Empata Bélgica al borde del descanso
España
Bélgica
Fabián Ruiz (min. 30)
De Ketelaere (min. 41)
España vuelve al SoFi Stadium tras dos grandes partidos ante Austria y Portugal pero no podrá bajar los brazos ante la Bélgica de Courtois. Partidazo en Los Ángeles.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos en unos minutos! ¡Hasta ahora mismo!
Parecía que iba a ser un encuentro de jugadas puntuales de ambos equipos y, tras la pausa de hidratación, España ponía una marcha más y asediaba la portería de Courtois. A los 30 minutos llegaba el gol de Fabián que ponía por delante a los españoles pero el gol belga en el 41 empañaba la primera mitad…. veremos qué nos deparan los siguientes 45 minutos.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.
Falta tonta de Oyarzabal sobre Raskin que apenas nota el contacto se lanza sobre el suelo….
Se chocan Oyarzabal y Dani Olmo por un empujón de un jugador belga… nada grave.
De Bruyne, muy atento. Baena intentó sorprender con un centro muy cerrado desde el córner, pero el centrocampista despejó de cabeza. Olmo evitó un gran susto tras el segundo saque de esquina.
CINCO DE AÑADIDO, nos vamos hasta el 50
Dejo por aquí el tanto del empate de los 'Diablos Rojos'
AMARILLA PARA CUBARSÍ
GOOOOOOL DE BÉLGICA, empata De Ketelaere el tanto de Fabian.
España ha alcanzado la barrera de los 10 goles en una edición de la Copa del Mundo por primera vez desde 2002 (10)
PARADOOOOON DE THIBU a la falta directa botada por Lamine Yamal. Que maravilla de disparo y ahora córner
FALTA PELIGROSÍSIMA PARA ESPAÑA!!!! Falta en el borde del área pequeña, falta de Doku sobre Lamine. Veremos si llega el segundo.
Castagne se ha llevado un golpe en la nariz tras el gol español y está fuera del terreno de juego siendo atendido por los médicos belgas….
Encuentra Lamine a Pedro Porro en línea de fondo, la pone atrás, el disparo de Dani Olmo lo saca Courtois y el rechace lo manda a la red Fabiaaaaaaaaan.
GOOOOOOOOOOOOOL DE FABIÁN RUIZ. Se adelanta España en Los Ángeles.
Falta de Baena sobre Castagne.
Mantenemos el mismo guion… España la mueve, pero Bélgica presiona muy arriba. España ha querido probar en largo, pero el balón llegó plácidamente a Courtois.
VUELVEN LOS JUGADORES DE LA PAUSA, veremos qué nos deparan estos minutos…
PAUSA DE HIDRATACIÓN EN LOS ÁNGELES.
UUUUUUY!!!! Menuda jugada de Oyarzabal que finaliza Lamine en un disparo que sale roozando la portería de Courtois. Se animan los españoles!!!
Falta de Lamine, el jugador culé se escurre y se lleva en su caída a uno de los belgas… primera falta a favor del conjunto visitante de la noche y así
Falta en ataque de De Cuyper sobre Pedro Porro. La perdió Lamine, que pedía falta, pero no le hizo caso Oliver.
QUE JUGADÓN DE LAMINE, QUE MANERA DE LLEVARSE EL BALÓN!!! Tremenda vuelta en mitad del campo para evitar que el balón saliera de banda… jugadón de los españoles.
Le pega Baena a la mediavueltaaaa... pide manoooooo. El pase de Cubarsí es precioso y la mano, que es mano, es involuntaria. Está muy cerca y en posición natural.
Lanzó fuerte abajo la falta Álex Baena, hay un rechace, la pone Fabián para Rodri... bloqueando su disparo. Primer 'sustito' para Courtois.,
Falta, podríamos decir que peligrosa, a favor de España. Falta de Trossard sobre Lamine Yamal… muy escorada a la banda pero veremos.
Destacar que el minuto de silencio vivido en Estados Unidos era por los fallecidos en los incendios de Almería.
Nuevo saque de banda para España bien cerquita de la portería belga. Sin demasiado peligro pero monopolizando el balón.
Presiona España, parece que buscan antes el primer tanto los chicos de Luis de la Fuente. Lamine Yamal no se esconde y busca entrar al área de Courtois.
Bélgica intenta apretar arriba, pero España salió bien gracias a Cubarsí. El centro de Cucurella, también adelantado, fue taponado.
Primera falta del partido, falta sobre Gavi. Empiezan tanteándose ambas selecciones.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL BALÓN BÉLGICA!
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. Y comienza la ceremonia de los himnos…. primero el español y luego el belga.
Cambio de última hora en Bélgica. Se cae Tielemans y entra Vanaken en su lugar.
MENOS DE 15 MINUTOS PARA QUE RUEDE EL BALÓN EN LOS ÁNGELES!
Como dato relevante del partido, además, de que es tan solo el cuarto encuentro entre ambas selecciones podemos contar que la selección española solo tiene un jugador apercibido de sanción, Ferran Torres. Y Bélgica Mechele.
¿Cómo llega el rival de España a estos cuartos? La selección dirigida por Rudi Garcia combina la experiencia de futbolistas consolidados con una nueva generación que ha dado un paso al frente. En su plantilla destacan nombres sobradamente conocidos por la afición española, como Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, Axel Witsel, exjugador de Girona FC y Atlético de Madrid, o Dodi Lukébakio, con pasado sevillista. Además, cuenta con figuras del panorama continental como Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku o su capitán, Youri Tielemans.
No hay que pasar por alto hoy en el SoFi Stadium la singular camiseta con la que los belgas se enfrentan a España. De color azul celeste y con el dibujo de esferas y líneas rosas, la selección belga lucirá esta elástica en el partido ante España al ser el equipo visitante. Titulada "Ceci n'est pas un maillot", homenajea a uno de los artistas más importantes del siglo XX, René Magritte.
Así de desenfadada ha sido la llegada de los españoles al SoFi Stadium de Los Ángeles… no parecen preocupados por el encuentro de cuartos ante Bélgica.
A Bélgica no se la esperaba a estas alturas del torneo. No empezaron bien la cita mundialista, pero consiguieron cerrar la fase de grupos en primera posición. En dieciseisavos llevaron a cabo una épica remontada frente a Senegal y en la ronda de octavos se enfrentaron a la gran anfitriona Estados Unidos. El partido estuvo marcado por la polémica que involucró al delantero americano Balogun, el presidente de la FIFA Infantino y el mandatario del país Donald Trump. Los belgas se tomaron la justicia por su mano y golearon a su contrincante (1-4).
Recordar también que los de Luis de la Fuente han superado la barrera de los octavos, algo que no ocurría desde el año 2010 en Sudáfrica, donde la selección española se proclamó campeona.
Y tenemos también ONCE DE BÉLGICA: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans, De Bruyne; Trossard, Doku y De Ketelaere.
Mientras esperamos el once inicial de Bélgica os cuento que Michael Oliver será el árbitro principal del partido de cuartos de final que enfrentará a la selección española contra Bélgica en Los Ángeles.
Recordemos que Oliver ha dirigido en siete ocasiones en partidos oficiales a la selección española, que se mantiene invicta con el árbitro británico (4 victorias y 3 empates), el último la goleada a domicilio frente a Turquía (0-6), en la fase de clasificación del Mundial. Bélgica, mientras, ganó los dos encuentros oficiales que le dirigió.
La sorpresa del técnico español es que se cae de la alineación Pedri después de haber sido titular todos los partidos anteriores… Ya ha dicho el riojano que piensa cada partido pero es llamativa la ausencia del canario.
Dani Olmo, pieza clave para el engranaje ofensivo del equipo, repite como enganche, Pedro Porro le sigue comiendo la tostada a Marcos Llorente y Baena se ganó el formar en el costado izquierdo del ataque.
OJO QUE YA TENEMOS ONCE DE ESPAÑA. Sale de cara Luis de la Fuente con: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
En las horas previas al encuentro el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, se ha dado un baño de masas en Los Ángeles…
Esperando ansiosos las alineaciones de ambas selecciones… no deberían tardar mucho en salir.
En total, España y Bélgica se han enfrentado en 23 ocasiones, con 12 victorias españolas, seis triunfos belgas y cuatro empates. Además, en los últimos tiempos España sólo perdió uno de sus once choques frente a los 'Diablos Rojos', el encuentro de México 1986.
España, que firmó su mejor partido del Mundial en octavos ante la Portugal de Cristiano Ronaldo necesita mantener el nivel en un duelo ante una Bélgica que tiene talento de sobra y lo ha demostrado en todos los partidos anteriores del Mundial.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo desde Libertad Digital del duelo que mide a España y Bélgica en los cuartos de final del Mundial. ¡SE AVECINA PARTIDAZO! Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.