixiante presión tras pérdida-, ensanchó el campo con dos extremos bien abiertos -Lamine y Baena-, Pedro Porro aportó mucha profundidad por el costado derecho, Pedri jugó en la sala de máquinas y junto a la entrada de Dani Olmo le dio a España una velocidad en la circulación mucho mayor, Oyarzabal volvió a recuperar el olfato de gol y la selección nacional dueño un baño futbolístico a una Arabia Saudí que fue arrollada.
Sin embargo las dudas volvieron a instalarse en España tras el duelo frente a Uruguay. Ganamos 1-0 pero el partido no fue nada bueno. Su presión, muy intensa, nos hizo estar incómodos durante todo el partido. Se impusieron en los duelos, llegaron más y mejor a tres cuartos y solo su falta de precisión en los últimos metros -hay que ver lo tieso que está el bueno de Darwin Nuñéz, con lo que fue el ex de Almería y Liverpool- y un clamorosos error de Muslera privó a España de oro traspiés.
¿Cómo llega España?
Lo primero, el parte médico. Ha recibido excelentes noticias Luis de la Fuente en los días previos. Las lesiones de Yeremy Pino y Nico Williams ante Uruguay parecían dejarlos fuera en lo que queda de Mundial. Sin embargo no han sido tan graves como se temía en un principio. De hecho Yeremy Pino, a pesar de su esguince acromioclavicular, se ha reincorporado al trabajo con el grupo y será una alternativa desde el banquillo para el seleccionador español. Sin ritmo, pero ya totalmente recuperado de su lesión muscular, está Víctor Muñoz que también estará disponible esta noche ante Austria.
Nico Williams, por el contrario, a pesar de que su lesión se quedó en un susto -no sufre rotura sino una sobrecarga- se ha entrenado con series progresivas al margen del grupo y no estará disponible para los dieciseisavos de final.
A pesar de las buenas noticias, no ha tenido suerte España al acumularse los problemas en una zona del campo tan específica como son los extremos, el gran arma que nos hizo campeones en la pasada Eurocopa.
Los peligros de Austria
España llega como gran favorita a la cita, pero ojo porque Austria es un rival incómodo, muy físico y que nos planteará un encuentro muy parecido en cuanto a estilo al que nos encontramos el pasado viernes frente a Uruguay. Su técnico, Ralf Rangnick, un auténtico estratega, es un obseso de la presión tras pérdida. Le gusta por momentos situar una defensa a pares -hombre a hombre- y cambiar según los momentos de los partidos y el rival de turno, la altura de esa presión.
Muy poderosos en el juego aéreo, tienen un faro arriba -Sasa Kalajdzic, con sus casi dos metros es un recurso muy peligroso atacando el área- y en el centro del campo además de Laimer, que es el motor del equipo, destaca un Michael Gregoritsch que es el agitador del desgaste en la presión y otra amenaza a balón parado con sus más de 1,90 m
El líder indiscutible es David Alaba.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de dieciseisavos de final que mide en el SoFi Stadium de Los Ángeles a España y Austria.