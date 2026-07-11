Gol bien anulado a Kane por fuera de juego
Noruega
Inglaterra
Schjelderup (m.35)
Bellingham (m.45+1)
¡Es todo por ahora! Pero no se vayan muy lejos porque regresamos en un periquete con la segunda parte de este Noruega-Inglaterra.
¡Hasta ahora mismo!
Después de una primera media hora sin ocasiones, lo mejor estaba para el final. Schjelderup adelantó a Noruega con un golazo y los vikingos apretaron en busca del segundo, pero Inglaterra, de la mano de un gran Bellingham, reaccionó a tiempo para empatar el partido antes del descanso. Incluso Kane también vio puerta, pero el tanto fue anulado con justicia por fuera de juego.
¡¡¡Y ASÍ SE ACABA LA PRIMERA PARTE EN MIAMI!!! CON ESTE NORUEGA 1 - INGLATERRA 1.
¡¡¡GOOOOOOOOL DE KAAAAANEEEEE… NOOOOOO, ANULADO POR FUERA DE JUEGO!!!
Inglaterra quiere darle la vuelta a la tortilla antes del descanso…
¡Qué bien la ha cruzado Bellingham, qué maravilla de jugada y de gol!
¡¡¡BEEEEEELLINGHAAAAAAAAAAAM!!! ¡¡¡VAYA GOLAZO DE JUDE PARA EMPATAR EL PARTIDO!!!
¡CUATRO MINUTOS MÁS!
Fuera de juego de Rice…
Despeja Heggem a córner…
¡¡¡MADRE MÍA, LA QUE HA TENIDO AQUÍ NORUEGA… PERO SORLOTH SE HA EQUIVOCADO GRAVEMENTE!!!
Sigue sin ideas el equipo británico…
Con muchísimos problemas Inglaterra en estos últimos compases de la primera mitad…
¡¡¡CHUTA ODEGAARD DESDE LEJOS Y OBLIGA A PICKFORD A ATRAPAR EN DOS TIEMPOS!!!
¡¡¡SOOOOORLOOOOOOTH!!! HA TENIDO NORUEGA EL SEGUNDO EN LAS BOTAS DEL JUGADOR DEL ATLÉTICO DE MADRID.
Atento Wolfe al corte ante Madueke…
Así ha sido el golazo de Andreas Schjelderup…
Tremendo zambombazo de Schjelderup para sorprender a Pickford y firmar este 1-0 en el marcador. ¡Vaya golazo!
¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE NORUEEEEEEGAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOOL DE SCHJELDERUP!!!
¡¡¡REMATA HAALAND DE CABEZA TRAS EL CENTRO DE RYERSON, PERO ATRAPA BIEN PICKFORD!!!
Adelanta las líneas el equipo noruego para presionar más arriba…
Falta de Ryerson sobre Gordon. Pedía la amarilla el nuevo jugador del Barça…
¡El balón de Odegaard lo atrapa Pickford por alto!
Parece que por fin se anima Noruega a salir de su parcela…
¡¡¡UUUUUFFFFF… LE PEGA KANE, DURÍSIMO, PERO LA PELOTA SE VA ALTA!!!
¡Ojo con esta falta, favorable a Inglaterra, porque es peligrosísima!
Aprovechan Tuchel y Solbakken para dar instrucciones a sus futbolistas…
¡Nos vamos a la pausa de hidratación!
¡¡¡BUENOOOOOOOO… LA HA TENIDO AQUÍ INGLATERRA, PERO NO CONSIGUE CONTROLAR CON CLARIDAD O'REILLY DENTRO DEL ÁREA TRAS EL CENTRO DE MADUEKE!!!
Sin noticias hasta el momento de Noruega…
¡No pudo llegar Madueke al centro de O'Reilly!
¡¡¡OJOOOOOOOO… ESTA SÍ HA TENIDO PELIGRO, PERO NI BELLINGHAM NI MADUEKE CONSIGUEN REMATAR EL CENTRO DE ANDERSON!!!
