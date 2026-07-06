¡España, a cuartos!
Portugal
España
Mikel Merino (Min 90)
Partidazo de octavos de final entre dos de los mejores combinados del Mundo. España llega crecida tras su gran actuación frente a Austria, pero ojo con el talento luso que es inmenso.
Duele ver a Cristiano totalmente hundido. Quizás sea su último partido en un Mundial.
El partido fue muy equilibrado, mejor España en el arranque terminó mucho mejor Portugal que también fue mejor tras el descanso, pero los cambios, tardíos pero precisos, de Luis de la Fuente desequilibraron la balanza.
Los cambios, decisivos. Todo muy igualado, lo desequilibró Mikel Merino en el 90.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO, ESPAÑA ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL!
¡FUERAAAAAAAAAAAAA EL CABEZAZO DE DALOTTTTTTT!
Va a ser la última… La cuelga Bruno Fernandes…
Falta sobre Francisco Conceição de Ferran que le cuesta la tarjeta amarilla.
¡ESTO SE VA A TERMINAR!
Último cambio en España. Se marcha Oyarzabal debuta en el Mundial Borja Iglesias.
¡LA QUE HA TENIDO PORTUGAAAAAAAAAAAL! Centro espectacular de Francisco Conceição que remata SOLO en el corazón del área Bernardo Silva y su remate se marcha rozando el larguero.
¡Queda un minuto para el final! España acaricia los cuartos de final.
Faaaaaaaaalta sobre Lamine y amarilla a Renato Veiga.
Aquí tienen el gol que cantó TODO UN PAÍS, el tanto de Mikel Merino:
Menuda jugada de España pero que error de concentración de los lusos por el carril central entró como cuchillo caliente en mantequilla Mikel Merino.
Saca rápido la falta España. Mikel Merino saca rápido para Fabián que toca para Ferran que de primeras le mete un pase al espacio ESPECTACULAR a Mikel que solo ante Diogo Costa la clava rasita junto al palo.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MIKEL MERINO!
¡SEIS MINUTOS DE AÑADIDO!
¡UFFF, CÓMO SE LA JUGÓ LAPORTE CON ESA CESIÓN DE CABEZA SOBRE UNAI! Casi la pesca Cristiano.
Primera tarjeta amarilla del partido. Para Bernardo Silva por una carga excesiva con el hombro sobre Mikel Merino. Sinceramente, también es excesiva la tarjeta.
Le ha metido músculo y físico De la Fuente con la entrada de Fabián y Mikel Merino. También ganamos un jugador que puede atacar muy bien el área con Merino y disparo de media distancia con el centrocampista del PSG.
PROVIDENCIAL CUCURELLA
Replegó de lujo para sacar de cabeza un pase al espacio muy peligroso sobre Francisco Conceição.
Pues nos ha escuchado Luis de la Fuente que mueve el árbol. Se marchan Pedri, muy desdibujado durante todo el partido, y Olmo entran Fabián y Mikel Merino.
Bob Martínez le ha metido mucho oxígeno a su equipo. Ha metido cuatro cambios por solo uno de Luis de la Fuente.
Doble cambio en Portugal. Se van Pedro Neto y Vitinha entran Bernardo Silva y el extremo Francisco Conceição
¡Qué peligro tiene Leao con espacios! Recibe en banda, se lanza un autopase que revienta a Pedro Porro, llega algo forzado el jugador del Milán pone el centro y despeja Laporte, muy atento.
¡LA QUE HA TENIDO FERRAN TORRES! Entra solo por banda derecha tras un gran pase de Lamine, llega a línea de fondo pero su pase atrás no lo puede cazar nadie.
El saque de esquina lo despeja con muchos apuros de puños Diogo Costa.
¡DANI OLMOOOOOOOOOOO! Recibe de Oyarzabal que descargó de espaldas de lujo, se gira y pega pero se tira para taponar Dalot.
¡LA TUVO PORTUGAL!
Balón al espacio que gana Bruno Fernandes, pero su remate algo forzado se estrella en el lateral de la red.
Y viene el primer cambio de España. Se marcha Baena que se ha ido desinflando en el partido entra Ferran Torres.
Despeja la zaga de Portugal.
El saque de esquina lo pone Baena…
Voló Diogo Costa y la manda a córner.
Falta peligrosa a favor de España. En el pico del área. Va Lamine…
Y doble cambio en Portugal. Entran Leao y Dalot por Cancelo y Joao Felix.
Vuelve a rodar el balón en Dallas.
