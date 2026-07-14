El baño de España a Francia, minuto a minuto
Francia
España
Oyarzabal, P (Min 21)
Pedro Porro (Min 579
España juega por segunda vez en su historia la semifinal de un Mundial. Francia, el hasta ahora mejor combinado de la cita mundialista, será un hueso duro de roer.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos desde Libertad Digital a la retransmisión en directo del partidazo de semifinales del Mundial que enfrenta a Francia y España -los dos máximos favoritos para alzarse con la Copa del Mundo antes de comenzar el torneo- en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos)
¿Cómo llegan Francia y España?
Francia parte como favorita al llegar al duelo en un excelente estado de forma tanto colectivo como individual. España, al que no le ha sobrado nada en lo que llevamos de Mundial, necesita encontrar la mejor versión de piezas muy importantes como son Pedri y Lamine Yamal. A nivel colectivo ha funcionado el equipo de Luis de la Fuente: solidez defensiva -solo hemos encajado un tanto en todo el torneo-, gran presión tras pérdida y letales desde el banquillo -Mikel Merino es el mejor revulsivo del Mundial y nos aporta algo que no tenemos: atacar el área-.
Dos tocados en Francia… que jugarán de inicio
Francia no tiene lesionados ni sancionados para el duelo de semifinales. Pero si dos importantes tocados: Upamecano y William Saliba encendieron las alarmas tras presentar molestias físicas durante los últimos entrenamientos.
William Saliba viene arrastrando dolores recurrentes en la zona lumbar, situación que obligó al cuerpo médico a implementar un plan de trabajo adaptado a sus cargas físicas.
Por su parte Upamecano padece molestias leves en uno de sus pies. Pese a estos imprevistos de última hora, ambos estarán en el once inicial de Didier Deschamps.
Todos disponibles para Luis de la Fuente
Grandes noticias las que depara el parte médico para nuestros pupilos. Luis de la Fuente tendrá a los 26 jugadores convocados disponibles. No tenemos sancionados ni lesionados. Se han recuperado de sus molestias físicas Nico Williams -tuvo minutos en cuartos ante Bélgica y hoy podría ser un importante revulsivo-, Víctor Muñoz -el pelirrojo salido de La Fábrica y flamante fichaje del Liverpool- está totalmente recuperado al igual que Yeremy Pino y serán otras dos balas que tendrá el riojano para meterle picante al partido por los costados.
¿QUIÉN ES EL TRENCILLA DE TURNO?
Iván Arcides Barton Cisneros, árbitro salvadoreño de 35 años. El mejor árbitro y el de mejor trayectoria en centroamerica. Para Barton, la semifinal entre Francia y España supondrá su cuarto partido en este Mundial 2026, después de dirigir tres encuentros anteriores en distintas fases del torneo.
El salvadoreño ya pitó el Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia durante la fase de grupos. Más adelante, también fue designado para el Suiza-Colombia de octavos de final.
Experiencia internacional
Barton no llega a esta semifinal como un desconocido en la Copa del Mundo. El colegiado salvadoreño ya había dirigido tres partidos en Qatar 2022, donde actuó como árbitro principal hasta los octavos de final.
El Primero en aplicar la 'ley Vinicius'
Barton siempre será recordado al ser el primer colegiado que ha aplicado la ley-Vinicius -se creó tras el Benfica - Real Madrid cuando Prestiani se tapó la boca para increpar al brasileño-. Fue en un Turquía-Paraguay. En ese partido, el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado después de dirigirse a un rival turco tapándose la boca con la mano. El VAR avisó al árbitro salvadoreño y Barton terminó mostrando la tarjeta roja al atacante.
LAS CLAVES DEL PARTIDO
Francia ha demostrado en este Mundial que es demoledor cuando somete al rival. Solo el muro numantino de Paraguay con ese bloque ultra bajo le generó problemas. El cambio táctico que efectuó Deschamps al descanso del primer duelo ante Senegal les elevó a otra dimensión: sacó de la banda a Olise y le puso de mediapunta, con libertad total de movimientos, dándole mucha claridad y talento en los últimos metros para romper líneas, filtrar pases… Brutal el Mundial que está firmando el jugador del Bayern.
Pero hay un hecho insólito que puede experimentar hoy por primera vez. ¿Y si le quitan el balón? Francia, que con espacios te puede vacunar con una facilidad pasmosa por la explosividad de los Mbappé, Dembélé o Doué, no es la misma Francia de antaño que incluso renunciaba a la posesión para robar y matarte en transiciones. Nadie le ha discutido en toda la Copa del Mundo la posesión y hoy España sí puede hacerlo. Habrá que ver como se desenvuelve la selección gala sin el esférico. Puede sufrir mucho por los costados con Digné y Koundé.
Esa, la respuesta de Francia si España le quita la posesión, puede ser una de las grandes claves, más allá de la efectividad -algo de lo que ha adolecido España en este Mundial y hoy no podemos permitírnoslo-, evitar las pérdidas en salida de balón y el manejo del banquillo, del partidazo de semifinales.
ESCENARIO DEL PARTIDO
Francia y España juegan en el AT&T Stadium, el espectacular estadio de Dallas. Se utiliza habitualmente para partidos de la NFL y tiene una capacidad cercana a los 70.000 espectadores, lo que le convierte en uno de los más grandes de este Mundial 2026.
España ya sabe lo que es jugar en Dallas- Ganó en octavos a Portugal en el que para muchos es uno de los mejores estadios no solo de este Mundial sino del Mundo.
¡TENEMOS ONCE DE ESPAÑA!
Unai; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Olmo, Lamine, Baena; Oyarzabal.
De la Fuente repite once sin Pedri. Juegan los once que salieron de inicio en cuartos de final contra Bélgica.
Y ojo que también tenemos el once de Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola y Mbappé.
Sorprende Deschamps con el cambio de Barcola por Doué en el once. El otro cambio es el lógico de Tchouaméni que fue baja ante Marruecos por Kone.
Al jugar de local Francia juega con su primera equipación:
Historial de los antecedentes
Será la trigésimo novena ocasión en la España y Francia.
A lo largo de toda la historia, desde el primer duelo entre ambos países allá por 1922, España y Francia se han enfrentado en un total de 38 ocasiones de las que España ha ganado 18 y Francia 13 con 15 empates.
Las tres últimas veces que se vieron las caras entre sí fue en partidos decisivos: la final de la Nations League de 2021 (con triunfo para Francia), la semifinal de la pasada Eurocopa (con victoria para España) y la semifinal de esta pasada Liga de Naciones (con victoria de España por 5-4).
El mejor Mbappé
Lleva ocho goles y tres asistencias. Es el líder de una Francia con la que se siente liberado y arropado.
Hoy la zaga española tiene trabajo. Mucho cuidado con Kylian.
¡VAMOS CON TODO A POR LOS FRANCESES!
¡Salen los dos equipos al terreno de juego!
Suena el himno nacional de Francia.
¡RETUMBA EN DALLAS EL HIMNO NACIONAL ESPAÑOL!
España vuelve a jugar con esa camiseta que tanto furor ha causado: esa remera blanca, la segunda equipación que ha firmado récords históricos de ventas.
Minuto de silencio por las víctimas del atentado de Niza de hace 10 años. Por petición expresa de Macron.
¡COMIIIIIIIIIIIIIIIENZA EL PARTIDO, MUEVE ESPAÑA!
Balón al espacio de Cucurella, uno de los grandes destacados de los de Luis de la Fuente en este Mundial, pero no llegó Oyarzabal.
De salida se hace con el esférico España, buena noticia.
¡UFFFF QUE SANGRE FRÍA DE UNAI SIMÓN! Le tiró un recorte a Mbappé que le dejó con el molde a Kylian.
Ritmo pausado en este inicio de partido.
Esta imponiendo España un ritmo bajo en la circulación evitando pérdidas en salida, Francia espera agazapada en bloque medio. Se cumple el guión que dimos en la previa como una de las claves del encuentro.
Primera jugada de ataque de Francia. Le roban el balón a Baena, Mbappé lanza a Barcola que se va de Pedro Porro pone el centro y Cubarsí tapona y la manda a saque de esquina.
El saque de esquina termina sin incidencias.
Mucho respeto mutuo en este arranque de partido. Nadie quiere correr riesgos en este arranque y el ritmo es lentísimo.
¡GRAN ANTICIPACIÓN DE LAPORTE! Que tapona un pase al espacio de Olise buscando el desmarque de Mbappé.
¡OJO, falta muy peligrosa a favor de España! Pisotón de Rabiot a Dani Olmo. Y se lleva la tarjeta amarilla el galo. Ojo que es muy pronto y le puede condicionar.
Está justo en el pico del área perfil derecho. Están junto al esférico Baena y Alex Baena.
¡Allá va Baena….!
¡A LA BARRERAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Por primera vez en el partido, Francia tiene una posesión larga.
Balón largo buscando a Dembélé que protege muy bien Laporte.
Horrible el pase al espacio de Mbappé a Dembélé. Nefasto.
Radiografía del partido
Juego muy estático en este arranque de partido. Poca movilidad, ni un solo desmarque al espacio. Muy previsibles los dos equipos. Nadie quiere arriesgar en salida de balón. Calma tensa en Dallas.
Dura falta de Olise sobre Rodri.
¡PROVIDENCIAL PERRO PORRROOOOOOOO! Gran pase de Dembélé al espacio para Mbappé, pero el lateral del Tottenham ayuda a Cubarsí y frenan a Kylian.
Larga jugada de Francia en campo de España que termina con un centro de Tchouaméni que saca Laporte.
¡MENUDO BÚFALO EL TIPO, UPAMECANO! Fue a tapar la subida de Cucurella tras un pase al espacio de Fabián. Le chocó el central del Bayern y casi le tira. Menudo animal. Saque de puerta a favor de Francia.
¡PENALLLLLLLLLLLLTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII A FAVOR DE ESPAÑA!
Centro al segundo palo, controla Digne que pierde la visión del espacio, se le mete en medio Lamine y en su intento por despejar le mete un patadón al extremo del Barcelona. Menudo penalti de PANETE. ES PENALTÓN.
GRACIAS FRANCIAAAAAAAAAAAAAA.
Allá va Oyarzabal…
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA, GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OYARZABAL!
Lo tiró de lujo, fuerte y muy ajustado a media altura… ¡A LA JAULAAAAAAAAAA!
Aquí tienen el penalti de PANETE de Digne. ¡GRACIASSSSSSSSSSSSSS AMIGOOOOOOOOOO!
Pausa de hidratación. No puede llegar en mejor momento el regalito galo. ¡VAMOS ESPAÑA!
Aquí tienen el gol de Oyarzabal de penalti. Lo tiró de lujo con su 47 de pie el gran Mikel:
Se reanuda el partido tras la pausa de hidratación. Ataca Francia. Veremos como reaccionan los de Deschamps tras estar por primera vez en todo el Mundial por debajo en el marcador.
Más problemas para Francia. Lo decíamos en la previa, llegaba tocado Saliba que se ha ido al suelo solo y no va a poder seguir.
Ahí está el cambio. Se marcha lesionado el mejor central de Francia Saliba entra Lacroix.
Falta de Cucurella sobre Olise y se lleva la tarjeta amarilla. ¡DEMASIADO CASTIGO!
¡DANI OLMOOOOOOOOOOOOOOOOO! Disparo desde la frontal que se marcha muy desviado.
Mucho parón tras el penalti de Digne. Francia no reacciona. España está muy cómoda.
Fuera de juego de Alex Baena que se quedaba solo ante Maignan. Había recibido un gran pase en largo de Unai Simón. Le ganó la espalda a toda la zaga gala pero estaba algo adelantado.
¡BARCOLAAAAAAAAAAAAAAAAA! Gran maniobra individual que termina con un disparo desde el pico del área izquierdo tras recortar hacia dentro, pero afortunadamente no encuentra portería.
¡PEDRO PORRRRRRROOOOOOOOOOO! Disparo desde la frontal que se marcha algo desviado.
¡TUVO EL SEGUNDO ESPAÑA! Gran presión adelantada que provoca el error del guardameta galo Maignan que rifa el esférico, Rodri toca para Baena que le tira una pared a Lamine pone el centro el extremo del Barcelona y Fabián no llega por muy poquito en boca de gol.
Falta de Rodri sobre Olise. Se jugó la amarilla el centrocampista del City.
Fuera de juego de Mbappé. Tiró bien el desmarque pero estaba adelantado. Segundo consecutivo en dos minutos. Casi calcadas.
Que bien España ahora tocando y tocando poniéndole anestesia al partido antes del descanso.
¡ENORME UNAI SIMÓNNNNNNNNN! Gran pase al espacio de Rabiot sobre Mbappé pero MUY ATENTO se anticipa el guardameta del Athletic.
¡Ahora se la zampó el bueno de Unai! Balón al área que despeja de cabeza como puede Laporte cuando no la bloca Unai. Menos mal que no la cazó Upamecano.
Gran ayuda en el repliegue defensivo de Baena que corta en seco el avance de Olise.
¡SE JUGÓ LA SEGUNDA AMARILLA RABIOT! Hizo una entrada límite sobre Fabián. Están nerviositos los franceses.
Seis minutos de descuento.
¡LA MEJOR DE FRANCIA EN TODA LA PRIMERA PARTE! Gran subida, la única de los primeros 45 minutos, de Koundé que le pone un exquisito centro al área para la llegada de Mbappé pero Kylian no llega por centímetros.
Está apretando Francia en esta recta final de la primera parte pero no está generando ocasiones claras. Muy bien apretando los dientes, también sin balón, España.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.
Practicidad de España en una primera parte donde ha impuesto el ritmo que le interesaba al partido -lento y pausado- minimizando las fortalezas de Francia y encima se ha encontrado con un regalo en forma de penalti -clamoroso- de Digne sobre Lamine que transformó de manera magistral Oyarzabal.
Francia no le pudo poner ritmo al encuentro tras el tanto, además vio como se lesionaba Saliba, hasta la recta final de la primera mitad donde tuvo la ocasión más clara tras un centro de Koundé al que no pudo llegar Kylian Mbappé.
Vuelven ambos equipos al terreno de juego. Ojo que va a meter un cambio Francia al descanso.
Entra Kone por el amonestado Rabiot.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE, MUEVE FRANCIA!
Francia quiere ser más protagonista con balón en este arranque de segunda mitad. No le queda otra.
España sigue a lo suyo. Con ese ritmo lento que tanto está incomodando a Francia y que no le permite encontrar espacios.
Se duele Oyarzabal tras recibir una dura entrada de Kone.
Fuera de juego de Lamine que se quedaba solo ante Maignan. Falló el mano a mano pero no valía.
¡OYARZABAAAAAAAAAAAAAAAAL! Le pegó desde la frontal y no encontró portería por muy poquito.
Buena ayuda de Barcola a Digne para frenar la galopada de Lamine. Digne, que es el que cometió el penalti de panete de Francia, es un agujero negro. Terrible el ex del Barcelona.
Le cuesta mucho generar a Francia. Mucho, sin espacios.
El sistema de ayudas sin balón de España es espectacular.
Muy rápido otra vez Unai Simón para salir rápido a ras de suelo a los pies de un Barcola que se marchó por velocidad de Pedro Porro.
Centro de Fabián que se marcha por línea de fondo. Demasiado fuerte.
Tercer cambio en Francia. Se marcha Barcola entra Doué.
¡OJO, GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZO DE ESPAÑA, GOLAAAAAAAAAAAAAAZO DE PEDRO PORRO!
Larga jugada en ataque de España, Pedro Porro tira la pared con Dani Olmo se queda solo ante Maignan y resuelve como un KILLER. LA FINAL ESTÁ MÁS CERCA.
Aquí tienen el golazo de Pedro Porro. JUGÓOOOOOOOOOOOON ELD E DON BENITO!
¡Y PUDO CAER EL TERCEROOOOOOOO! Balón al espacio sobre Lamine que le gana la espalda a un Digne que es un auténtico meme, se queda solo ante Maignan y su disparo al palo largo terminó se fue a la jaula pero estaba en fuera de juego.
TOCADÍSIMA FRANCIA. Besando la lona. Estamos más cerca de la gran final. Pero queda mucho. Hay que seguir.
Aquí tienen el gol anulado a Lamine Yamal:
¡CENTROCHUT DE MBAPPÉ QUE DESVÍA UNAI SIMÓN!
Vaya zurdazo se sacó el capitán francés sin ángulo apenas, que lo tuvo que repeler el portero de España.
Mbappé quiere ponerle picante al partido. Hay que apretar los dientes en estos minutos. ¡VAMOS!
¡OTRA DE MBAPPÉ!
Disparo desde fuera del área cruzado que se marcha rozando el palo.
Centro de Digne que atrapa, muy seguro, Unai SImón.
Pausa de hidratación. ESTAMOS MUY CERCA DE LA GRAN FINAL.
Se termina la pausa de recaudación… digo de hidratación. Vuelve a rodar el balón en Dallas.
Doble cambio en Francia. Se marchan Digne -horrible- y Olise -desaparecido en combate- entran Theo y Cherki.
Y cambio en España. El primero que hace Luis de la Fuente. Se marcha Oyarzabal entra Ferran Torres.
Dura falta de Lamine por Mbappé. Le perdonan la tarjeta amarilla.
Falta lateral que bota Dembélé…
Falta sobre Rodri.
Y doble cambio en España. Se marchan Fabián y Dani Olmo -auténtico partidazo el suyo- entran Pedri y Mikel Merino.
¡TUVO EL TERCERO FERRAN TORRES! Gran centro de Baena desde banda izquierda, remata solo en el pico del área chica en el primer palo Ferran pero su remate de cabeza no encuentra portería. Era muy clara.
¡10 más el descuento para el final! La gran final, más cerca.
Está tocado Pedro Porro. Va a entrar Marcos Llorente.
¡UNAI SIMÓNNNNNNNNNNNN! Balón largo al espacio para Mbappé sale con todo el portero del Athletic que despeja de cabeza, el esférico le cae franco a Doué que dispara con todo a favor pero Unai se queda con el balón entre lar piernas.
Doble cambio en España. Se marcha tocado Pedro Porro y Baena -otro gran partido del centrocampista del Atlético- entran Marcos Llorente y Nico Williams.
Cinco más el descuento para el final. ¡Que cerquita estamos de la gran final!
Colectivamente hoy le ha dado un baño España a Francia. Tremendo.
Falta peligrosa de Lamine a Doué. Rozando el penalti.
La falta la va a pegar Mbappé…
¡ARRIBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Superó la barrera pero no encontró portería. Desquiciada Francia.
Theo cubrió bien con el cuerpo la internada de Lamine. Será saque de puerta para Francia.
¡CÓMO CORRIGE CUCURELLA! Cerró de lujo para anticipándose a Mbappé para robarle el gol casi en boca de gol.
Menudo Mundial de Cucurella AGÜITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Siete minutos de descuento.
España, a cinco minutos de meterse en la final del Mundial por segunda vez en su historia.
Se va agotando el tiempo de descuento y España está más cerca de la final del Mundial 2026 que se celebra este domingo a las 21h en Nueva York.
Se le agotan las ideas a los de Deschamps pero no bajan los brazos y siguen atacando la portería de Unai Simón, en este caso Dembelé.
Dejo por aquí la jugada que ha sorprendido a muchos de Mbappé perdiendo los nervios con Unai Simón…. juzguen ustedes mismos
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
FINAL FINAL DEL PARTIDO!!!!
España estará en la final del Mundial 2026, mañana conocerá a su rival pero que PEDAZO DE PARTIDO han hecho los de Luis de la Fuente, que semifinal… que maravilla.