Poco que rascar de momento en Miami…
¡SE VA GORDON Y PONE EL CENTRO, PERO DESVÍA RYERSON A CÓRNER!
Sigue con la pelota el equipo inglés…
Se la lleva Madueke por la derecha, pero parece que controló la pelota con el brazo.
De momento sin ocasiones para unos y otros…
La pelea arriba Gordon y se la acaba llevando… había fuera de juego aquí de Madueke.
Le dura muy poquito la pelota a Noruega en su poder…
Se hace Inglaterra con la posesión y los 'vikingos' esperan atrás…
Atento Ajer al corte ante Harry Kane…
¡Pasadísimo el centro de Noni Madueke desde la derecha!
La posesión es para Noruega, pero no está de momento muy fina en el pase.
¡¡¡COOOOOOOMIIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota Noruega…
Un minuto de silencio en memoria del sudafricano Jayden Adams. Descanse en paz…
Saludo entre los dos capitanes, Harry Kane y Martin Odegaard.
¡VAMOS CON LOS HIMNOS! Primero el de Noruega y luego el 'God Save the Queen'…
¡TODO LISTO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN MIAMI!
¡TAMBIÉN EL ONCE DE TUCHEL EN EL EQUIPO DE LOS 'TRES LEONES'!
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En Noruega sale Nusa y entra Schjelderup…
Mientras que Noruega reina en el caos -ha anotado 12 goles y recibido 9-, Inglaterra, que viene de superar a México por 2-3, busca rebajar las pulsaciones y encontrar ese fútbol control, con posesiones más largas que desgasten y minen la paciencia del rival, para después hacer explotar su talento en la zona de tres cuartos con hombres como Bellingham, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Noni Madueke o Anthony Gordon -estos cuatro últimos pelean por dos puestos en los extremos aunque el nuevo jugador blaugrana firmó un gran último partido y podría repetir-.
El Mundial empieza a definir uno de los lados del cuadro, con el duelo europeo entre noruegos e ingleses, mientras Argentina y Suiza se juegan el otro billete. El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de otro intento de abordaje vikingo, después de que los de Stole Solbakken protagonizaran una de las sorpresas del torneo eliminando en octavos a la pentacampeona Brasil con dos tantos de Haaland, que desarboló a la Canarinha con un doblete en 10 minutos y ya suma siete dianas en su estreno mundialista, y un sobresaliente Nyland bajo palos.
Las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrentan en los cuartos de final del Mundial, en un duelo marcado por el poderío e influencia de los arietes Erling Haaland y Harry Kane en sus respectivos equipos, con un fiable equipo inglés que busca sus cuartas semifinales mundialistas ante un conjunto escandinavo crecido y dispuesto a dar otro golpe al cuadro.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este tercer partido de los cuartos de final del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026.
En directo, desde el Hard Rock Stadium de Miami, Noruega-Inglaterra.
Con el arbitraje del francés Clément Turpin.
Noruega
- Ørjan Nyland
- Julian Ryerson
- Kristoffer Ajer
- Torbjørn Heggem
- David Møller Wolfe
- Martin Ødegaard
- Sander Berge
- Patrick Berg
- Alexander Sørloth
- Erling Haaland
- Andreas Schjelderup
- Suplentes: Sander Tangvik, Egil Selvik, Leo Østigård, Fredrik André Bjørkan, Sondre Langås, Henrik Sælebakke Falchener, Marcus Pedersen, Morten Thorsby, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Jørgen Strand Larsen y Antonio Nusa
Inglaterra
- Jordan Pickford
- Ezri Konsa
- John Stones
- Marc Guéhi
- Nico O'Reilly
- Elliot Anderson
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Jude Bellingham
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- Suplentes: Dean Henderson, James Trafford, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkins e Ivan Toney