PAUSA DE HIDRATACIÓN. Se vuelve a parar el partido por una ESTÚPIDA pausa impuesta para ganar mandanga con los anuncios. Y ES QUE HOY EL ESTADIO DE DALLAS TIENE AIRE ACONDICIONADO. Es que ni sudan los jugadores. Es dantesco. Pues nada ahora volvemos.
Nueva llegada de España ahora por banda derecha, fue Pedro Porro el que alcanzó línea de fondo pero su pase atrás no encuentra a Oyarzabal y despeja Rubén Días.
Contra de España que termina con un disparo flojito de Baena con la pierna menos buena, la zurda, y el balón lo bloca el seguro Diogo Costa.
Dos córners consecutivos a favor de España que no tienen incidencia. Balón para Portugal.
¡PEDRIIIIIIIIIIIIIIIII! Circula ahora bien España en ataque, el balón le llega franco en el carril central a Pedri que avanza y le pega pero toca en un defensa luso y se marcha fuera.
¡Si VE SIMEONE COMO ESTÁ TRABAJANDO JOAO FÉLIX LE DA ALGO! Impresionante el repliegue y las ayudas del luso.
¡CRISTIANO RONALLLLLLLLLDOOOOOO! Buena maniobra de Joao Félix que pone un caramelito en forma de centro al segundo palo, llega forzado Cristiano pero consigue rematar aunque el balón, muy manso, le llega a Unai Simón.
Mejor arranque de la segunda mitad de Portugal que de España. Ahora están mucho más fluidos con balón los lusos y los de Luis de la Fuente, con Olmo muy tapado, sigue echando mucho de menos a Pedri.
Fuera de juego de Cristiano Ronaldo.
Habrá que ver si Lamine espabila y aprovecha que se ha ido (lesionado) el muro Nuno Mendes, que le estaba atando en corto. Veremos si puede con Semedo.
Pues es una baja capital. Se marcha Nuno Mendes entra el ex del Barcelona Nelson Semedo.
Han entrado las asistencias y se marcha a la banda tapándose la cara con la camiseta. No va a poder seguir.
OJO que tiene problemas físicos Nuno Mendes. Está haciendo un partidazo, sería una baja muy importante para Portugal.
Ahora si desbordó, AL FIN, Lamine a Nuno Mendes pero su centro no lo atacó nadie y despejó la zaga lusa.
¡QUE CONTRA HA PERDONADO PORTUGAL! La pierde Baena ante Vitinha que desde el suelo se saca un pase espectacular al espacio para Pedro Neto, el extremo llega a línea de fondo pone el pase de la muerte pero demasiado fuerte. Se marcha el balón por saque de banda.
Lamine no se va de Nuno Mendes. Otra vez le gana el duelo el lateral del PSG.
Pérdida peligrosa en salida de balón y menos mal que Cancelo se hace un lío y pone un centro bombeadito que nadie entiende. Saque de puerta para España.
¡Sale bien y poderoso Unai Simón!
Falta sobre Cristiano Ronaldo. La cuelga Nuno Mendes…
Otra de las claves del partido era que tanto Lamine como Pedri subieran el nivel. Pues en la primera parte ninguno lo ha hecho. Veremos que pasa en la segunda mitad.
No ha habido cambios al descanso. Siguen los mismos 22 que iniciaron el partido.
¡COMIEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE! Mueve Portugal.
Primer tiempo con dos partes bien diferenciadas. Salió mejor España, realizando una gran presión tras pérdida que le concedió bastantes llegadas y una ocasión clamorosa de Oyarzabal. Los de Luis de la Fuente perdonaron -Dani Olmo tuvo otra muy clara- y Lamine y Baena hicieron lucirse a Diogo Costa.
En el último tramo de la primera parte, sin embargo, Portugal comenzó a asociarse mucho mejor y tuvo varias llegadas algunas muy peligrosas como ese disparo al travesaño de Nuno Mendes.
Todo abierto, vamos a descansar un ratito y a tope para darlo todo en la segunda mitad.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.
Último minuto de la primera parte. La va a sacar en largo Unai Símón.
Algo impreciso España en este tramo final de primera parte.
Balón largo para Baena pero Cancelo le ganó el duelo.
Falta en ataque pita Taylor. Balón para Portugal.
La va a colgar Baena…
Falta a favor de España. Un poco lejos. A unos 35 metros. Están Baena y Lamine junto al balón.
Fuera de juego de Lamine en su intento de ganarle la espalda a Nuno Mendes tras un pase de Pedro Porro.
Buen balón a la espalda de los centrales de Joao Neves para el desmarque de Cristiano Ronaldo pero se anticipó, de nuevo, Unai Simón.
Disparo de Rodri que se marcha muy desviado. Estaba muy lejos.
