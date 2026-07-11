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Fútbol

Gol bien anulado a Kane por fuera de juego

Noruega

1
1

Inglaterra

Schjelderup (m.35)

Bellingham (m.45+1)

El enfrentamiento Haaland-Kane marca el duelo de estilos entre una Inglaterra que es candidata al título y una Noruega crecida.
EFE
Volvemos enseguida

¡Es todo por ahora! Pero no se vayan muy lejos porque regresamos en un periquete con la segunda parte de este Noruega-Inglaterra.

¡Hasta ahora mismo!
Descanso

Después de una primera media hora sin ocasiones, lo mejor estaba para el final. Schjelderup adelantó a Noruega con un golazo y los vikingos apretaron en busca del segundo, pero Inglaterra, de la mano de un gran Bellingham, reaccionó a tiempo para empatar el partido antes del descanso. Incluso Kane también vio puerta, pero el tanto fue anulado con justicia por fuera de juego.
Comienzo o final Minuto 45+4

¡¡¡Y ASÍ SE ACABA LA PRIMERA PARTE EN MIAMI!!! CON ESTE NORUEGA 1 - INGLATERRA 1.
Oportunidad Minuto 45+3

¡¡¡GOOOOOOOOL DE KAAAAANEEEEE… NOOOOOO, ANULADO POR FUERA DE JUEGO!!!
Minuto 45+3

Inglaterra quiere darle la vuelta a la tortilla antes del descanso…
Minuto 45+2

¡Qué bien la ha cruzado Bellingham, qué maravilla de jugada y de gol!
Gol Minuto 45+1

¡¡¡BEEEEEELLINGHAAAAAAAAAAAM!!! ¡¡¡VAYA GOLAZO DE JUDE PARA EMPATAR EL PARTIDO!!!
Minuto 45

¡CUATRO MINUTOS MÁS!
Minuto 45

Fuera de juego de Rice…
Minuto 44

Despeja Heggem a córner…
Oportunidad Minuto 43

¡¡¡MADRE MÍA, LA QUE HA TENIDO AQUÍ NORUEGA… PERO SORLOTH SE HA EQUIVOCADO GRAVEMENTE!!!
Minuto 43

Sigue sin ideas el equipo británico…
Minuto 41

Con muchísimos problemas Inglaterra en estos últimos compases de la primera mitad…
Minuto 39

¡¡¡CHUTA ODEGAARD DESDE LEJOS Y OBLIGA A PICKFORD A ATRAPAR EN DOS TIEMPOS!!!
Oportunidad Minuto 39

¡¡¡SOOOOORLOOOOOOTH!!! HA TENIDO NORUEGA EL SEGUNDO EN LAS BOTAS DEL JUGADOR DEL ATLÉTICO DE MADRID.
Minuto 38

Atento Wolfe al corte ante Madueke…
Minuto 37

Así ha sido el golazo de Andreas Schjelderup…
Minuto 36

Tremendo zambombazo de Schjelderup para sorprender a Pickford y firmar este 1-0 en el marcador. ¡Vaya golazo!
Gol Minuto 35

¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE NORUEEEEEEGAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOOL DE SCHJELDERUP!!!
Oportunidad Minuto 34

¡¡¡REMATA HAALAND DE CABEZA TRAS EL CENTRO DE RYERSON, PERO ATRAPA BIEN PICKFORD!!!
Minuto 32

Adelanta las líneas el equipo noruego para presionar más arriba…
Minuto 31

Falta de Ryerson sobre Gordon. Pedía la amarilla el nuevo jugador del Barça…
Minuto 30

¡El balón de Odegaard lo atrapa Pickford por alto!
Minuto 30

Parece que por fin se anima Noruega a salir de su parcela…
Oportunidad Minuto 28

¡¡¡UUUUUFFFFF… LE PEGA KANE, DURÍSIMO, PERO LA PELOTA SE VA ALTA!!!
Minuto 27

¡Ojo con esta falta, favorable a Inglaterra, porque es peligrosísima!
Minuto 25

Aprovechan Tuchel y Solbakken para dar instrucciones a sus futbolistas…
Minuto 23

¡Nos vamos a la pausa de hidratación!
Oportunidad Minuto 22

¡¡¡BUENOOOOOOOO… LA HA TENIDO AQUÍ INGLATERRA, PERO NO CONSIGUE CONTROLAR CON CLARIDAD O'REILLY DENTRO DEL ÁREA TRAS EL CENTRO DE MADUEKE!!!
Minuto 22

Sin noticias hasta el momento de Noruega…
Minuto 21

¡No pudo llegar Madueke al centro de O'Reilly!
Oportunidad Minuto 18

¡¡¡OJOOOOOOOO… ESTA SÍ HA TENIDO PELIGRO, PERO NI BELLINGHAM NI MADUEKE CONSIGUEN REMATAR EL CENTRO DE ANDERSON!!!
Minuto 17

Poco que rascar de momento en Miami…
Minuto 15

¡SE VA GORDON Y PONE EL CENTRO, PERO DESVÍA RYERSON A CÓRNER!
Minuto 12

Sigue con la pelota el equipo inglés…
Minuto 10

Se la lleva Madueke por la derecha, pero parece que controló la pelota con el brazo.
Minuto 8

De momento sin ocasiones para unos y otros…
Minuto 6

La pelea arriba Gordon y se la acaba llevando… había fuera de juego aquí de Madueke.
Minuto 5

Le dura muy poquito la pelota a Noruega en su poder…
Minuto 4

Se hace Inglaterra con la posesión y los 'vikingos' esperan atrás…
Minuto 3

Atento Ajer al corte ante Harry Kane…
Minuto 2

¡Pasadísimo el centro de Noni Madueke desde la derecha!
Minuto 1

La posesión es para Noruega, pero no está de momento muy fina en el pase.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOOOMIIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota Noruega…
Un minuto de silencio por Adams

Un minuto de silencio en memoria del sudafricano Jayden Adams. Descanse en paz…
Saludo entre capitanes

Saludo entre los dos capitanes, Harry Kane y Martin Odegaard.
Los himnos

¡VAMOS CON LOS HIMNOS! Primero el de Noruega y luego el 'God Save the Queen'…
A punto de empezar el partido

¡TODO LISTO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN MIAMI!
Inglaterra sale con todo

¡TAMBIÉN EL ONCE DE TUCHEL EN EL EQUIPO DE LOS 'TRES LEONES'!
Schjelderup por Nusa

¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En Noruega sale Nusa y entra Schjelderup…
Inglaterra se 'cargó' a una de las anfitrionas

Mientras que Noruega reina en el caos -ha anotado 12 goles y recibido 9-, Inglaterra, que viene de superar a México por 2-3, busca rebajar las pulsaciones y encontrar ese fútbol control, con posesiones más largas que desgasten y minen la paciencia del rival, para después hacer explotar su talento en la zona de tres cuartos con hombres como Bellingham, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Noni Madueke o Anthony Gordon -estos cuatro últimos pelean por dos puestos en los extremos aunque el nuevo jugador blaugrana firmó un gran último partido y podría repetir-.
Noruega viene de eliminar a Brasil

El Mundial empieza a definir uno de los lados del cuadro, con el duelo europeo entre noruegos e ingleses, mientras Argentina y Suiza se juegan el otro billete. El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de otro intento de abordaje vikingo, después de que los de Stole Solbakken protagonizaran una de las sorpresas del torneo eliminando en octavos a la pentacampeona Brasil con dos tantos de Haaland, que desarboló a la Canarinha con un doblete en 10 minutos y ya suma siete dianas en su estreno mundialista, y un sobresaliente Nyland bajo palos.
Duelo Haaland-Kane

Las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrentan en los cuartos de final del Mundial, en un duelo marcado por el poderío e influencia de los arietes Erling Haaland y Harry Kane en sus respectivos equipos, con un fiable equipo inglés que busca sus cuartas semifinales mundialistas ante un conjunto escandinavo crecido y dispuesto a dar otro golpe al cuadro.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este tercer partido de los cuartos de final del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026.

En directo, desde el Hard Rock Stadium de Miami, Noruega-Inglaterra.

Con el arbitraje del francés Clément Turpin.

Temas

Noruega

  • Ørjan Nyland
  • Julian Ryerson
  • Kristoffer Ajer
  • Torbjørn Heggem
  • David Møller Wolfe
  • Martin Ødegaard
  • Sander Berge
  • Patrick Berg
  • Alexander Sørloth
  • Erling Haaland
  • Andreas Schjelderup
  • Suplentes: Sander Tangvik, Egil Selvik, Leo Østigård, Fredrik André Bjørkan, Sondre Langås, Henrik Sælebakke Falchener, Marcus Pedersen, Morten Thorsby, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Jørgen Strand Larsen y Antonio Nusa

Inglaterra

  • Jordan Pickford
  • Ezri Konsa
  • John Stones
  • Marc Guéhi
  • Nico O'Reilly
  • Elliot Anderson
  • Declan Rice
  • Noni Madueke
  • Jude Bellingham
  • Anthony Gordon
  • Harry Kane
  • Suplentes: Dean Henderson, James Trafford, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkins e Ivan Toney

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