Seis minutos de descuento en esta primera parte.
Centro de Nuno Mendes al que no llega Cristiano Ronaldo porque se anticipa, muy atento y seguro, Unai Simón.
Aquí tienen la ocasión de Portugal, el disparo al larguero de Nuno Mendes. La mejor de los lusos en lo que llevamos de partido:
¡UFF, QUÉ BUEN REPLIEGUE DE JOAO FÉLIX! Bajó hasta área propia para quitarle la pelota por detrás a Lamine Yamal.
Saca en corto Portugal, Nuno Mendes para Joao Félix, le devuelve el ex del Atlético al actual lateral del PSG al que le dejan espacio para preparar su cañón, le pega, mete la cabeza lo justo Pedro Porro y el disparo se estrella en el larguero.
¡AL LARGUERRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO PORTUGAL!
Ha mejorado Portugal en los últimos minutos. Esta llegando más al área de Unai Simón. Ahora tendrá un córner a favor. La va a colgar Nuno Mendes…
Aquí tienen la ocasión de Portugal:
¡CRISTIANO RONAAAAAAAAAAAAAALDOOOOOOO! Gran centro de Pedro Neto con la zurda cerradito al segundo palo al que llega de lujo Joao Félix, toca lo justo Unai Simón el balón queda muerto dentro del área, remata en posición acrobática de espaldas a portería Cristiano pero reacciona raudo y veloz Unai y con una palomita bloca el esférico.
Cubarsí está siendo una pieza clave. Cierran a Pedri con una marca al hombre Portugal y dejan libre al central del Barcelona que está rompiendo líneas en conducción y filtrando balones por el centro.
Portugal no puede salir, no le dura nada el balón y no está consiguiendo sacar transiciones. No está cómodo el equipo de Bob Martínez, pero España no está logrando plasmar en el marcador su superioridad.
¡Y otra llegada de España! Por banda derecha se asocia Lamine para Olmo pero su pase de la muerte se pasea por todo el área pequeña de Portugal. FALTA METERLAAAAAAAAAAAA. Hay que ENCHUFARLAAAAAAAAAAA.
Era muy buena la posición de Dani Olmo…
Una más muy clara para los de Luis de la Fuente. No podemos perdonar tanto.
No llegó Cubarsí, despeja como puede Diogo Costa, el rechace le cae a bocajarro a Dani Olmo pero su cabezazo se marcha FUERRRRRRRRRRRA.
La saca en corto España, jugada larga… ojo al centro de Pedro Porro…
Buena subida de Pedro Porro pero llegó bien a cerrar Nuno Mendes. Será córner para España.
Vuelve a jugarse en Dallas.
Pausa de hidratación. Parón comercial y que aprovechan los entrenadores para hacer retoques tácticos. De hidratación… la justa. Cosas del fútbol moderno, oiga.
Despeja la zaga de Portugal… el rechace le cae a Pedro Porro en la frontal, le pega el carrilero de los Spurs pero toca en Cucurella y será saque de puerta.
Falta lateral a favor de España. Cancelo hizo un flagrante agarrón a Baena. Va a ser el propio Baena el que la cuelgue…
Llegó ahora Cancelo con peligro a nuestro área pero su remate a bote pronto se marchó muy desviado.
Llega Cucurella a línea de fondo, se deshace de Rúben Dias y hay falta de Baena a Pedro Neto.
Aquí tienen la doble parada de Diogo Costa:
¡QUÉ DOS MANOS A METIDO DIOGO COSTAAAAAAAAAAAAA! La primera a Lamine que aprovechó la subida de Nuno Mendes para recibir solo, recorta hacia dentro la pega la palo largo pero se estira de lujo Diogo, el rechace le cae a Baena que busca el otro palo y de nuevo Costa vuela para salvar a Portugal.
No llegó por poco Nuno Mendes
Vaya balón le puso Bruno Fernandes por alto para la subida del lateral, pero apareció Unai Simón.
Le pega Baena… arribaaaaaaaaaaaaaaa
RADIOGRAFÍA DEL PARTIDO
Dos de las claves que hemos dado en la previa no las hemos cumplido en este arranque. Esperemos que ajustemos esa salida de balón para evitar las pérdidas y que estemos efectivos de cara a puerta porque a Portugal no lo puedes perdonar ocasiones tan claras.
El saque de esquina lo despeja la zaga de España.
Perdida en salida de Pedri -JUSTO LO QUE NO PODEMOS PERMITIRNOS- y Cristiano ante Laporte le pega y Unai tiene que emplearse a fondo para mandarla a córner.
INCREÍBLE lo que ha perdonado Oyarzabal. Aquí lo tienen: